56 DANA GA SVIREPO MUČILI! Ovo je Milovan koga je oteo OVK: Hvala Bogu da sam ležao u vodi

U avgustu 1998. godine šumara Milovana Stankovića kidnapovali su pripadnici tzv. OVK dok je obilazio šumu na području Podujeva, gde je u to vreme bio zaposlen. Držali su ga 56 dana u bunkeru i na više lokacija gde je svirepo mučen. O tome je svedočio u Hagu.

Vezali su ga i odveli u bunker gde je svirepo mučen, danima i bez hrane. Konstantno su ga tukli i ispitivali, bez ikakve krivice. Mnogima je prepoznao glas, jer je poznavao sve u Podujevu.

"Bili su njih četvoro s automatima. Ja sam podigao ruke, jedan je prišao, uzeo mi pištolj. Onda su mi vezali oči. Uveče su doveli još dvoje odnekud. Šta su oni zgrešili, ne znam. Naišla je ekipa. Nije pitala ni ko si niti šta si. Tad su mi slomili četiri rebra, evo imam dokumentaciju", priča Milovan Stanković.

Torturu koju je pretrpeo od tzv. OVK ne može da zaboravi. Bio je zatvoren 56 dana. Sa njim je bilo i nekoliko Albanaca koje su, tvrdi, mučili pa ubili.

foto: Printscreen/RTS

"Tad su doveli tog Sabitu Berišu. Čovek koji je krvav, ubijen (prebijen) je dosta. Ubijen. Bacili su ga pored mene. Evo ti, kaže, jednog Srbina. "Nemoj slučajno da ste progovorili reč, ubićemo vas". Bilo je trenutaka kad ja nisam znao po par sati ništa, kad te ubiju. Znači dok ne dođeš sebi. Hvala Bogu da je bila, ja vam kažem, ta voda gde sam ležao. I nema veze kakva je, mila duša pa se napiješ", svedoči o svirepom mučenju Stanković.

Mučiteljima blage kazne

O svemu što je preživeo svedočio je u Hagu. Smatra da su blage kazne koje su dobili njegovi mučitelji iz "Labske grupe".

"Niko te nije gledao čime se bije tamo. Ali, taj narednik glavni Ljatif Gaši je bio za to. Njega su bili osudili deset godina. Italijan mu je smanjio na šest godina. Na treće suđenje, Mustafa Remi, on je na sedam godina. Nazif Mehmeti, od 13 na tri godine, to je Italijan skinuo. Kadrija, pet godina", ukazuje Stanković na male kazne svojih mučitelja.

Mnogi svedoci zlodela "OVK" su likvidirani, među njima i Fadilj Suljević. Zato se ostali svedoci boje za svoju bezbednost.

(Kurir.rs/RTS)