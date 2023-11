ONI ŽELE ZEMLJU KOJA ĆE SLUŽITI TUĐIM INTERESIMA! Vučić o opoziciji: Žele Srbiju u kojoj će oni da se obogate, a narod osiromaši

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas predizbornu kampanju dela opozicije, te istakao da "oni žele zemlju koja će da služi tuđim interesima".

- Oni rade nešto drugo, žive u svom balonu u kome je istina samo ono što oni saopšte. Baš ih briga šta je stvarnost i realnost. Bio neki stručnjak iz Niša, koji je tamo katančio, sa liste Srbija protiv nasilja, kaže da grade fabrike za koje su oni pregovarali. Oni žive u tome da, sve što kažu može da prođe. Znam svoja prava, znam šta smem, šta ne smem, ali mene da ubedite da ste ljudski heroji, a ne ljudska sramota, ne možete - istakao je predsednik.

- Oni ne žele Srbiju, oni govore o Srbiji. Oni žele, nisam preterao kada to kažem, žele zemlju koja će da služi tuđim interesima. Žele Srbiju u kojoj će oni da se obogate, a narod osiromaši.

Vučić kaže i da je dosad uloženo stotine miliona evra u kampanju da se on svrgne s vlasti.

- Prvi put je neko precizno merio u sekund sve i onda to tako zvuči. Kada to izračunate u novcu, koliko je para uloženo u kampanju svrgavanja vlasti, za moje rušene, desetina, stotina miliona evra su potrošili do sada - rekao je predsednik.

- Svaki dan je od jutra do mraka isto, vremenska prognoza, Vučić je kriv. I vremenska prognoza ne može bez Vučića. Toliko sam navikao da mi je svejedno. Kad je sunce onda teramo radnike da rade po vrućini, kada je sneg i kada u Rumuniji i Bugarskoj imate hiljade ljudi bez struje, sneg je ponovo iznenadio Vučića i njegove. To ne možete da promenite - objasnio je predsednik.

Predsednik kaže da sada imamo 550.000 ljudi koji su zaposleni više u odnosu na prethodni period, a da nas je mnogo manje.

- Mnogo su nam bolje stope fertiliteta, nataliteta, iako su loše i dalje. Imamo manje ljudi, a više zaposlenih. Ako to nije najveći uspeh... To je doprinelo tome da imamo puteve, imaćemo mamografe u svakoj opštini. To je uspeh, da konačno nešto uradimo za naše žene, majke, ćerke... Ovo je nešto što pokazuje brigu o ljudima, a oni žele Srbiju gde će gotovo ništa da urade, a oni lepo da žive - objasnio je Vučič.

Kurir.rs/I.R.