ŠTA JE ZAPRAVO EKSTREMNA DESNICA? Stručnjaci: Kada se neki termin previše koristi dolazi do NJEGOVOG OBESMIŠLJAVANJA

U međunarodnoj policijskoj akciji protiv osumnjičenih za desničarski terorizam, u Belgiji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Litvaniji, Rumuniji i Italiji uhapšeno je pet osoba, a još sedmorica su ispitana u različitim zemljama. Pored toga, zaplenjeni su nosači podataka i oružje. Zbog terorizma su, kako su preneli mediji u Zagrebu, uhapšena i dvojica maloletnih Hrvata.

Osumnjičeni, kako navodi Evropol, pripadaju desničarskoj organizaciji koja koristi onlajn platformu za aktivnosti povezane sa terorizmom, uključujucći širenje nasilne ekstremističke propagande, aktivno regrutovanje novih članova i za deljenje priručnika za 3D štampano oružje. Veruje se da su neki od članova organizacije napisali sopstveni manifest i da imaju pristup oružju.

Da li je teško odrediti gde prestaje krajnja desnica, a počinje terorizam? Na ovo pitanje pokušali su da daju odgovor Nikola Jović, politikolog i novinar i prof. dr Branko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti, koji su gostovali u jutarnjem programu.

- Ciljevi i ideologija ekstremne desnice se dosta promenila. Nekad je to bila osnova između 2 svetska rata, antisemitizam. Posle Drugog svetskog rata, a naročito početkom našeg veka osnovna idealogija desnice je nacionalna zaštita države i antiislamizam. Za koju propagiraju da je najveća opasnost po Evropu. Dakle, kada oni ne mogu da ostvare svoje ciljeve putem principa zapadne demokratije, parlamentarizmom i višepartijskim sistemom odnosno izborima. Onda počinju tim tzv. revolucionarnim putem, kao što su komunističke partije zagovarale revolucionarni metod osvajanja vlasti i uspostavljanje diktature proletarijata. Evropa je posle Drugog svetskog rata odbacila oba oblika ekstremizma, levi i desni - rekao je Nadoveza.

- Po pravilu kada neki termin koristite i kada treba i kada ne treba dolazi do hiperinflacije i njegove upotrebe. Samim tim do obesmišljavanja tog termina na neki način. Vi ako za ekstremnu desnicu kažete sve što se vama ne sviđa ili što je desnije od onoga što v smatrate nekim svojim političkim spektrom. To onda dovodi do velike konfuzije da vam je recimo Mari Le Pen ekstremna desnica u Francuskoj koja se redovno kandiduje na izborima i na prošlim izborima je bila blizu osvajanja vlasti. Sa druge strane neka marginalna grupa u nekoj drugoj zemlji koja nije blizu od bilo kakvog osvajanja vlasti, ali je veoma daleko domakla u smislu zaista eksterne retorike delovanja. Ako postavljate isti termin za sve onda se postavlja pitanje šta je eksterna desnica - rekao je Jović.

