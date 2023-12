FINIŠ KAMPANJE JE BITKA ZA NEODLUČNE! Politički stratezi u završnici love 14 odsto neuhvatljivih birača!

Predizborna kampanja ulazi u finiš i strankama i koalicijama je ostalo svega 10 dana za ubeđivanje građana da izađu na izbore i zaokruže baš redni broj njihove liste. Iako analitičari i istraživači ne očekuju velika kolebanja u odnosu na poslednje rejtinge, stratezi ništa ne prepuštaju slučaju, već pokušavaju da dopru do neopredeljenih birača, a oni su najteže uhvatljivi.

Većina opredeljena

Programski direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović kaže za Kurir da se sada faktički brani rezultat, ali se teško osvaja.

- Ako se ne naprave kardinalne greške ili se ne dese velike distorzije, teško da će biti nekih velikih pomeranja. Ljudi su u suštini već opredeljeni. Tokom kampanje se više brani neki rezultat koji je ostvaren u prethodnom periodu i eventualno ponešto osvoji ili izgubi. Neopredeljeni eventualno mogu da budu podstaknuti porukama političara, nekim događajem ili nekom situacijom da se odluče za koga će da glasaju i da izađu na birališta. Većinska Srbija je dobrim delom opredeljena. Prema našim poslednjim istraživanjima, oko 14 odsto je onih koji kažu da će izaći na izbore, ali da još ne znaju za koga će glasati i odlučiće u poslednjem trenutku. Sada je taj procenat nešto manji, ali oni su do kraja velika nepoznanica, jer do 17. decembra ostaje pitanje da li će se svi oni odlučiti i da li će izaći na glasanje. A imate i one koji jednostavno neće ići na glasanje - objašnjava naš sagovornik.

Još žešća retorika

Iako pomenuti rezervoar od 14 odsto neopredeljenih birača nije mali i kampanja, pogotovo u poslednjim danima, gađa upravo njih, Lacmanović napominje da su ti birači često neuhvatljivi.

foto: Kurir televizija

- Za njih je jako teško utvrditi ko su i gde su i sa sigurnošću se ne može znati da li će zaista izaći na birališta. I kada je reč o izlaznosti, u istraživanjima se uvek dobija nešto veća izlaznost nego što to često bude na samim izborima. Nama se izjasni da će izaći između 65 i 70 odsto, a izlaznost je u prethodnim ciklusima bila manja od toga. Dakle, i to je jedna od nepredvidivih stvari koja spada u sferu psihologije i sociologije ponašanja birača - kaže sagovornik Kurira.

Lacmanović ocenjuje da je retorika u kampanji od samog početka oštra i da može biti još oštrija u danima pred same izbore.

- Očekujem da će biti još žešća, da će biti još reklamnih spotova i bilborda, ali mislim da je sve što se želelo reći već urađeno. Tu mislim i na vlast i na opoziciju. Svakako ulazimo u finiš s tim pojačanim marketingom - zaključuje naš sagovornik.

U fokusu svake stranke

I izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da će kampanje u predstojećim danima biti usmerene na takozvane kolebljive birače.

foto: Zorana Jevtić

- Sada će se targetirati ljudi koji ne znaju da li će izaći na izbore, kao i oni koji razmišljaju da glasaju za neku opciju, ali još nisu doneli odluku. Broj neodlučnih birača ne može da bude preveliki zato što se Srbija nalazi u nekoj vrsti kampanje godinu i po dana. Stvari ne mogu da se promene dramatično, ali mogu da se promene, jer postoji određeni broj birača koji donose odluku u zaustavnom vremenu. Oni su teško uhvatljivi, nije ih lako targetirati porukama i nije reč o homogenoj grupi. Zato i ne mogu da donesu ogromnu promenu - objašnjava Klačar.

Ipak, on napominje da u situaciji kada su izbori važni ova heterogena grupa birača je u fokusu svake stranke.

- Procenat onih koji donose odluku u samom finišu može da bude veoma važan za izborni ishod, jer u Beogradu, na primer, mogu da odlučuju i glasovi, a ne procenti. Na takve birače može mnogo toga da utiče, poput sadržaja kampanje, javnih ličnosti, kao i afera, skandala i drugih kontroverznih stvari koje više mogu da demotivišu na izlazak. Očekujem da će u narednih desetak dana sve stranke podići svoje aktivnosti na maksimum - ocenjuje Klačar.

Procene kladionica Parlamentarni izbori "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" - 42,8 "Srbija protiv nasilja" - 21,3 SPS-JS - 10,2 Zavetnici-Dveri - 6,2 NADA - 5,4 Narodna stranka - 2,55 "Dobro jutro, Srbijo" - 2,65 SRS - 1,85 Beogradski izbori "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" - 37,6 "Srbija protiv nasilja" - 33,4 SPS-JS - 7,1 Zavetnici-Dveri - 6,1 NADA - 5,6 Narodna stranka - 2,95 "Dobro jutro, Beograde" - 2,85 * izvor: Meridijan bet

Poznati svi učesnici izbora Za parlament se bori 18 lista Na parlamentarnim izborima učestvovaće 18 lista sa ukupno 2.817 kandidata predloženih za 250 poslaničkih mesta u Skupštini Srbije. Za 110 odborničkih mesta u beogradskom parlamentu boriće se 14 izbornih lista, a na listiću za pokrajinske izbore biće 13 lista. Istog dana, 17. decembra, biće organizovali i lokalni izbori u više od 60 gradova i opština.

