LAŽNE PATRIOTE! Desničari pljunuli na najbolnije nacionalno pitanje - zarad dila s Đilasom progutali i "genocid" u Srebrenici

Postalo je i više nego jasno da je plan opozicije da se posle izbora uhvati svako sa svakim. Važno je samo da pokušaju da se matematički saberu do magične brojke koja im donosi vlast. Pamćenje kratko i narativ prilagodljiv za svaku priliku učinili su od opozicije amorfnu masu koja bez jasnih stavova, principa i politike pretenduje da osvoji vlast. Spojena u toj jednoj tački, opozicija je bila primorana da pod tepih stavi sve velike teme, poput Kosova, EU, NATO, sankcija Rusiji... I, naravno, Srebrenice.

Tabu tema

Srebrenica je bukvalno tabu koji opozicija uočljivo zaobilazi u predizbornoj kampanji, dobro znajući da će na tom polju isplivati dijametralno suprotni, čak opasno sukobljeni stavovi, koji će pokvariti idiličnu sliku o opozicionom jedinstvu i rasturiti lažnu predstavu da se nespojivo može spojiti. Svi oni pod nacionalnim i patriotskim barjakom danas su najstidljiviji upravo u vezi s temama u kojima inače odlično plivaju. A sve to zbog mirisa vlasti, koji im kao kosku baca Dragan Đilas, vlasnik i idejni tvorac liste "Srbija protiv nasilja".

Dok nije postao Đilasov čovek za obezbeđivanje podrške desnog bloka, lider Novog DSS Miloš Jovanović o Srebrenici je govorio kao o pitanju svih pitanja. Tako je još 2021. godine rekao da "ne može da bude na istoj strani sa onima koji tvrde da je u Srebrenici počinjen genocid". Izbori i prilika da se uz Đilasa domogne vlasti kao da su omađijali Jovanovića, ili je naprasno zaboravio da je Đilasova desna ruka Marinika Tepić bila jedna od potpisnica rezolucije o Srebrenici, kojom je pokušano da se Srbija u parlamentu proglasi krivom za genocid.

Tepićeva je nedavno najavila da će koalicija oko Đilasa posle izbora napraviti vladu sa Zavetnicima. Predsednica krajnje desno orijentisanih Zavetnika Milica Đurđević Stamenkovski umela je da izjavi da "nema saradnje sa onima koji tvrde da su Srbi krivi, da se dogodio genocid u Srebrenici".

- Ne zaluđujte ljude da će ih izbaviti žuta patka ili neko ko traži rezoluciju o genocidu u Srebrenici - izjavila je ranije ona.

Međutim, Srebrenica je neobjašnjivo postala zabranjena tema za Zavetnike u ovoj kampanji, te je i ova desničarka, poput Jovanovića, jednostavno zanemela. Isto je učinio i lider Dveri Boško Obradović, koji je nekada često voleo da se distancira od bivših vlasti baš tvrdnjom da u Srebrenici nije počinjen genocid. Sad mu to očigledno i nije toliko bitno. Iako bi bilo prirodno da se i lider Narodne stranke Vuk Jeremić oglasi na ovu nacionalnu temu, i on kao da se "zaboravio" usred komplikovane računice, dovoljne za uskakanje u Đilasovu vlast.

Pogubno

Kakva bi se vlast sastavila i ko su stvarno oni koji bi da vode državu, kreiraju nacionalnu politiku i sačuvaju vitalne interese Srbije, najbolje se može sagledati baš u vezi sa ovom temom. Jer takozvanu proevropsku opoziciju ujedinila je baš Srebrenica. Za sve njih ona je genocid. Treba se samo podsetiti šta je ko od njih govorio o tome. Prvi na listi "Srbija protiv nasilja" Radomir Lazović (Zeleno-levi front) opširno je obrazlagao zašto Srebrenica mora biti proglašena za genocid.

- Ako je doneta rezolucija, kategorizacija koja se koristi u Međunarodnom sudu pravde, koji kaže da je bio genocid, šta sad mi hoćemo? Hoćemo li ponovo da otvaramo to? - izjavio je Lazović.

Lider SSP Dragan Đilas ponavljao je naučene rečenice - da to piše u deklaraciji i da "mi nemamo više potrebu da o tome pričamo". Slične stavove i argumentaciju ima i potpredsednica SSP Marinika Tepić:

- Da se suočimo sa zločinima i genocidom koji je počinjen u naše ime, ne treba se toga stideti.

O Srebrenici kao genocidu govorila je i Biljana Đorđević, još jedna na listi "Srbija protiv nasilja", lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, lider stranke Zajedno Nebojša Zelenović, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, Dobrica Veselinović...

Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku ocenjuje da je kampanja pokazala da u opoziciji gotovo da nema nacionalne odgovornosti, niti programske profilisanosti.

- Mnogima iz te opozicione grupacije ni Srebrenica ni cela Republika Srpska, kao ni Kosovo i Metohija ne predstavljaju nikakav kamen spoticanja, s obzirom na to da im je jedini cilj da dođu na vlast. Šta jedni ili drugi imaju u narativu, uopšte nije važno i preko noći može da se promeni. Koalicije koje se najavljuju u opozicionom bloku nikako nisu spojive na temama poput Kosova ili Srebrenice, kao i na mnogim drugim temama. Kada bi se oni eventualno ujedinili, to bi bilo pogubno po bilo koju instituciju u državi, jer ne bi mogli da se dogovore ni oko čega. Ali tu vrlo lako može da dođe do kompromisa i preumljenja, a najbolji primer vam je Vuk Jeremić, koji je krenuo sa položaja socijaldemokrate, prešao preko liberala i sad glumi nacionalistu - objašnjava Matović.

Novi DSS, Dveri i Zavetnici Bez konkretnog odgovora Miloš Jovanović i Boško Obradović do zaključenja broja nisu odgovarali na naše pozive. Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica Zavetnika, nije konkretno odgovorila na pitanje - kako će njena partija moći u koaliciju s proevropskim strankama iz kojih poručuju da se u Srebrenici dogodio genocid. Ona u pisanom odgovoru nije ni pomenula temu o kojoj smo je pitali, već je iznela političke planove svoje stranke za Beograd.