IVICA DAČIĆ ZA KURIR: SPS stoprocentno stoji iza svog saveza s Vučićem i SNS! Šef socijalista otvoreno i o Miketiću, opoziciji...

Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade, šef diplomatije i nosilac liste "Ivica Dačić - premijer Srbije", uprkos raznim spekulacijama, maltene se kune da neće izdati SNS i predsednika Aleksandar Vučića, te da će njegova koalicija ostati partner naprednjacima i posle izbora 17. decembra. Tvrdi i da sa aktuelnom opozicijom neće dogovore, čak ni u slučaju da im se SNS zahvali na saradnji i da bez SPS ima većinu.

Izbori su za manje od nedelju dana, sada smo u foto-finišu, a kladionice vam predviđaju nešto više od 10 odsto. Šta kažu vaša istraživanja? Više ili manje?

- Ne idem u kladionice, a kamoli pred izbore. Idem po Srbiji i razgovaram s ljudima, a oni su me već dobro upoznali za sve ove godine pa znaju da mogu sve otvoreno da mi kažu. Tako sad pred kraj kampanje imam dobro istraživanje, na velikom uzorku, lično sam ga radio i čekam sa optimizmom 17. decembar. SPS je velika partija, posle SNS mi smo ubedljivo najjača partija u Srbiji i iz izbora u izbore povećavamo podršku. Očekujem dobar rezultat, a još važnije je da ostvarimo glavni cilj, da zajedno s našim partnerima imamo ubedljivu većinu i ponovo formiramo vladu.

Hoćete li imati dobar kapital za pregovore o vladi? Direktnije, mislite li da se bez vas neće moći? Da li ste na tu kartu igrali kad ste listu nazvali "Ivica Dačić - premijer"?

- U saradnji o kojoj smo se Vučić i ja dogovorili još pre deset godina matematika nije igrala nikakvu ulogu, pa ne igra ni sad. Ovde nije pitanje da li će biti dovoljno poslanika za našu zajedničku politiku, na svim izborima bilo je mnogo više parlamentarne podrške nego što je bilo potrebno. Brojevi i prebrojavanje nemaju nikakvu važnost u našem dogovoru, nego samo zajednička borba za ciljeve koje smo odavno postavili i koje ostvarujemo. Naša lista se zove "Ivica Dačić - premijer Srbije" zato što to unapred nudimo narodu, da zna šta može da očekuje ako glasa za nas. Nema skrivanja. Ako za to budu glasali, onda će tako i biti. Uostalom, tako je bilo i prošle godine, kada smo podržali Vučića za predsednika, a imali smo odvojene liste. Sećate se da smo tada govorili - Vučić predsednik, Dačić premijer je najbolje rešenje za političku stabilnost i jedinstvo Srbije. Tako mislimo i sada. Ali o tome će narod odlučiti na izborima.

foto: Nenad Kostić

Šta ukoliko se bez vas ipak bude moglo? Zamislimo ovakav scenario - SNS s manjinama može da napravi vlast i vama se zahvale na saradnji - u tom slučaju idete u opoziciju ili ulazite u pregovore s listom "Srbija protiv nasilja" i ostalima iz opozicije?

- Naša saradnja je moguća samo s predsednikom Vučićem i SNS, kao i dosad. Sve ostalo je nemoguće. To je zato što Vučić i ja imamo čvrst dogovor o saradnji i posle izbora. Imali smo isti dogovor pred svake dosadašnje izbore i tako se desilo. I bez obzira na to što o tom dogovoru i on i ja govorimo otvoreno i javno, uvek se pojavljuju ovakve spekulacije, šta bi bilo kad bi bilo. Nije mi jasno, već 10 godina nas dvojica govorimo isto i to se uvek obistini, drugi govore o nekim naučnofantastičnim kombinacijama koje se nikad ne ostvare i opet treba da pričamo o istim nebulozama. Nismo Vučić i ja zajedno zbog nekog materijalnog interesa. Zajedno smo zato što imamo zajedničku politiku, za koju je ogromna većina rekla da je najbolja politika za Srbiju. Naša obaveza pred narodom je da idemo zajedno.

Mogu se čuti izjave funkcionera SNS, pa i premijerke Brnabić, da imaju rezerve prema saradnji sa SPS. Otkud tolike sumnje u vašu "vernost"?

- To je pitanje za sve, osim za mene. Da li sam ja bilo kad uradio bilo šta protiv naše koalicije ili naše države? Nisam nikad, niti ću. SPS i ja smo ne samo najveći nego i najpouzdaniji saveznik SNS zato što se čvrsto držimo dogovora koji imamo Vučić i ja. Zar stvarno mislite da je nečije kafansko vređanje predsednika države, zbog čega je momentalno izbačen iz SPS, prava slika našeg međusobnog odnosa? Ili je prava slika to što godinama zajedno donosimo najvažnije odluke za Srbiju i naš narod i što jednim glasom branimo interese Srbije gde god se nalazimo? I nekako uvek se ovakve sumnje jave baš pred izbore, i to pojačane u opozicionim medijima. Baš se oni mnogo brinu za Vučića i za mene i za naše odnose. Oni su nemoćni, nemaju nikakvu politiku, ne znaju šta je dobro za Srbiju i zato im je ostalo da se bave spletkama, tračevima i ogovaranjem. Tako će i da prođu na izborima.

