"DOGOVOR JE POSTIGNUT, POŠTAR MITROVIĆ JE POLITIČAR" Brnabić: Poziva na izbore i predstavlja 48 radnika od 14.000 zaposlenih VIDEO

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da je kasno sinoć postignut dogovor sa svim sindikatima radnika Pošte Srbije, i reprezentativnim i nereprezentativnim.

Ona je u Nišu rekla da jedan deo medija uzima izjave od poštara Stefana Mitrovića, koji je političar u koaliciji sa Draganom Đilasom, da predstavlja 48 radnika Pošte Srbije i da on ne može da govori u ime svih radnika pošte.

„Moj sastanak sa reprezentativnim i nereprezantativnim sindikatima Pošte Srbije trajao je sinoć više od četiri sata. Tajkunski mediji požurili su da nakon sastanka uzmu izjave od radnika koji ima svoj sindikat, ali nije reprezentativan i ne samo to – oni se nisu odazvali ni pozivu da dođu na sastanak u Vladu Srbije da razgovaramo. Nikada do sada se nije desilo da neko kaže ovo su naši zahtevi – uzmite ili ostavite. Ako ne želite da usvojite sve zahteve, bez obzira na to da li će to ugroziti postojanje Pošte Srbije, da li za to ima mogućnosti, mi nastavljamo štrajk. Oni nisu ni minimum zakonskih uslova ispunili, nisu oformili ni štrajkački odbor sa kojim bih ja mogla da razgovaram. Mislim da je to nekoreknto“, započela je premierka.

05:51 Dogovor je postignut, poštar Mitrović je političar koji poziva na izbore

Ona je potom jasno rekla da Stefan Mitrović ne može da govori u ime svih radnika Pošte Srbije, s obzirom na to da predstavlja manje od 50 radnika. „Taj sindikat koji predstavlja gospodin Stefan Mitrović, koji ima svoj sindikat u Pošti Srbije, a koji broji 48 članova. Dakle 48 radnika, od 14.100 zaposlenih se zove u medije i poziva da govori u ime sviih radnika Pošte Srbije. Mi smo pozvali sve sindikate, ja sam razgovarala sa svima – dva reprezentativna i dva nereprezentativna sindikata. Oni zajedno predtsavljaju više od 7.000 radnika pošte. I nećete mi sada reći da čovek koji predstavlja 48 radnika može da govori u ime svih radnika pošte, a oni koji predstavljaju 7.000 i više radnika ne mogu da govore u ime svih radnika pošte? To je čovek koji je predstavnik sindikata koji je u koaliciji sa Draganom Đilasom, ti ljudi imaju politički protest, taj protest ugrožava Poštu Srbije, ugrožava njihovo radno mesto i visinu plata svih ostalih radnika pošte. On je sinoć snimio video kojim jasno poziva na izbore 17. decembra, govori kao političar, ne kao sindikalac. Očigledno ima političku agendu, on i njegove kolege koji su članovi Đilaosve stranke i predstavljaju 48 radnika od ukupnio 14.100 zaposlenih“, izjavila je Brnabić.

Predsednica Vlade podvukla je da razgovori nisu bili laki ali da smatra da je postignut kompromis koji je dobar po sve radnike Pošte Srbije. „Mislim da smo našli kompromis koji je i više nego dobar za radnike Pošte Srbije. To su prihvatili svi sindikati sinoć, i reprezentativni i nereprezentativni. Dakle, radnicima u tehnologiji odmah se povećavaju plate za 10 % i onda dodatno još 10% od 1. januara 2024. godine. To je kumulativno povećanje plata radnicima u tehnologiji od 21% u odnosu na njihovu trenutnu zaradu. Radnicima u administraciji sledi dodatno povećanje plata od 1. januara naredne godine od 10%. Svim radnicima, osim rukovodstvu, isplata jednokratne finansijske pomoći od 20.000 dinara do 25. novembra. Svi koji prekinu obustavu rada danas do 12 časova, neće trpeti nijednu sankciju. A razliku, za koju im je umanjena već isplaćena zarada umanjena, dobiće sa narednom platom“.

Brnabić se zahvalilka sindikatima Pošte Srbije koji su sinoć razgovarali sa Vladom Srbije i da očekuje nastavak redovnog rada Pošte Srbije od podneva. „Postigli smo dogovor sinoć, mislim da je on više nego fer, pokazali smo poštovanje prema tim radnicima i verujem da je to stvar dogovora. Ponoviću, nikada se do sad nije desilo i Vlada Srbije nikada na to neće pristati, da bilo ko štrajkom i blokadama da svoje zahteve, neće da razgovara, neće da pregovara i vidi šta je moguće, jer se svaka takva situacija mora rešiti dijalogom i kompromisom. Zahvlujem sindikatima koji nisu imali lak posao, i reprezentativnim i nereprezentativnim. Gospodin Mitrović je bio pozvan na sastanak, iako predstavlja samo 48 radnika, ali nije želeo da dođe. Ja se zahvaljujem radnicima, nadam se da Pošta Srbije od 12 časova počinje da radi, zato što ukoliko budemo imali dalje blokade, to nanosi ogromu štetu Pošti Srbije, a na kraju krajeva i jeste korist za konkurenciju, koja rovari u pošti... Ali mi moramo da čuivamo Poštu Srbije i ja zahvaljujem sindikatima što je čuvaju sa nama“, zaključila je Brnabić.

Kurir.rs