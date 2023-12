"S FORMIRANJEM ZSO NE BI KURTIJEVI SPECIJALCI TEK TAKO MOGLI NA SEVER" Demo Beriša optužio ilegalce za obesmišljavanje Zajednice

Građani Zubinog potoka, Zvečana i Severne Mitrovice juče su ponovo predali peticiju za smenu gradonačelnika.

Ilegalni predsednik skupštine opštine Severna Mitrovica Nedžat Ugljanin potvrdio je da je primio zahtev i da će o njemu obavestiti ministarstvo, gradonačelnika

O ovome su razgovarali Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji i Ljuban Karan,potpukovnik u penziji i bivši oficir KOS-a.

"Videli smo kako su iskoristili prazan prostor, nakon odlaska (Srba) sa svih funkcija na Severu", započeo je Beriša, objasnivši situaciju na severu Kosova i Metohije.

- Takozvanim ustavom Kosova, po Ahtisarijevom planu, zabranjuje ujedinjenje "Kosova" sa nekom drugom državom -- rekao je Beriša.

Vratio se na komentarisanje situacije na severu Kosova i Meothije.

- Prethodni gradonačelnici obesmislili su formiranje ZSO. Došlo bi ključno pitanje, smanjenje "kosovskih specijalnih jedinica", nakon povećanja snaga KFOR-a, zanimljivo je da su Britanci preuzeli bezbednost administrativnih, linija, bezbednost bi bila na većem nivou. Komandanti bi bili postavljeni od većinskog srpskog stanovništva i ne bi mogle "specijalne kosovske jedinice" ući tek tako na sever Kosova i Metohije - rekao je Beriša.

Karan ističe da pritisci na Srbe "moraju" da budu konstantni i da je to scenario koji je primenjivan i u Hrvatskoj nad Srbima.

- Sve što Kurti radi to je priprema većeg nasilja u kontinuitetu i bez pauze. Najviše se postiglo spiskovima na kojim je veliki broj Srba, oni koji odu ne smeju da se vrate. To je strahovito dobar način za egzodus.Sada tako nešto primenjuju i od strane prištinskog "rukovodstva". Šnajder je prenosio iskustva koja treba i ovde da se primenjuju da bi "tihi egzodus" bio efikasniji. Da ne mora nasilje da se primeni na klasičan način, u vidu "Oluje" - rekao je Karan.

Njega zabrinjava sledeće:

- Svi nastupaju isto i kažu "Priština mora da formira ZSO". I ona se ne formira. Samo naivni čovek može da gleda to kao da Kurti to ignoriše, ali ostaje na svom mestu, dok mu čine različite ustupke. Polako uvode "Kosovo" kao priznatu državu iako nije priznata. Velika je opasnost ako "Kosovo" uđe u NATO pakt. Ta ideja o ulasku "Kosova" u NATO, to je ideja koju su lansirali plaćeni profesori sa fakulteta "John Hopkins" iz SAD-a i napravili su strategiju konvergacije - približavanja - rekao je nastavivši:

- To predviđa približavanje stavova država NATO pakta, tako da ove države koje nisu priznale priznaju Kosovo, a da se Srbija dovede u situaciju da pregovara sa članicom NATO pakta! - upozorio je Karan.

On je upozorio na strane službe koje žele smenu vlasti u Srbiji, a da NATO nema svoju službu, nego koriste postojeće obaveštajne službe.

- Jake špijunske mreže forsiraju moćne službe sa Zapada koje žele smenu vlasti u zemlji. NATO kao alijansa nema obaveštajnu službu, oni koriste službe pri državama - CIA, MI 6, oni kordiniraju rad malih službi. Podaci koje skupljaju koriste za tihi prevrat. Neko hoće da uveže unutrašnje destruktivne snage koje hoće silom na vlast i vanjski faktor, oni su u čvrstoj sprezi, pomažu im na sve načine! Veliki novac dolazi u Srbiju kojim stvaraju lažnu sliku o Srbiji i dalje se motivišu nekakvi kolebljivi, lakomi na novac da se uključe u vlast... - upozorio je Karan.