Vi se maltene kunete da nećete izdati, kako kažete, SNS i Vučića i da nećete sa opozicijom?

- Siguran sam da SPS stoprocentno stoji iza svog saveza s Vučićem i SNS. Da u to nisam siguran, ne bih ni dan više ostao na mestu predsednika partije. I nemam nikakvu potrebu da više dokazujem lojalnost SNS. To nije lojalnost SNS, nego našem dogovoru i našoj zajedničkoj politici, zato što držimo reč koju smo dali. SPS i ja to možemo da garantujemo, a ja pitam da li i druge partije mogu da kažu to isto? Niko od naših funkcionera nije napustio našu zajedničku politiku sa SNS. Ali takvih je bilo u drugim partijama, pa i u SNS, odakle su odlazili uz veliku galamu.

O prljavoj kampanji Za lažove i pljuvače niko neće da glasa Ova kampanja nije dugo trajala, ali mnogima je utisak da je bila najprljavija dosad... Kakav je vaš utisak iz ugla nekog koji je, kako ste i sami rekli, učestvovao na mnogo izbora dosad? - Jeste, bila je prljava, ali treba da vidimo ko je doneo tu prljavštinu u kampanju. Ko je uveo najprljavije vređanje predsednika države i njegove porodice, ko vređa mene i moju partiju, ko za Srbiju kaže da je zverinjak i za naš narod da je krezub i nepismen? Nikada, a kamoli u kampanji nismo blatili ljude, kao što to uporno radi opozicija, misleći da će to da im donese glasove. Pa s lažovima i pljuvačima niko neće da ga vide na ulici, a kamoli da glasa za njih.

Isplivala je u kampanji i afera "Miketić", o kojoj niste mnogo govorili, i to vam se zamera.

foto: Beta/Medija centar, Printscreen

- To što je radio Miketić skandalozno je za svakog čoveka, a kamoli za nekog ko hoće da bude narodni poslanik. Najgore je što je već bio narodni poslanik. Ceo ovaj slučaj napravio je on sam, niko ga nije ni špijunirao, ni terao da to radi. Samo ne želim da se od jednog moralno posrnulog čoveka pravi nekakva politička žrtva i heroj, a baš to rade on, njegovi saborci i njihovi mediji. On je završio s politikom, kao što bi završio u svakoj drugoj ozbiljnoj državi.

Da li ste vi i vaša koalicija zadovoljni onim što ste videli na terenu tokom obilaska zemlje i prijemom na koji ste naišli kod građana?

- Zadovoljan sam, jer sam čuo iz prve ruke da narod čvrsto stoji iza politike koju sprovodimo zajedno s predsednikom države. Narod nema nikakvu dilemu da je to najbolja politika i za njega i za državu, ne zato što im mi to kažemo, nego zato što tu politiku gledaju svuda oko sebe. Kažu da su im se zaposlili mladi, a bili su bez posla, da su dobili novu bolnicu i školu, nov put ili most. Veće su im i plate i penzije, o tome govore. Nisam zadovoljan, a opet su i to rekli otvoreno, što još ima dosta posla koji treba da obavimo, da još više izgradimo infrastrukturu, da još podignemo standard, i to su stvari kojima ćemo prioritetno da se bavimo posle izbora.

Hoće li bitka za Beograd biti najneizvesnija, kako procenjuju i analitičari, ali i opozicija, koja maltene već proglašava izbornu pobedu?

- Pa kad pobeđuju svuda, i u Beogradu i u Srbiji i na pokrajinskim izborima, onda nam ne treba glasanje iduće nedelje. Uvek su dosad mislili da pobeđuju, pa su padali u očaj kad stignu rezultati. Na osnovu čega misle da će pobediti bilo gde? Na osnovu toga što žele da sklone Vučića i mene? E, pa to je siguran recept za još jedno veliko razočaranje posle izbora. Beograd je proteklih godina promenio svoje lice zahvaljujući ogromnom trudu onih koji su se bavili Beogradom, a to su ljudi iz naše koalicije. Imate završene ili odmakle projekte koji su čekali po pola veka da se realizuju - obilaznica oko Beograda, na primer, ili stanica Prokop, da ne govorim o Beogradu na vodi. Ko im je branio da sve to izgrade dok su bili na vlasti, a oni jedan ekser nisu ukucali i sad im smeta sve što je izgrađeno, pa bi da ruše kad dođu na vlast.

Kako biste u jednoj rečenici ubedili birače da glasaju baš za vašu listu?

- Nemam šta da ih ubeđujem, neka samo pošteno, ljudski ocene koji su naši rezultati poslednjih godina, pa neka sude. Sačuvali smo nezavisnost i suverenitet Srbije, uprkos neviđenim pritiscima koji se na nas vrše i uprkos katastrofalnom odnosu prema Kosovu i Metohiji koji smo nasledili od ovih koji sada ponovo nude da žmure nad našim najvažnijim državnim interesom. Podigli smo životni standard svih u Srbiji, ne samo nekima, zato što je to glavni zadatak naše politike - jaka ekonomija, zapošljavanje, investicije. I, što je najvažnije, i u tome je SPS garancija, Srbija će ostati stabilna i sigurna zemlja za život njenog naroda. Stabilnost nam treba zato što samo u stabilnoj Srbiji možemo da ostvarimo sve ostale ciljeve.

Kurir.rs/J. V.