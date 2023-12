NIKO NIJE VEROVAO DA ĆEMO ZAVRŠITI AUTO-PUT DO ČAČKA! Brnabić o velikim projektima u Srbiji: Tako ćemo završiti i BEOGRADSKI METRO

BEOGRAD - Decenijama se nešto priča a nikako da se uradi, takve su mnoge priče... o kliničkim centrima, Prokopu, beogradskom metrou - rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić u jutrošnjem gostovanju uživo na Kurir televiziji, u jutarnjem programu Redakcija.

Upitana za beogradski metro, predsednica Vlade Srbije je pomenula mnoge višedecenijske i nezavršene projekte o kojima se pričalo mnogo, a uradilo ništa.

foto: Kurir Televizija

- Ako pogledate KC Niš koji je završen decembra 2017, to je prvi ikada kompletno završen Klinički centar u Srbiji, a svi ostali su nekako spomenici toga da nešto počnemo pa ne završimo, o nekoj neodgovornosti i neozbiljnosti, a nakon toga smo krenuli KC Srbije pa smo krenuli KC Vojvodine, pa auto-put do Čačka za koji niko nije verovao da će biti urađen i završen, da će biti taj koridor Miloš Veliki, a ljudi su to sad i zaboravili, lako se naviknu na nešto dobro... Zaboravili smo koliko je strašno bilo putovati Ibarskom magistralom, koliko smo tamo života izgubili... Prokop koji je pokrenut 1971, dakle, evo, konačno smo završili, imamo pravu modernu železničku stanicu na ponos svima nama..., naglasila je premijerka dodavši da će tako biti završen i Beogradski metro.

1 / 8 Foto: Kurir Televizija

- Biće završen! Prva linija do 2028, to je ambiciozan projekat, kompleksan...Sada, kako god, imate onih koji ne vole Aleksandra Vučića ili SNS, onih koji vole, ali i jedni i drugi ako su iskreni prema sebi reći će: Da, to će biti završeno jer su videli mnoge druge projekte koji su završeni, te skadrove na Bojani, višedecenijske priče - kazala je Brnabićeva podsetivši i na Opštu bolnicu u Prokuplju koja je pokrenuta osamdesetih i ostavljena tako u sivoj fazi.

- Niko u Prokuplju nije verovao da će se to ikada završiti... I ja sam tamo bila dva puta i videla sam jednu doktorku iz Opšte bolnice koja je plakala i rekla da je tad kao mlada počinjala a da će sad uskoro u penziju ali da će za svog radnog veka dočekati da to bude završeno i da radi u najmodernijoj bolnici u svom Prokuplju - veli premijerka.

- Kako god bilo, ja sada verujem da ljudi znaju da će i metro biti završen ali i mnoge druge stvari... uskoro auto-put do Požege, brza saobraćajnica do Valjeva, auto-put do Kraljeva... Ko bi mogao da veruje da ćemo imati auto-put do Kruševca, Šapca... - rekla je Brnabićeva dodavši da mnogi ljudi nisu verovali da toliko toga može biti završeno, a evo jeste.

03:59 ANA BRNABIĆ NA KURIR TV: Završićemo i beogradski metro, kao što smo puteve i bolnice

- Država je od 2013. počela da radi svoj posao a šta je posao države da stvori uslove da ljudi pokažu i ostvare svoj potencijal, zato zajedno i rastemo - dodala je premijerka ukazujući i da smo potpisali izuzetan ugovor sa CERN-om u Švajcarskoj.

Kurir.rs