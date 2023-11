SRBLJANOVIĆEVA RASKRINKALA ZAVETNICU: Za nju su majke krive što ne rađaju, ZARAZNE su jer su sterilne i PROKLETE jer abortiraju!

Predsednica Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski ponovo se pokazala kao besramna manipulatorka i to na jednoj od najosetljivijih društvenih tema. U pokušaju da ugrabi još po neki jeftini politički poen, ona je u nacionalne parole o srpstvu ugurala problem nataliteta i pravo svake žene na abortus. Da stvar bude gora, žensko lice srpske desnice, drsko zamenjujući teze, okrivila je sve žene koje ne rađaju, ili žele da prekinu neželjenu trudnoću za "epidemiju steriliteta" u Srba.

- Problem steriliteta u Srbiji je epidemija. Videla sam kroz kakve sve probleme prolaze roditelji, majke, samo da uđu u proces vantelesne oplodnje. U istoj zgradi, godišnje se izvrši 100.000 abortusa. To je 100.000 duša koje nisu rođene, to je 100.000 manje Srba. Ne želim da ulazim ni u čije privatne odluke, ali sam morala da se zapitam - šta bi bilo kada bi te majke koje su došle da izvrše abortus, samo prošle kroz taj hodnik gde su došle one koje se bore za život? Da li bi promenile odluku i dale priliku toj maloj duši da se rodi? Jako je važno da dignemo svest o tome i da stanemo iza svih tih ljudi - poručila je liderka Zavetnika na društvenoj mreži Iks.

Ova izjava izazvala je pretežno revolt, posebno kod onih žena koje su na polju roditeljstva, ostvarenog ili ne, preživele ili žive svoje lične drame i traume. Dramska spisateljica Biljana Srbljanović oštro je reagovala:

- Političarka, koja je zatrudnela zahvaljujući dostupnosti vantelesne oplodnje, odnedavno i za neudate žene/žene bez partnera, takođe i uz pomoć reproduktivnog materijala iz inostranstva (zbog nedostatka domaćeg), uključujući i besplatno korišćenje jajnih ćelija za brojne prokazane, ponižene, obeležene žene koje stranke iz koalicije ove dole žigošu kao "nerotkinje", predlažu program fiskalnog sankcionisanja i posebnog oporezivanja građana bez poroda, sterilitet proglašava epidemijom kao da je neplodnost zarazna, a žene koje se sa time suočavaju - kužne, ćuti o svom putovanju ka materinstvu, koje joj je omogućila savremena nauka i zakoni protiv kojih se bori.

Biljana Srbljanović je u opširnom postu na svom Fejsbuku zamerila predsednici Zavetnika i to što "istovremeno za reproduktivne patologije krivi isključivo žene".

- A posebno one koje koriste svoje zakonom zagarantovano pravo na telesnu autonomiju i reproduktivne slobode izbora. Majke su krive što ne rađaju, zarazne su jer su sterilne i proklete jer abortiraju - to nam poručuje političarka koja bi, da živi u zemlji u kojoj je ONA NA VLASTI i prema zakonima KOJE BI ONA DONELA ku*ac rodila dete, a kamoli dva, i uživala u svom materinstvu koje na nos nabija stotinama hiljada žena koje nisu imale sreće da im, u godinama kad su mogle da rađaju, vantelesna oplodnja i reproduktivna pomoć, bude dostupna kao danas - podseća Biljana Srbljanović.

Među onima koji su posebno kivni na ovakve stavove liderke Zavetnika je i Tijana Prizrenac koja se i dalje bori da ostvari potomstvo sa embrionima koji su nastali u procesu veštačke oplodnje dok joj je suprug još bio živ.

- U periodu nakon završene VTO koja se po Vas uspešno završila, imali ste sastanak sa mnom. Upravo da čujete i sve ostale probleme kao član Odbora za zdravlje i porodicu. Da kažem koliko ste bili puni razumevanja i saradnje i da se više nikada niste javili - upitala je ona Milicu Đurđević Stamenkovski.

Komentarišući ovu poruku, Biljana Srbljanović se na Fejsbuku zahvalila Tijani Prizrenac "koja se hrabro i javno bori za svoje pravo da bude majka deteta svog pokojnog muža, a kojoj se *privatno* obraćaju političarke kao što je ova, a javno to prećutkuju i ne pružaju nikakvu podršku i pomoć".

- Žena koja nije prošla kroz VTO ne zna kakav je to pakao. A koja jeste, mnogo je propatila, ali nikada, i to glavu dajem, ni jedna od nas nije KRIVILA ONE KOJE SU ABORTIRALE. Sram bilo svaku od nas koja krišom koristi nauku i zakone da bi rodila dete, a istovremeno se javno ostrvljuje na druge žene koje istu tu nauku i zakone koriste za prekid neželjene trudnoće. Zapamtite joj ovo, kad dođe do postizborne kombinatorike - zaključila je Biljana Srbljanović.

