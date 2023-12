KAMPANJA SE PRESELILA NA DRUŠTVENE MREŽE: Političari ciljaju mlade kojima su one glavno sredstvo informisanja

Ako se zna da 90 odsto mladih koristi društvene mreže i da se većina informiše upravo na taj način, jasno je zašto se ova predizborna kampanja preselila u digitalnu sferu komunikacije. Posle Fejsbuka, Instagrama, Tvitera, tj. Iksa, političari su u ovoj kampanji zakoračili i na Tiktok, jednu od najbrže rastućih platformi koja je sasvim prilagođena mlađim korisnicima.

Velika promena

Profesor Fakulteta za medije i komunikacije Stanko Crnobrnja kaže za Kurir da je najviše apstinenata među mladima, te da ne čudi što je predizborna kampanja usmerena na društvene mreže.

- Zbog ogromnog broja onih koji imaju pristup, to je postao glavni način komunikacije. Brz je, jasan i, u odnosu na druge kanale, jeftin. Nastao je novi marketinški miks. Ima i dalje klasičnih sredstava, ali ovo postaje jedno od važnijih koje očigledno dobro deluje i ima određeni učinak. Svi su shvatili da treba da budu i tu prisutni zbog dejstva i snage koje imaju nove platforme. Primer koji najjasnije govori o promeni u odnosu na prošle izborne cikluse je vest da je predsednik države objavio da je otvorio Tiktok nalog. Promena je očigledna i pokazuje da se shvatilo da na tim platformama postoje brojni birači koji su neopredeljeni i kojima se sada ide u susret. Očigledan je fokus kroz društvene mreže na mlađe generacije, među kojima ima najviše apstinenata na izborima. Sada se radi na tome da se ta populacija kroz miks pristup probudi za glasanje, s nadom da će taj glas otići onome ko bude najaktivniji na tim mrežama - objašnjava naš sagovornik.

Minut za poruku

Iako se teško mogu izmeriti efekti koje će na dan izbora proizvesti ovaj pomak u političkoj komunikaciji s biračima, Crnobrnja smatra da, ukoliko se podigne broj mladih koji budu glasali 17. decembra, onda će to sigurno biti usled dejstva novih platformi.

- Podrazumeva se da je ovaj vid komunikacije neobavezniji i spontaniji. Političari mogu da saopšte neke drugačije poruke, pokažu neke privatne slike i video-klipove. Oni žele da kažu: "I mi smo obični ljudi." Sami mediji nameću formu kojom možete da se izrazite, pa se kroz slike komunicira na Instagramu, kratkim porukama se ide na Iks (bivši Tviter), a na Fejsbuku možete i čitave eseje da pišete i da na zidu objavite šta god hoćete. Na Tiktoku su ultrakratke forme od 15, 20 sekundi ili minuta i političari su primorani da se naviknu da kažu, urade ili pokažu nešto u tom kratkom vremenu. To su sadržaji za one koji ne gledaju dnevnik i informativne emisije, a to je velika većina mladih. Posle minuta neće više da vas gledaju - kaže Crnobrnja i napominje da čak 90 odsto mladih koristi društvene mreže, a između 65 i 70 odsto stanovništva ima pristup internetu i društvenim mrežama.

Istraživanje o mladima Ne gledaju televiziju, ne čitaju novine Jedno od poslednjih istraživanja o mladima i društvenim mrežama pokazalo je da se više od polovine mlađe populacije informiše putem društvenih mreža - 53,4 odsto, a 39 odsto koristi internet novine i portale kao izvor informisanja. foto: Shutterstock, Ilustracija - Takođe, tu treba uzeti u obzir i činjenicu da se mnogi portali reklamiraju upravo preko društvenih mreža i na taj način prikupljaju dodatne zainteresovane čitaoce. Najmanji procenat ispitanika se informiše putem televizije - 4,7 odsto i štampanih medija - 0,6 odsto, koji polako prepuštaju svoje mesto prethodno navedenim izvorima. Kada su mladi u pitanju, kao grupa za ispitivanje, ne treba da nas čude ovoliki procenti opredeljenosti za društvene mreže i internet portale kao vidove informisanja - navodi se u istraživanju Centra za kreiranje politika i strategija.

Ko gde najbolje pliva Šta je kome draže Većina političara ima profile na gotovo svim popularnim društvenim mrežama, a na pojedinim su se prethodnih dana, tokom izborne kampanje, dodatno aktivirali. Dok na Tiktoku prednjače predsednik Srbije Aleksandar Vučić, te ministri Siniša Mali i Goran Vesić, ali i lideri SSP Dragan Đilas, SPS Ivica Dačić, Dveri Boško Obradović, bivši Tviter, odnosno Iks je i dalje, čini se, prijemčiviji za Mariniku Tepić, lidera Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, premijerku Anu Brnabić, predsednicu Zavetnika Milicu Đurđević Stamenkovski, te lidere DJB i SDS Sašu Radulovića i Borisa Tadića. Lider Novog DSS Miloš Jovanović takođe je aktivan na mreži Iks, ali ima svoj nalog i na Tiktoku. Svi ovi političari, ali i mnogi drugi, nisu zanemarili ni mrežu Instagram.

