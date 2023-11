UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ O SRAMNIM NAPADIMA NA NJEGA I NJEGOVU PORODICU: Mržnja koju seju i šire njima nanosi štetu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je Jutarnjeg programa na TV Pink, gde govori o svim aktuelnim temama.

- Spremam se za Loznicu, idemo da otvaramo stadion, sutra u Zaječaru otvaramo, danas dolazi Džajić, velika fešta. Idemo i u Leskovac gde bi naši trebalo da pobede Bugare i da odu na Evropsko prvenstvo.

O napadima na njega i njegovu porodicu kaže da mržnja koju pojedini seju njima nanosi štetu.

- Posao medija, kakvi god da su, posao je da napadaju ljude, problem je u političarima koji ne razumeju da to nije dobro za njih, da mržnja koju seju i šire njima nanosi štetu - rekao je predsednik.

Dodao je da nema problem da mu daju dijagnoze: "Nisam lekar, ali na dve stvari hoću da odgovorim", istakao je predsednik.

- Što se štrajkova tiče, to je svakog dana, ne postoji dan otkad sam predsednik da nije bilo protesta, štrajkova. Ovde bih o tri stvari da govorim, nekad je dobro da ovo vidim. Nemam problem sa tim da daju dijagnoze, nisam lekar, ne umem da odgovorim na sve to. Na dve stvari hoću da odgovorim, jedna se tiče moje porodice, nemaju prava da o tome govore, to nije pristojno, ljudski niti bilo šta znaju o Danilu, Milici, Vukanu. Ono što je ovde problem jesu političke konotacije jer medicinske govore o njima, o obema, i nalagodavcima, glavnom, Draganu Đilasu i Šolaku. Mislim da poljoprivrednici imaju težak život, naročito stočari. Ovi koji štrajkuju, tu ima mnogo politike, zahtevi su im bili teški za državu. Minimalnu cenu goriva plaćaju - rekao je predsednik.

O štrajku u Pošti

- Nisam srećan zbog ovog što se dešavalo u Pošti, video sam ozbiljne i odgovorne ljude, ne samo ove što Šolak uzme pod svoje. Imam problem sa direktorom preduzeća, izvini, šta si radio kad nisi čuo te ljude?

Moraćemo mnogo toga da menjamo - dodao je Vučić.

O video snimku na kom pravi palačinke

- Palačinke sam pravio dugo godina, to okretanje ne možete da izvežbate jednom ili dva puta. To je bila moja ideja. To što govore da smo u kafiću bili, to govori neko ko je tada rekao "žurka na Gazeli".

- Problem je u tome što im se kampanja im se svela na dve stvari, jedna je mržnja prema porodici Vučić, patološka mržnja, a druga stvar je da su se upregli u zaštittu tajkunskih interesa Dragana Šolaka i vidite, može u Srbiji da se dogodi šta hoćete, oni svi reaguju. Svi moraju da se jave i stanu u zaštitu Šolaka.

Nakon ovog gostovanja, predsednik će danas posetiti Loznicu, gde će obići završne radove na renoviranju hotela "Podrinje" u Banji Koviljači, kao i novoizgrađeni stadion "Lagator", saopštila je predsednikova pres služba.

Hotel "Podrinje", smešten u Loznici, postao je deo kineske investicije 2019. godine, kada je firma "Long glori trejding limited" iz Hong Konga za 109 miliona dinara, odnosno manje od jednog miliona evra, postala vlasnik ovog zdanja. Ovaj hotel ima četiri etaže i prostire se na površini od 4,7 hiljada kvadratnih metara.

Novi stadionom "Lagator", je takođe deo kineske investicije. Izgradnja i opremanje ovog stadiona, koji ima dva nivoa tribina, koštalo je oko 30 miliona evra. Sa kapacitetom od preko 8.000 posetilaca, ovaj stadion će biti važno mesto za sportska dešavanja u Loznici.

Ova ulaganja kineskih investitora u Loznicu predstavljaju važan korak u razvoju ovog grada. Pored hotela i stadiona, očekuje se da će se i ostale oblasti privrede razvijati, a time i otvarati nova radna mesta za stanovnike ovog kraja.

