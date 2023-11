HVALA DRŽAVAMA KOJE SU ODOLELE PRITISKU ZAPADA I POVUKLE PRIZNANJE KOSOVA! Dodik: Mi nikada nećemo priznati njihova dokumenta!

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je Aljbin Kurti eksponent zapadnog dela međunarodne zajednice, kojoj on takav odgovara, jer žele „blickrig“ na severu KiM, kako bi Srbi postali marginalna manjina o kojoj niko neće voditi računa. To je, iako ga nikada neće potvrditi, plan Brisela, Londona, Njujorka i Berlina.

Navodeći da Evropska unija po pitanju KiM vodi „šićardžijsku, pokvarenu politiku“, Dodik u intervjuu za Kosovo onlajn ističe i da tzv. Kosovo ne treba nikada priznati, što Bosna i Hercegovina, dodaje, neće učiniti dok je Republike Srpske.

- Kosovo je univerzalno pitanje za Srbiju, a interesno pitanje za Brisel i druge. Kosovo ne treba nikada priznati. Mi nećemo nikada priznati njihova dokumenta, da mogu sa ličnim kartama da ulaze u BiH. Ko god od Albanaca sa Kosova ima pasoš ili ličnu kartu Srbije, on uđe u BiH. Za nas, Kosovo nije država - poručio je Dodik.

Za Aljbina Kurtija kaže da je bez sumnje eksponent Zapada, koji im odgovara takav.

- Oni hoće ’blickrig’ na severu Kosova, da se Srbi tamo smanje, da postanu marginalna manjina o kojoj niko neće voditi računa. To je njihov plan – Brisela, Londona, Njujorka i Berlina. I nikada neće potvrditi i reći da to jeste njihov plan, ali – jeste - uveren je Dodik.

Kako kaže, oni su ti koji maštaju o „nekoj ’Oluji’ na severu Kosova“, kao što maštaju o „Oluji“ u BiH, prema Republici Srpskoj.

- Ali, malo se stvar promenila, ne bih ja baš preporučivao takve stvari - ukazuje predsednik RS.

Govoreći o podršci Zapada tzv. Kosovu, podseća da je i specijalni izaslnik SAD Gabrijel Eskobar nedavno rekao da „sve što rade poslednjih godina, rade u interesu Kosova“, želeći da ono postane vidljiv član međunarodne zajednice.

Konstatuje, međutim, da im ne ide u prilog to što je u poslednjih nekoliko godina, čak više od 20 zemalja povuklo priznanje, zahvaljujući politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Divim se malim zemljama, članicama UN koje su smogle snage da taj intervencionizam i pritisak SAD priznaju i povuku priznanje. Zemlje kojima je dosta tutorstva - dodao je on.

Prema njegovim rečima, laži u vezi sa KiM su pokušaj da se razbije srpski nacionalni korpus.

Podseća da su svi međunarodni dokumenti po pitanju KiM srušeni – Rezolucija SB UN 1244, Briselski sporazum iz 2013.

- Kurti je vojnik na terenu Brisela i Vašingtona, ništa drugo. Teško je rukovodstvu Srbije na čelu sa Vučićem da se bori sa tom gromadom koja se navalila, ali on to uspešno vodi. Rekao je da nikada neće priznati Kosovo i to mu neće oprostiti. A, tražiće nekoga ko hoće. I kad taj neko prizna, onda će nacionalna zavada trajati koliko i kosovski mit, stvoren nakon Kosovske bitke - upozorio je Dodik.

Kurir.rs/Kosovo Online