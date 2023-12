KAKO VETAR DUVA! ĐILAS I EKIPA pre raspisivanja izbora bili za francusko-nemački plan za KiM, a sad DRUGU PESMU PEVAJU!

Opozicionari okupljeni na listi "Srbija protiv nasilja", s liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom na čelu, ne prezaju ni od čega ne bi li pokušali da iskamče koji glas više na izborima, koji se održavaju za manje od 10 dana. Tako su u finišu kampanje promenili i mišljenje o francusko-nemačkom planu, koji im je sada, nekoliko dana uoči glasanja, navodno apsolutno neprihvatljiv, dok su pre samo koji mesec sasvim drugu pesmu pevali.

Promenili ploču

Gostujući u predizbornoj debati na RTS, Dragan Đilas je preksinoć poručio da nikad ne bi prihvatio francusko-nemački plan za Kosovo.

- Stav moje stranke sam više puta izneo, ne znamo šta tačno piše u francusko-nemačkom sporazumu, ali ono što piše u medijima jeste da tamo stoji da Srbija treba da da saglasnost za ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Ja to apsolutno nikad ne bih prihvatio - rekao je, između ostalog, Đilas.

No, pre početka izborne kampanje lider SSP je imao sasvim drugačije mišljenje.

- Dobro je što u tom sporazumu nema priznanja. Odbacivanje bi imalo katastrofalne posledice za Srbiju! Tu nema priznanja, nemojte praviti stvari lošijim nego što jesu - govorio je Đilas svega nekoliko meseci ranije povodom francusko-nemačkog plana za Kosovo.

I njegove partijske kolege su delile njegovo mišljenje.

- Nemojte odbaciti francusko-nemački plan, tu nema međusobnog priznanja - govorio je ranije, između ostalog, Borko Stefanović. Sličnog stava je bila i Đilasova potpredsednica i nosilac liste "Srbija protiv nasilja" Marinika Tepić.

- Odbacivanje EU plana bi nas odvelo u izolaciju - bilo je njeno ranije mišljenje.

Površna taktika

Da je ovo krajnje površna taktika opozicije, smatra politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

- To je njihova taktika. Udvaraju se biračima, približavaju se desnici, s kojom bi da ruše Vučića po svaku cenu. U suštini, jasno je da nema jasnog stava i da se kroz prizmu stava o Šolc-Makronovom planu ogleda konfuzija povodom državne orijentacije u vezi sa Kosovom i EU. Dakle, površna taktika i realpolitička konfuzija - kaže Stanković za Kurir.

I sociolog Vladimir Vuletić smatra da opozicija pokazuje da nema jasno opredeljenje.

- Meni se čini da ovo zapravo svedoči tome da su postali svesni da nema nikakvih izgleda da sutra preuzmu odgovornost za vođenje Srbije, odnosno da mogu da pobede na izborima. U suprotnom bi bili mnogo oprezniji u onome što izjavljuju. Ovako se samo nadaju da bi na ovaj način mogli malo da ojačaju svoju poziciju, ali to je sada već pipanje po mraku, bez jasne svesti o tome šta treba i može da se postigne - smatra Vuletić.

Ističe i da je svakako neodgovorno ovakvo ponašanje.

- To može samo neko ko je opozicija i misli da će to i ostati, da govori o nekom otvorenom odbijanju plana iza koga stoji faktički čitav Zapad. Tako da ovo nije čak ni dodvoravanje biračima, već jedna izjava kojom može da manipuliše samo neko ko zna da ni na kakav način ne može sutra da preuzme odgovornost za to. A ono što odgovorna vlast može jeste da za stavke koje su za nas neprihvatljive izdejstvuje da ne budu deo evropske platforme za dalji razvoj evropskih integracija - zaključio je Vuletić za Kurir.

Kasno Marko na Kosovo stiže Setili se KiM u finišu kampanje Predstavnici opozicije, inače, prethodnih mesec i po su maltene bežali od teme Kosova, ne nudeći nijedno moguće rešenje za najvažnije državno pitanje i ne obraćajući se našem narodu koji tamo živi, a onda su u finišu kampanje i te kako pokušali da se politički okoriste, te krenuli da se utrkuju ko će pre u južnu pokrajinu, uz obavezno fotografisanje. Tako su lideri opozicije, nakon brojnih komentara dela javnosti koji ih je na društvenim mrežama kritikovao baš zbog toga što ne nude nikakvo rešenje za KiM, pohitali prethodnih dana da se "operu", pa su jurnuli na Kosovo.

