VRHUNAC LUDILA! Ćuta otvoreno preti: Ko nije sa nama biće OBELEŽEN I DOŽIVOTNO PROTERAN! Analitičari: Apsurdno i VEOMA OPASNO!

U nedostatku ideja i programa, opozicija već nedeljama smišlja najbizarnije načine da ubedi građane da glasaju protiv aktuelne vlasti. Kad su prisvojili građanske proteste, tražili su izbore, a kad su ih dobili, uporno koriste vreme do glasanja da prete da će vlast, ako bude potrebno, osvojiti na ulici. Iz izbornog štaba liste "Srbija protiv nasilja" stigla je i nova pretnja, koja je po bezobzirnosti uspela da odskoči čak i u ovakvoj konkurenciji neodgovornih poruka koje opozicionari svakodnevno šalju.

Prljavi jezik

Taj korak ka još većoj agresiji onih koji se deklarativno bore protiv nasilja napravio je Aleksandar Jovanović Ćuta, vođa Ekološkog ustanka i kandidat za poslanika na listi Dragana Đilasa. On je otvoreno zapretio da će svako ko sarađuje s vlašću biti "obeležen" i da će mu trajno biti zabranjeno da se bavi politikom.

- Prelazna vlada da, ali sa opozicijom. Sve koje nakon izbora budu spremni da s Vučićem i Dačićem formiraju nekakvu većinu treba već sada upozoriti da će biti javno obeleženi i za sva vremena upisani kao prevaranti, kojima treba doživotno oduzeti pravo da se bave politikom - poručio je Jovanović u intervjuu za Novu.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže da ovakve pretnje izviru iz apsurdne, ali i veoma opasne ideje koja priziva šikaniranje i osvetu prema neistomišljenicima.

- Ćutina pretnja je svakako oblik političkog revanšizma, ali je i izraz diskriminacije i aparthejdnog odnosa prema neistomišljenicima. To će biti suština te nazovidemokratije i vrednosnog sistema koje opozicija priželjkuje. Međutim, pošto je Ćutinih neistomišljenika mnogo, postavlja se pitanje hoće li onda većinsko stanovništvo u Srbiji biti kažnjavajuće tretirano u društvu. Apsurd je, dakle, sadržan u tome što je daleko veći procenat onih koji bi eventualno bili na meti takve osvete. Ćuta iz nemoći progovara ovako prljavim jezikom. Da se njegove reči ostvare, Srbija bi bila pretvorena u neku vrstu kazamata i sigurne kuće za šikaniranje i stigmatizovanje ljudi. Setite se da je ovaj glasnogovornik liste "Srbija protiv nasilja" u javnost ušao upravo svojom drskošću, bezobzirnošću, verbalnom vulgarizacijom i nekulturom - podseća Petričković.

Sektaški pristup

On smatra da opozicija nema ni teorijsku šansu da uspe u smeni vlasti, prevashodno zbog toga što nema ni plan ni program kojim bi zaista bila alternativa na ovim izborima.

- Od početka su govorili o mogućnosti da izađu na ulicu, a takve namere podupiru faktori izvan Srbije, koji imaju interes da se u Srbiji instalira marionetska vlast. Te pretnje su u osnovi jedna opasna ideja da se počiste svi neistomišljenici, a to je ogroman procenat ljudi. Takva vrsta razmišljanja prisutna u opoziciji počiva na potpuno iracionalnoj komponenti politike slepe poslušnosti. To je mehanizam odbrane i oblik pritiska na potencijalne glasače i na one koji nisu za njih. To je ona loša logika u našoj politici po kojoj ko nije za nas, on je protiv nas, pa se ne dozvoljava nikakva vrsta uzdržanosti. To je apsurdno i neutemeljeno i niko ne bi trebalo da se boji takvih pretnji - zaključuje Petričković.

Sociolog Vladimir Vuletić nema dilemu da je ovakvim najavama opozicija još jedanput sama sebi pucala u nogu.

- To su ne samo zloslutne pretnje nego i stvari koje odmažu i njima samima. Takvim pristupom politici i takvim izjavama o onima koji ne misle kao oni samo odbijaju ljude od sebe. Ako ovakve stvari izgovarate, niko neće da ima posla s vama, čak ni oni građani koji su neutralni. Ovakve i slične poruke opozicije su pozivi na polarizaciju. Jedna od tajni uspeha SNS jeste inkluzivnost i otvorenost. Svi koji idu na kartu ekskluzivnosti prerastu u sektu - upozorava Vuletić.

