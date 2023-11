TEŠKA AMNEZIJA: Vređali se i psovali, a sad spremaju savez: Ko je ekstremista, a ko rasista koji je ROME STAVLJAO U KONTEJNER!

Maske su konačno pale. Opozicija - i ona navodno proevropska i ona desničarska, uprkos potpuno različitim političkim stavovima, bez pardona će, ukaže li joj se prilika da se domogne vlasti, stati pod jednu kapu, potvrdila je uzdanica Dragana Đilasa Marinika Tepić, jedan od nosilaca liste "Srbija protiv nasilja". I ne samo da je potvrdila budući savez s desničarima već je čak i hvalila Milicu Đurđević Stamenkovski i njene Zavetnike rekavši da te ljude "iskreno poštuje". A koliko su svi ovi budući protivprirodni savezi "iskreni", biće jasno ukoliko se samo koju godinu ili mesec vratimo unazad i podsetimo se njihovih izliva tog međusobnog "poštovanja".

Puj pike, ne važi

Tako, dok Tepićeva najavljuje koaliciju sa Zavetnicima, njen šef i vlasnik liste "Srbija protiv nasilja" Dragan Đilas pre samo nekoliko meseci partije Milice Đurđević Stamenkovski i Boška Obradovića naziva "ekstremistima". - Nismo potpisali inicijativu Dveri i Zavetnika jer su to ekstremisti i oni ne mogu da imaju saradnju sa SSP! To su ljudi koji vode politiku da ratom treba da rešavamo pitanje KiM - rekao je Đilas u martu ove godine.

Još jedan kvazipatriota koji je prvi otvorio karte i rekao da će u koaliciju s takozvanom proevropskom opozicijom, Miloš Jovanović, pre samo godinu dana sasvim je drugu pesmu pevao.

- Kako bih ja mogao da podržim, recimo, neku Mariniku Tepić, koja smatra da je u Srebrenici počinjen genocid? Kako da podržim nekoga koga Kosovo ne interesuje jer je davno izgubljeno, kao i Republika Srpska - govorio je tada Jovanović.

A sad mu prvi na listi

Lazović o Đilasu: Homofobni ispadi, rasizam...

I Radomir Lazović, prvi na listi "Srbija protiv nasilja", ranije nije štedeo teške reči na račun svog sadašnjeg šefa Dragana Đilasa.

- Dragan Đilas deo je jednog miljea prevaziđenog političkog delovanja, centralističkog donošenja odluka, netransparentnog uvođenja javno-privatnog partnerstva, setimo se samo Bus plus sistema, isključivanja građana iz političkog života. To što se on danas čini čak i kao bolja opcija od trenutne političke opcije svojevrsni je paradoks ove gradske vlasti. Podsetiću vas da su građani protestovali i protiv njega i protiv njegovih homofobnih ispada i protiv rasističkog raseljavanja, diskutabilnih odluka o rekonstrukciji Bulevara ili mahinacija s javnim gradskim prevozom - govorio je, između ostalog, Lazović u oktobru 2017, pred izbore u Beogradu.