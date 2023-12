UDARITE NAJNIŽE PO NJEMU, JE**TE MU I BRATA: Drvlje i kamenje bacaju na kol centar SNS-a, a organizuju botove da lažu o Vučiću!

Dok s jedne strane drvljem i kamenjem obasipaju Srpsku naprednu stranku zato što putem kol-centra poziva birače na glasanje na izborima 17. decembra, opozicija istovremeno plaća botove da na društvenim mrežama vode najprljaviju moguću kampanju protiv vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vučića! Sagovornici Kurira ističu da je u pitanju vrhunsko licemerje i kontinuitet njihovog političkog beščašća u borbi za vlast.

Naime, u javnost je dospela prepiska simpatizera pojedinih opozicionih lidera u kojoj nedvosmisleno dogovaraju jačanje napada na vlast i predsednika Srbije na društvenim mrežama uoči izbora. "Udarite najniže po njemu, pišite da je lopov, izdajnik, ološ, je*ite mu i brata, samo nemojte decu. Šaljem sutra lovicu po Goranu mom", "Rekao sam im da izmišljaju, šta im prvo padne na pamet, ko je*e sendvičare", piše izvesni Nikola u jednoj Vajber grupi, upisan kao koordinator za Novi Beograd.

Klasični makijavelizam

foto: Printscreen

Ovo je samo deo prepiske koja je javno objavljena na Tviteru, a u kojoj pomenuti Nikola traži da se na zahtev potpredsednice SSP Marinike Tepić na društvenim mrežama pojačaju napadi na naprednjake i predsednika Vučića uoči izbora. Takođe, navodi da će svi koji se budu latili ovog posla dobiti 2.000-3.000 dinara za nedelju dana takozvanog botovanja.

A od kojih para se uopšte plaćaju ove aktivnosti, upitala je funkcionerka SNS Sandra Božić.

- Tužilaštvo treba da se uključi i ispita ovu mrežu botova jer su upravo oni ti koji plasiraju u javni prostor narativ mržnje, koji podstiče nasilje i zbog kojeg je i bezbednost mnogih direktno ugrožena. Licemerje ne želim ni da pominjem - napisala je Božićeva na svom nalogu na mreži Iks.

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije za Kurir kaže da je opozicija unela dosta prljavštine u kampanju, te da ne biraju sredstva kako bi postigla zadati rezultat - rušenje Vučića.

foto: Kurir TV

- Ne iznenađuju me te njihove sugestije da treba napadati Vučića na društvenim mrežama, to je samo kontinuitet tog nekog beščašća i njihove devize da je sve dozvoljeno, da cilj opravdava sredstvo, to je njihov klasičan makijavelizam - ocenio je Miletić.

Ideološka nedoslednost

I politički analitičar Stevica Deđanski smatra da predstavnici opozicije misle da je sve što je usmereno protiv Vučića dozvoljeno, pa ne prezaju ni od čega.

- Napadaju kol-centre, a plaćaju botove! Pa, ako žele da budu dosledni, mogli bi da zajednički sve svoje koji se bave kriminalnim radnjama izvedu pred lice pravde. Ali to, naravno, neće uraditi. Naprotiv, njihova mržnja i agresija samo rastu. No, sve ovo što rade će im se obiti o glavu, pa će, kao i uvek, ponovo da se iznenade kad izgube na izborima - kaže Deđanski za Kurir.

foto: Kurir televizija

Politički filozof Dragoljub Kojčić ukazuje da je Zapad politički kolevka kampanje od vrata do vrata, te da se ponose takvim aktivizmom.

- Interesantno je da naša opozicija, koja se poziva na zapadne političke vrednosti, smatra da ne treba da se radi ta vrsta direktne kampanje ili telefonskih poziva u Srbiji. To samo pokazuje ne samo ideološku nedoslednost opozicije već i da bi, kada bi pobedili, primenili dvostruke kriterijume na svojim protivnicima i, kao što se već sto puta čulo, jurili po ulicama i bacali ih u reku. Istovremeno, koristeći dvostruke standarde po modelu svojih učitelja, sebi dozvoljavaju pravo na najodvratnije javne napade na društvenim mrežama. Niti je to budućnost Srbije, niti to može da bude budućnost Srbije, niti je demokratija. To bi bilo vraćanje u najcrnje totalitarno komunističko društvo - istakao je Kojčić za Kurir.

Neke od poruka "Reci ljudima da još jače gaze po Vučiću" "Obećao sam im da ću videti i kintu neku, barem dva-tri soma za ovu nedelju, ali da ispune normu koja je dogovorena na početku. Ma, je*aćemo im mater..."

"Za kintu ne brini, poslaću sutra po mom Goranu, pojačaj ljude s lovom, imate dovoljno, šaljem. Ali gazite po ceo dan, bez stajanja, pliz."

"Je*bemo kevu sendvičarima, onako ma maks. Vidiš i sam na Tviteru i Instagramu šta im radimo. Je*emo stoku. Moje sam ove usmerio na te dve mreže, a Aleksa drži Fejs."

"Juče sam bio sa Marinikom, kaže da sada do izbora pojačamo maks ako je moguće. Znam da mi držimo 95 odsto Tvitera, ali reci ljudima da još jače gaze po Vučiću, neka slobodno vređaju jače..."

Ekipa Kurira/

