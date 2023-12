OVAKO APSTRAKTNE STVARI NISAM ČUO NI NA IZBORU ZA MIS: Šapić argumentima poklopio Đilasovog kandidata: Obradoviću, uozbiljite se!

Debata "Reč na reč" održana sinoć na RTS u okviru predizbornog programa, u kojoj su gostovali Nikola Nikodijević sa liste "Ivica Dačić – premijer, Toma Fila – gradonačelnik", Ratko Ristić sa liste "Nacionalno okupljanje", Vladimir Obradović sa liste "Srbija protiv nasilja", kao i Aleksandar Šapić sa liste "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane", potpuno je ogolila diletantizam, nespremnost, strah, ali i veliko neznanje upravo Vladimira Obradovića, kandidata Dragana Đilasa za prvog čoveka Beograda!

Obradović je u emisiju došao očigledno nepripremljen i izneo konfuzne i naprosto neizvodljive stvari, razna predizborna obećanja, bez ideje kako da ih ispuni. Petnaestak minuta, koliko je imao prilike da govori na Javnom servisu, bilo je sasvim dovoljno da građanima Beograda bude jasno ko pretenduje da bude nosilac jedne od najodgovornijih funkcija u državi - ispostaviće se, čovek koji ama baš ništa ne zna o funkcionisanju Grada Beograda! Jasno je postalo, verovatno, i Draganu Đilasu da se propisno prevario, odnosno napravio još jedan nespretan izbor čoveka iza koga će se sakriti od Beograđana.

Jedna od ideja Obradovićeve koalicije je da će "dugovanje Beograda na vodi konvertovati u stanove za mlade."

Aleksandar Šapić je bio, blago rečeno, zatečen ovom nejasnom i besmislenom izjavom.

- Još samo da kaže da je za mir u svetu i da rata ne bude. Ja ovakve apstraktne stvari nisam čuo ni na izboru za Mis. Dajte malo, uozbiljite se - rekao je Šapić.

Iskazao je žaljenje što na debatu nije došao Dragan Đilas, inače vlasnik liste "Srbija protiv nasilja".

- Prva stvar šta ćete da uradite, koje ćete kvadrate da pretvorite? Zato je meni žao što ovde nije Dragan Đilas i zvao sam ga pre par meseci i rekao sam mu. Stvarno nisam očekivao da će biti na listi, ali sam pretpostavio da neće smeti da se kandiduje za gradonačelnika - istakao je Šapić i dodao:

- Sad je poturio Vas, meni je žao da ulazim sada u neku polemiku, jer objektivno stvari ne znate. Kada sam ga pitao pre više od 12 godine za Beograd na vodi, to tad nije bio Beograd na vodi, bio je onaj zmijarnik, da li može da se makar raščisti, rekao je "ma ne može to Bog otac da raspetlja, to je imovina, to nema ništa". Danas je tamo najmodernji grad u ovom delu Evrope. Može vama da se sviđa ili da vam se ne sviđa, Beograd na vodi jeste refleksija, i objektivna i sinonim za ekonomski razvoj Srbije u poslednjih deset godina - kazao je.

Na kraju je potpuno pokopao Đilasovog kandidata za gradonačelnika.

- A ovo što ste Vi pričali - Vi ste za čist vazduh, čiste reke, ptice cvrkuću, dečica se igraju, dajte malo se uozbiljite, molim Vas - zaključio je Šapić.

I dok je tokom emisije aktuelni gradonačelnik Aleksandar Šapić govorio o istorijskim rezultatima koji su postignuti za samo nešto više od godinu dana dana mandata, reformi javnog prevoza, nizu socijalnih mera koje olakšavaju svakodnevni život Beograđanima, a koje nijedna vast u prethodne tri decenije nije imala hrabrosti, sposobnosti i znanja da donese, kao i brojnim drugim rezultatima i planovima za naredni mandat, Obradović je, drhtavim glasom, čitao sa papira izlizane fraze, apstraktne pojmove i bajkovita promišljanja. Pokušao je da se služi i lažima, govoreći o metrou, broju autobusa koji su se zapalili na ulicama Beograda, ali mu ni to nije pošlo za rukom.

Na laž Vladimira Obradovića da za vreme Šapićevog mandata nije kupljen nijedan autobus, kao i amatersku i bajkovitu najavu da će po njegovom stupanju na dužnost, odmah obnoviti vozni park, sa autobusima na vodinik, Šapić je odgovorio:

- Gospodine Obradoviću, da li vi stvano mislite da se autobus kupuje tako što uđete u radnju i kupite autobus? Pa nije to trenerka. Da li znate koliko traje procedura za nabavku jednog kontigenta autobusa? Po nekoliko meseci... Ovo je zaista toliko amaterski što ste malopre izgovorili... 75 autobusa je plaćeno iz našeg budžeta, u toku mog mandata. Upravo radimo na pripremanju javne nabavke za kupovinu novih 300 autobusa, i oni neće stići sutra, to tako ne funkcioniše. Stići će za nekoliko meseci, kada sve procedure budu završene, i neće svi stići u istom momentu, već postoji procedura i dinamika isporučivanja autobusa. Naručićemo 50 novih tramvaja i ući ćemo u nabavku trolejbusa.

Šapić je pojasnio da je za nešto više od pola godine uspeo potpuno da reformiše javni prevoz u Beogradu, istrgne ga iz kandži turske privatne firme „Kentkart“, kojoj je javni prevoz na upravljanje predao upravo čovek koji se krije iz Vladimira Obradovića, Dragan Đilas.

- Ja, znam da vi o ovom poslu ne znate mnogo, ali mogli ste bar malo da pročitate. Nije dobro kada se čovek uči na ovako odgovornom mestu, kada želite da postanete gradonačelnik, a elementarne stvari niste savladali - poručio je Šapić Obradoviću.

Nije dugo vremena prošlo do Obradovićevog novog blamiranja. Dogodilo se već pri sledećem javljanju. Najavio je da će kao gradonačelnik obnavljati domove zgravlja i voditi računa o opremi, ne znajući da domovi zdravlja odavno nisu u nadležnosti Grada Beograda i da kao gradonačelnik ne može da uradi ništa.

- Evo zbog čega sam tražio da ovde dođe gospodin Đilas, jer on sigurno ne bi pravio ovakve greške. Gopsodine Obradoviću, domovi zdravlja već godinama nisu pod ingerencijom Grada Beograda i to što ih obilazite i što predlažate šta ćete uraditi kao gradonačelnik, ne možete da uradite ništa, jer su oni prešli pod ingerenciju Vlade i Ministarstva zdravlja - odgovorio je Šapić.

Nakon Obradovićevog izlaganja o potrebama penzionera i vraćanju novca Šapić mu se obradio direktno i upitao ga:

- Gospodine Obradoviću, da li vi znate koliko penzonera ima u Beogradu? Ne znate. 350.000. A da li znate koliko njih je dobijalo tu trinaestu penziju o kojoj ste govorili. Oni koji su imali manje od 15.000 dinara. Da li znate kolilo ih je bilo?

Odgovora Đilasovog kandidata nije bilo.

- E zbog ovoga mi je žao što sa druge strane nije Đilas, jer bih sa njim drugačije razgovarao. Ovom čoveku ne mogu da zamerim - konstatovao je Šapić sa žaljenjem.

