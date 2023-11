ŠTRAJK PRED IZBORE JE ČISTA POLITIKA Đilas i kompanija traže savezništvo sa svima, ali u blatu koje stvaraju ZAGLAVIĆE SE SAMI

Magaretu se one stvari rade kad su mu noge u blatu.

Niko to ne zna bolje od paora, zato svaki put kad im se učini da se Vlada klima, plate šta su popili ispred zadruge, pa upale traktore i pravac najbliža važna raskrsnica.

Tako je bilo u maju, posle masovnih ubistava u "Ribnikaru" i mladenovačkim selima, a tako je i sada uoči izbora.

Zahtevi su im uvek manje-više isti: više para od države!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kome su zahtevi upućeni, složio se da život poljoprivrednika, uprkos svim dosad uloženim sredstvima, nije lak.

Ali suština zahteva koji se iznose ovih dana je težnja za povlasticama kakve niko drugi u državi nema. Bio je direktan:

- Oni, kada donesu račun da su platili "plavi dizel", to država plati, a oni se bore da dođu na pumpu da ne plate... pa to je da srušite sistem. Ili da ne tražimo novac od onih koji su lagali da su gajili pšenicu i repu, a tamo je bila šuma - rekao je on.

Da podsetimo, letos su otkrivene mahinacije sa sredstvima koje država isplaćuje poljoprivrednicima. Za čak pola miliona hektara površina koje se ne obrađuju bile su podnete lažne prijave za subvencije, čime je država oštećena za 80 miliona evra. Najmanje 20.000 ratara bilo je umešano...

I šta sada imamo? Traže da bude puj-pike, ne važi...

I još kažu da njihove akcije nemaju politički karakter!

U predizbornoj kampanji svako okupljanje, svaki štrajk je čista politika!

Da je tako i s ratarima, belodano se vidi i na ovom primeru: pre neki dan su blokade oko Pančeva postavili ratari koji su to radili i u maju, a juče su se javili paori iz okoline Zrenjanina, tvrdeći da sa Pančevcima ne treba pregovarati, nego da su oni jedina prava adresa! U protivnom, blokiraće Novi Sad!

A da i poslednjem naivčini bude jasno da je reč o politici, dokazuju Šolakovi mediji, koji uredno podržavaju i reklamiraju i jedne i druge, po principu - važno je da se blokira!

I to nije sve. U subotu su se sa zapada Srbije javili malinari. I oni traže više para u roku od "odmah" ili će - i oni! - blokirati neke puteve. I kod njih se tajna bezbednog seksa s magaretom prenosi s kolena na koleno, pa kad je već znaju, što ne bi uživali...

A iz nedeljnog izdanja Šolakovog Danasa saznajemo i da bi se neki advokati uključili u igranku - predlažu štrajk do "oslobađanja pravosuđa i medija"...

Biće ih, danas-sutra, bez sumnje, još...

Brzih na laku lovu, pa makar zarađenu i ucenom, vazda je bilo. Naše je da ih osuđujemo, njihovo je da probaju i iskoriste priliku.

Ali ambijent u kojem im se pružaju takve prilike, ono blato u kom je magare zaglavljeno, stvaraju drugi - opozicione stranke i njihovi, odnosno Šolakovi mediji.

Nesposobni da do pobede na izborima dođu ubedljivim ekonomskim programom i vizijom društva privlačnijom od one koju nudi vlast, Đilas i kompanija traže savezništvo sa svima - ali baš sa svima! - koji su voljni da Vladu napadnu s bokova.

Kao i svaki savez sklopljen zarad sticanja lakog plena, i ovaj je jasno oročen. Trajaće do 17. decembra.

Jer pitanje da li bi opozicija, ako bi došla na vlast, ispunila želje ratara, malinara, advokata i... nije pitanje ni od jednog dolara. Pošto se odgovor zna: ne bi! Nijedna vlada ne bi!

To je tajna večnog vraćanja priče o magaretu i blatu.

(Kurir.rs)

