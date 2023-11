VUČIĆ O NAPADIMA NA NJEGOVU PORODICU: "To nije pristojno, ljudski, niti bilo šta znaju o Danilu, Milici, Vukanu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o negativnim komentarima i pisanjima pojedinih medija i kaže da mržnja koju pojedini seju njima nanosi štetu.

- Posao medija, kakvi god da su, posao je da napadaju ljude, problem je u političarima koji ne razumeju da to nije dobro za njih, da mržnja koju seju i šire njima nanosi štetu - rekao je predsednik.

Dodao je, komentarišući jedan video snimak sa jedne televizije, da nema problem da mu daju dijagnoze: "Nisam lekar, ali na dve stvari hoću da odgovorim", istakao je predsednik.

- Što se štrajkova tiče, to je svakog dana, ne postoji dan otkad sam predsednik da nije bilo protesta, štrajkova. Ovde bih o tri stvari da govorim, nekad je dobro da ovo vidim. Nemam problem sa tim da daju dijagnoze, nisam lekar, ne umem da odgovorim na sve to. Na dve stvari hoću da odgovorim, jedna se tiče moje porodice, nemaju prava da o tome govore, to nije pristojno, ljudski niti bilo šta znaju o Danilu, Milici, Vukanu. Ono što je ovde problem jesu političke konotacije jer medicinske govore o njima, o obema, i nalagodavcima, glavnom, Draganu Đilasu i Šolaku. Mislim da poljoprivrednici imaju težak život, naročito stočari. Ovi koji štrajkuju, tu ima mnogo politike, zahtevi su im bili teški za državu. Minimalnu cenu goriva plaćaju - rekao je predsednik.

"Žao mi je što se ne bave ozbiljnom politikom"

Nakon što je pogledao inserte u kojima je evidentirano sramno ponašanje Đilasa, predsednik je rekao kako nema tu vrstu straha da je moguće da narod glasa za njih.

- Oni misle da se posle izvesnog broja godina vlast mora promeniti. Može neko biti godinama na vlasti, zavisi kako se ponaša i to je na ljudima da odluče. Oni valjda maštaju o tome, sada je naš red i ubeđuju sebe da je to tako - kazao je Vučić te dodao da udruživanje opozicije sa desničarima nije dobra ideja, shodno tome da su i desničarke liste u padu, i da je to daleko od velikih mogućnosti.

- Žao mi je što se ne bave ozbiljnom politikom. Vučićev otac mu nije otac, majka mu je... da ne izgovaram te reči, Danilo je najgori na svetu, Vukan je hologram... to je ono što rade svaki dan. Ja sam to video u Leskovcu, a pošto se ničim ne bave ozbiljno, ne postoji stavr koja više ogorči ljude kada nemate drugi argument osim napda na nečiju porodicu. Jedini vam je način da nešto sprovedete na silu, a šta? Videli ste kako su pisali za Andreja, a novinari uopšte nisu bili na tom suđenju - kazao je Vučić.

Kurir.rs