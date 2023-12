Povodom predstojeći izbora u Srbiji u emisiji Usijanje gostovao je ministar spoljnih poslova u Vladi Srbije, predsednik Socijalističke partije Srbije i kandidat na izborima te partije Ivica Dačić.

Rekao je da izborni slogan SPS "Ivica Dačić - premijer Srbije" ne znači da će to biti uslov za saradnju sa SNS.

- Mi ove izbore shvatamo kao nastavak prošlogodišnjih izbora. Ovo su vanredeni parlamentarni i gradski izbori. Mi smo na prošlim izborima podržali predsednika Aleksandra Vučića za predsednika Srbije, ali smo doneli odluku tada da svaka od stranaka nastupi pojedinačno kao što smo i sada odlučili. Tada sam ja imao pristup da je najbolje rešenje za Srbiju: Vučić predsednik, Dačić premijer. Ne zbog svojih ambicija nego pre svega u interesu jedinstva i političke stabilnosti u Srbiji - rekao je Dačić i dodao:

- Ovde nije reč o tome da je to neki naš uslov za saradnju sa SNS. Mi govorimo o tome da svi oni koji glasaju za nas treba da znaju ko je taj ko je kandidat za najvišu funkciju. Imajući u vidu sve ono što sam do sada radio mislim da je potrebno iskustvo zarad stabilnosti i jedinstva našeg naroda. Mislim da je za to ključno da SNS i SPS osvoje većinu.

Konstatovao je da je u Srbiji došlo do oštrih političkih podela:

05:17 ŽAO IM JE ŠTO NAS POSLE PETOG OKTOBRA NISU POBILI! IVICA DAČIĆ ZA KURIR TV: Ovi izbori su drugi krug onih od 24. septembra 2000!

- Ja mislm da mi nastupamo čisto i dogovorno. Poltička klima je takva da su se stvorile jasne podele na političkoj sceni. Te podele nisu personalnog karaktera niti se radi o pripadnosti ovoj ili onoj političkoj stranci. Ovde je reč o različitim odgovorima na veoma teška pitanja.

- Ako jedna grupacija smatra da Srbija treba da se suoči sa svojom prošlošću tao da mi sami sebe osudimo da smo krivi za raspad Jugoslavije, za genocid, za etničko čišćenje i ako smatra da je preveliko opterećenje da i dalje insistiramo na tome da ne priznajemo Kosovo što znači da bi oni to rado i brzo učinili, ako govore da je Republika Srpska genocidna tvorevina, da Srbija treba da bude članica NATO, ako govore da treba uvesti sankcije Rusiji i Kini, što sve može da ima loše posledice po suverenitet Srbije odnosno ostanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije - vi onda vidite da se mi vraćamo na neko staro vreme, na vreme petog oktobra. Mi se ovde suočavamo sa DOS-om, sa nekim patrljcima koji su od njega ostali.

Opoziciju je okvalifikovao kao lažne Evropljane i lažnu desnicu.

- Imate lažne Evropljene. Oni su govorili kada ode Milošević sve će da procveta. Oni do danas imaju žal što nije došlo do šestog oktobra. Da prevedem to na srpski - što nas nisu pobili. Zato sada kažu biće šestog oktobra. Ja sam siguran ne da neće biti šestog oktobra, nego neće biti petog oktobra jer će da izgube na izborima. A imate i desničare koji govore da su veći Srbi nego što smo Vučić i ja, a u suštini hoće da dobiju glasove da ih prevedu da bi bili u antisrpskoj koaliciji. Ovo je drugi krug izbora od 24. septembra 2000. Mislim da je vreme da završimo sa tom pričom i zato očekujem da će naše dve stranke imati ubedljivu većinu na parlamentarnom nivou, na gradskim izborima, a sigurno još veću većinu na pokrajinskim.

