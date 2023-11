MARINIKA I ZAVETNICA U ISTOM ČAMCU: I abortiraj i rodi, i tuci gejeve i podrži ih, i uđi u NATO i podrži Rusiju SVE MOŽE ZA VLAST

Kad su raspisani ovi izbori, znalo se šta nas sve čeka: da će se opozicija gložiti oko ujedinjavanja, da će Šolak pustiti svoje medije s lanca i da će ovi skočiti na porodicu predsednika Srbije, da će paori u Banatu upaliti traktore, a glumci i nezavisni intelektualci istupiti s nekom peticijom... Jedino što niko nije mogao ni da zamisli jeste da se probriselske stranke okupljene na Đilasovoj listi "Srbija protiv nasilja" udruže s proruskim Dverima i Zavetnicima. Da se Marinika Tepić i Milica Zavetnica uhvate ruku podruku...

Izbori su, naime, nadmetanje političkih programa. Stranke ih nude građanima, a oni se opredeljuju za onaj koji im najviše odgovara. Neko smatra da Srbija treba da uđe u NATO, drugi opet da nam je najvažniji savez s Rusima, i shodno tome glasa da na vlast dođe stranka koja će njegove želje ostvariti. Bira, takođe, kako će biti uređen život u zemlji: da li omogućiti uživanje svih prava LGBT zajednici ili ih proterati sa ulica i pohapsiti sve koji pokušaju da organizuju prajd...

Kad dve žene ne misle na druge žene

Ovi principi važe u celom svetu. Kod Poljaka se, recimo, glasanje na izborima pretvorilo u referendum o abortusu: dozvoliti ili zabraniti.

Ova tema, mada u manjoj meri (bar zasad!), prisutna je i u našem političkom životu. Liderka koalicije "Nacionalno okupljanje - državotvorna snaga" Milica Stamenkovski Đurđević vatreni je protivnik pobačaja. Pre neki dan se oglasila na Tviteru: "Svake godine zvanično i nezvanično izvrši se 100.000 abortusa. To je 100.000 dece manje. To je 100.000 duša koje nisu rođene, to je 100.000 života koje smo mi izgubili."

Ona se zalaže da se sve žene koje dođu na abortus, u cilju odvraćanja, primoraju na suočavanje sa ženama koje čekaju na vantelesnu oplodnju, kako bi posle toga dale priliku da se "ponovo rodi neka Milunka Savić, neki Tesla, neki Novak Đoković, neka Ivana Španović".

Šta je sporno u ovakvom stavu?

Sve!

Prvo, godišnje se u Srbiji izvrši osam-devet hiljada abortusa. Zavetnica masno laže kada taj broj udesetostručuje.

Drugo, pravo na abortus je elementarno pravo svake žene i njegovo uskraćivanje je represija i civilizacijski korak unazad.

Treće, Zavetnica žene svodi na mašine za rađanje, a decu na neuspeli nacionalni projekt ako nisu poput Đokovića ili Ivane Španović. Nešto poput pogotka u "šesticu" na meti...

Svaka budala ima svoje veselje, pa ne treba sumnjati da će i ova roba naći svog kupca, da će i ovakvi stavovi naići na simpatije u nekim delovima srpskog društva. Oni će 17. decembra glasati za listu "Nacionalno okupljanje - državotvorna snaga".

Marinika Tepić, često se zaboravlja, u svoje vreme je bila na vlasti. Kao kadar Čankove Lige socijaldemokrata Vojvodine, od 2012. do 2016. godine bila je pokrajinska sekretarka za omladinu i sport. Kao takva, nadgledala je uvođenje prvih časova seksualnog obrazovanja u vojvođanske škole.

Na tim časovima se predavalo sve suprotno od onog što desničari sada tvrde. I sve što stranke koalicije u kojoj je Marinika Tepić danas imaju u svojim programima o ženama i reproduktivnom zdravlju u oštroj je suprotnosti sa stavovima Milice Zavetnice i Boška Obradovića.

Ko će koga prvi da baci vodu

Glas za ono što nudi Zavetnica glas je protiv onog što predlaže Marinika.

Između njihovih stavova nema sivog, ili je crno - ili belo.

Kako onda zamišljaju zajedničku vladu ako budu osvojili dovoljno glasova da je formiraju?

Pa ne zamišljaju!

Ukrcali su se u isti čamac u nadi da će se zajedničkim snagama nekako dokopati vlasti. Obe grupe, međutim, planiraju da se tamo iskrcaju same, da pred obalom one druge bace u vodu, u nadi da će tamo biti i ajkule. U tom gušanju, sva je prilika, okupaće se i jedni i drugi.

Ali zašto bi to trebalo da zanima i da brine i građane koji neće prokockati svoj glas ulažući ga u koaliciju predodređenu za davljenje?

Zbog toga što bi se Srbija tada našla u haosu bezvlašća s nesagledivim posledicama. Usledio bi sveopšti zastoj u rešavanju vitalnih problema, i na unutrašnjem i na spoljašnjem planu, a cenu bismo platili svi mi.

Srbija luksuz vožnje u čamcu u kom su i Marinika i Zavetnica ne sme sebi da dozvoli.

E. K.