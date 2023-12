OBRAZ ĐON: Desničari spremni na savez sa Đilasom, briga ih za Kosovo i Srebrenicu, FOTELJE SU IM VAŽNE!

Cela opozicija izrazila je nesumnjivu spremnost da se, ukoliko dobije takvu šansu nakon izbora, matematički sabere i tako ostvari suštinski jedini cilj koji je sebi postavila svaka od opozicionih lista, ma kako pred biračima pričala o principijelnim stavovima i čvrstoj politici. Spajanje nespojivog nazvali su tehničkom vladom u koju su bukvalno svi dobrodošli, što je patentirao vlasnik liste "Srbija protiv nasilja" Dragan Đilas, na šta uporno navaljuju svi njegovi saborci, a što sa sve manje uvijanja najavljuju i lideri s desnice, koji su se prethodno rasparčali na više kolona upravo zbog obavezivanja na saradnju s Đilasom.

Utisak da je dil između desničarskih partija i liste Dragana Đilasa maltene svršena stvar, dodatno je pojačala njegova perjanica Marinika Tepić, koja je poprilično samouvereno govorila o takozvanoj tehničkoj vladi u kojoj bi bili svi - i koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS, i Zavetnici i Dveri u emisiji "Utisak nedelje" na Novoj S.

Obmana i alibi

A takav scenario gotovo istovremeno najavili su i desničari. Ovi navodno tvrdokorni branioci Kosova, poput lidera Dveri Boška Obradovića, sada gotovo pristaju da na čas zaborave i Kosovo i Srebrenicu samo da bi sebe ostavili u šansi da okuse slast vlasti.

foto: Pokret Dveri, Ana Paunković, Privatna Arhiva, Kurir

- Za nas je osnovni cilj našeg političkog delovanja smena aktuelne vlasti na svim nivoima, od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog. Naravno da smo raspoloženi da razgovaramo o formiranju jedne nove vlasti na svim nivoima, ali ne po svaku cenu. Naši uslovi su naš program i saradnja samo sa onima koji su spremni da ga prihvate - izjavio je Obradović za Novu na pitanje ili, konkretnije, konstataciju novinara: "Da zaključimo, vi ne odbijate mogućnost saradnje s tom listom (Srbija protiv nasilja) posle izbora."

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je priča o tehničkoj vladi velika obmana.

foto: Kurir televizija

- To je alibi priča za ujedinjenje svih stranaka protiv SNS i Vučića ukoliko to omoguće izborni rezultati. Isto tako, to je priča koja podrazumeva i brisanje ideoloških i praktično političkih razlika koje ukidaju mogućnost saradnje navodno oštro suprotstavljenih stranaka u kampanji. Ako bude bila moguća bilo kakva opoziciona vlada, biće napravljena po modelu DOS iz 2000. godine i ništa više. Tehnička vlada je repriza nefunkcionalne i slabe vlade DOS iz perioda od 2000. do 2004. Pre svega, ta ideja o tehničkoj vladi je mamac za birače da su promene moguće - objašnjava naš sagovornik.

Unutrašnji konflikt

Sličnu ocenu ima i sociolog Vladimir Vuletić, koji upozorava i da bi tako sastavljanje vlade dovelo zemlju na ivicu ozbiljnog unutrašnjeg konflikta.

foto: Nemanja Nikolić

- Ta ideja da se sruši ovo, a da se nema ideja i koncept je promašaj. Hoće li ta tehnička vlada da prizna Kosovo u skladu s francusko-nemačkim planom? Nemamo odgovor na to pitanje, ali imamo najavu da će posle izbora da se sastavljaju oni koji se na ovom pitanju potpuno razilaze. A reč je o ključnom pitanju za budućnost ove države. Spreman sam da tvrdim da bi takav scenario bio lom i krš koji bi doveo ovu zemlju na ivicu onoga što je ozbiljan unutrašnji konflikt. Kada imate najavu ovakvog povezivanja, onda je jasno da bismo, ukoliko matematički bude moguće, došli u jedno predvorje u kom bismo verovatno još nekoliko godina izgubili u borbi za prevlast i dominaciju među tako združenim strankama - objašnjava Vuletić i dodaje:

- Koalicija koju najavljuju desno orijentisani blok i proevropske stranke oko Đilasa samo je pokušaj da se sruši postojeća vlast na zgarištu onoga što bi ostalo u slučaju da ova vlast padne. I tada bi došlo do velikih sukoba i borbi. To ne bi bila nikakva tehnička vlada, već mehanizam da se nastavi borba između ove dve ideološki suprotstavljene grupacije.

Realna i opasna obećanja Na izborima ponuđena tri puta Govoreći o porukama koje se šalju u kampanji, Vuletić kaže da postoji mnogo nezrelosti u opoziciji, koja ne samo da obećava ono što ne može da ostvari već i ono što bi, u slučaju da se ostvari, izazvalo ozbiljne posledice po državu. - Jasno je da imamo neke vododelnice u odnosu na postojeće okolnosti. Jedan put je da se ide ubrzanije ka Evropi, da se sve ostalo stavi u zapećak, da se uopšte ne vodi računa o našem interesu, već da se sluša samo ono što dolazi iz Brisela. Drugi put podrazumeva da se suprotstavimo Briselu i Zapadu uopšte i za to se može dobiti određena podrška, ali je pitanje šta možete da ostvarite u smislu razvoja. I treći put je onaj koji aktuelna vlast dosta uspešno drži, a on podrazumeva da se održi ekonomski razvoj u ovakvim okolnostima, da se sarađuje sa što je moguće više strana, da se ne ide otvoreno protiv Zapada, ali i da se ne bude slepi poslušnik - ocenjuje Vuletić.

Kurir.rs