SVI TRAŽE SRPSKO ORUŽJE! Vučić saopštio SJAJNU VEST: Prijateljska zemlja hoće da kupi naše haubice, to je NAJVEĆI UGOVOR do sada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je danas, tokom gostovanja na televiziji Pink, da će namenska industrija naše zemlje potpisati milionski ugovor sa jednom prijateljskom zemljom.

On je prvo govorio o velikoj tražnji za našim oružjem, posebno za uskladištenom municijom.

- Sada su počeli da nam traže i sa "stokova" vojnih da dajemo i prodajemo svima. Svima se sviđaju naši modernizovani tenkovi, "Pasarsi" i "Nore". Ali, ja sam doneo odluku da sa "stokova" nijedno oružje neće ići van Srbije - istakao je predsednik.

Vučić dodaje da će u ponedeljak naša namenska industrija dobiti jedan od najvećih ugovora.

- To je dugoročni ugovor, u pitanju su stotine miliona evra. To je prijateljska zemlja, nije u nikakvom ratu. Oni traže da napravimo za njih 48 naših "Nora". To govori o kvalitetu našeg oružja, u pitanju su ugovori od stotinu miliona evra - otkrio je predsednik Vučić.

On je rekao i da ćemo sledeće godine uložiti stotine miliona evra da podignemo kapacitete namenske industrije, što će nam se višestruko isplatiti.

Kurir.rs