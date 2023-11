GLUPOST LAŽNIH PATRIOTA Zavetnica džipom do administrativne linije po sliku za Tviter! Njene jeftine poene PLATIĆE SRBI NA KIM!

Milica Đurđević Stamenkovski slavodobitno je objavila da je u noći između petka i subote ilegalno, stazom kroz šumu, prešla administrativnu liniju između centralne Srbije i Kosova i otišla do sela Rečica. U selu nema ničega, pa se Milica zapljunula i vratila.

Za neupućene, administrativna linija je nevidljiva i ni od koga nije kontrolisana, tek šumari (i to samo preko dana) umeju precizno da odrede kuda se proteže. Na Gugl mapi piše da je od administrativne linije do Rečice 260 metara i da se taj put laganim hodom prelazi za tri minuta. Tri tamo, minut uvrh glave za slikanje za Tviter, tri nazad… Za to vreme Kurtijevi policajci ne bi ih našli u mraku ni da su bili tamo. A nisu, nego u 25 kilometara udaljenom Podujevu.

NEKOM PRSLUK, NEKOM PROZOR I ARKADA

Ima onaj vic o Muji…

"Ide Mujo s Fatom kad naiđu na Ramba. Rambo nešto počeo da zagleda Fatu i kaže Muji:

- Mujo, ja ću da ti silujem Fatu, a ti da se nisi makao preko ove crte koju ću da povučem, inače će svašta da bude.

Povuče tako Rambo crtu na zemlji, pa se prihvati Fate. I tako radi on radnju, a kad je završio, okrene se ka Muji, a ovaj se smeje, zacenio se da umre od smeha.

Pita ga Rambo:

- Jesi l’ ti, bre, normalan?! Ja ti silujem ženu, a ti pucaš od smeha?

A Mujo, sve cerekajući se, odgovara:

- Eee, dok ste se vi kresali, ja sam stalno preskakao preko one linije!”

Pametnom o Milici Zavetnici i njenom „komitskom upadu na Kosovo“ dosta.

Ali da objasnimo njoj i onima koji joj aplaudiraju.

Nijednom Srbinu, bilo da je na Kosovu i Metohiji ili na Novom Zelandu, posle ovoga neće biti bolje. Na Zelandu će mu zbog Zavetnice pucati… prsluk, na KiM će mu kad-tad pući prozor. Ili arkada. Hoće se reći da će cenu Miličine gluposti, sračunate na sticanje političkih poena uoči izbora, platiti Srbi koji žive južno od Kuršumlije i Raške.

FALILA JOJ SAMO DRUGARICA MARINIKA

Administrativna linija je ustanovljena Rezolucijom UN broj 1244, na koju se Srbija svako malo poziva u nastojanju da obezbedi što prihvatljiviji položaj Srba koji su posle 1999. godine ostali na svojim ognjištima. Njeno nepoštovanje, kakvo je demonstrirala Milica Zavetnica, lider jedne parlamentarne stranke u Srbiji, nepoštovanje je rezolucije, odustajanje od praktično jedinog međunarodnog dokumenta o KiM koji je na strani Srba.

Da li to Milica Zavetnica, koja se udobnim džipom dovezla pred liniju, malo glumila Muju da napakosti Rambu, pa se vratila u topli hotel, ima na umu? Možda je pravo pitanje: ima li uopšte um?

Samo dva dana ranije prištinski zvaničnici plasirali su u svet tvrdnju da Srbija u kampovima duž administrativne linije "sprema grupe za upad na teritoriju Kosova"! I dođe Zavetnica na čelu "Tviter patriota“ da slikom i rečju potvrdi njihove laži!

Sve je to, naravno, karikatura, niti je Milica sposobna da bilo koga ugrozi, niti Priština veruje da zaista postoje takve grupe. Ali je represija koju nad kosmetskim Srbima Aljbin Kurti sprovodi zbog "neprijateljske politike Beograda“ stvarna.

Nismo, naravno, ovog puta čuli ni da su Dragan Đilas i i njegova lista "Srbija bez nasilja“ osudili ovaj gest, iako su njihovi stavovi u oštroj suprotnosti s kosovskom i svakom drugom politikom Zavetnika. Do izbora, svi principi i sve međusobne kritike su suspendovani.

Đilas se ograničio na ćutanje Miličinoj gluposti, jer zna da ovo nikome neće uticati na birače.

Kad bi ovo što je uradila Zavetnica donosilo glasove, s Milicom bi na štiklicama pošla i njena drugarica Marinika.

Da se udružene rugaju Rambu.

Kurir.rs