DO SKOPLJA ŠINAMA 200 NA SAT! Veliki projekti dižu i životni standard građana, a brze pruge gradiće se kroz celu Srbiju!

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić prisustvovala je potpisivanju Memoranduma o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja između Srbije i Severne Makedonije i izgradnji brze pruge Niš-Skoplje, koji su potpisali ministri saobraćaja Srbije i Severne Makedonije Goran Vesić i Blagoje Bočvarski.

Istakla je da je železnički saobraćaj u ovom trenutku i za Evropu i za čitav svet najvažniji saobraćaj zato što je ekološki najprihvatljiviji.

foto: Beta Milan Ilić, Beta Pedja Vuckovic

- Republika Srbija u ovom trenutku ulaže ogroman novac u železničku infrastrukturu. Završili smo Beograd - Novi Sad, a do kraja 2024. završavamo Novi Sad - Subotica. Imaćemo završenu kompletnu deonicu od Beograda do mađarske granice. Očekujemo da do 2025. Mađarska završi svoju deonicu od Budimpešte do Subotice. Pre nekoliko meseci počeli smo da razgovaramo o deonici Niš-Skoplje. Danas već imamo potpisan memorandum o saradnji. Nastavljamo da ulažemo i u železnički koridor 10 modernizacijom pruge između Beograda i Niša - kazala je premijerka, koja je na ovom važnom događaju bila u društvu makedonskog predsednika vlade Dimitra Kovačevskog.

Ovo se radi i planira Srbija se povezuje prugama sa svima Posle pet godina počela je obnova pruge Niš-Dimitrovgrad, što je deonica prema Bugarskoj, a sa BiH je potpisan Memorandum o pruzi Beograd-Sarajevo. Sledi i obnova prugeBeograd-Bar, na deonici od Valjeva do Vrbnice, dok se u Vojvodini, pored brze pruge Beograd-Budimpešta, obnavlja i pruga Pančevo - Vršac - rumunska granica za brzine od 120 km na sat.

Ministar saobraćaja Srbije Goran Vesić kazao je da je to veliki dan za Srbiju i Severnu Makedoniju.

foto: Beta Milan Ilić, Beta Pedja Vuckovic

- Memorandum znači prvi korak ka izgradnji brze pruge Niš-Skoplje, brzine do 200 kilometara na sat, koju ćemo zajednički i projektovati - rekao je Vesić i podsetio da naredne godine počinje izgradnja brze pruge Beograd-Niš, duge 230 kilometara i vredne 2,7 milijardi evra, da je prvobitna ideja bila da se pruga produži do Preševa, ali da je s makedonskim partnerima dogovoreno da se železnica produži i do Skoplja.

136 kilometara pruge pravi Srbija od Niša do granice 50 kilometara pruge grade Makedonci od granice do Skoplja

Najavio je i da će dve zemlje zajednički konkurisati pred Evropskom komisijom za sredstva za izgradnju brze pruge. Naglasio je da je ovo deo inicijative predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji insistira da na tome da se zemlja povezuje sa susedima.

foto: Beta Milan Ilić, Beta Pedja Vuckovic

Makedonski ministar Blagoje Bočvarski rekao je da je potpisivanjem memoranduma otvoreno još jedno poglavlje u nastavku povezivanja preko brze železničke pruge Skoplje-Niš-Beograd.

Tabanovci Zajednička železnička stanica s policijom i carinom Vesić je zahvalio makedonskom kolegi zbog izgradnje zajedničke železničke stanice u Tabanovcima, gde će biti obe policije i carine, kako bi se sve završalo na jednom mestu. - Slično radimo i zajedničku železničku stanicu u Bijelom Polju, jer želimo da uradimo sve da ubrzamo promet i pospešimo saradnju - rekao je Vesić.

Vlada Severne Makedonije usvojila je zakon o zajmu za izgradnju zajedničke železničke stanice na prelazu Tabanovci.

foto: Beta Milan Ilić, Beta Pedja Vuckovic

- To će biti od ključnog značaja za razvoj transporta. To je nova vizija Balkana. Investicije u saobraćajnu infrastrukturu donose korist građanima i kompanijama. Ovakva politika vodi nas većem životnom standardu građana obe zemlje - poručio je Bočvarski.

