NEČUVENO! Devet dana pre izbora u RIK stigao neverovatan zahtev opozicije: TRAŽE DA SE UKINE TAJNOST GLASANJA!

U poslednjim danima kampanje, svega nekoliko dana pre otvaranja birališta, Republička izborna komisija je dobila neverovatan zahtev opozicije - da praktično ukine zakonom garantovanu tajnost glasanja. Na ovo je upozorila premijerka Ana Brnabić, koja je objavila dokument sa potpisima članova i zamenika članova RIK iz redova opozicije u kojem se, između ostalog, traži da se preuredi biračko mesto i da se paravani iza kojih se glasa postave tako da se drastično poveća mogućnost da drugi vide kako birač glasa.

Suprotno preporukama ODHIR

- Da ljudi znaju: već četvrti dan svi ćute o tome da opozicija zahteva od RIK da ukine tajnost glasanja - traže da otvor paravana na glasačkom mestu bude okrenut prema unutrašnjosti prostorije umesto prema zidu! Sve suprotno od preporuka ODHIR (posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava, prim. aut.). Eto, zbog toga današnji pritisak na RIK - navela je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks, uz dopis koji je 8. decembra zaveden u Komisiji.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje za Kurir da se ovakva vrsta zahteva može tumačiti i kao najava osporavanja izbornih rezultata.

- To je zahtev upućen u poslednjoj nedelji kampanje, što je samo po sebi problematično. Drugo, tajnost glasanja je pravna i politička kategorija i ne može samovoljom jednog političkog aktera da bude ukinuta, i najzad, ovo liči na zlokobnu najavu osporavanja izbornih rezultata - upozorava Stanković.

Slovo zakona

Direktor agencije "Faktor plus" Vladimir Pejić kaže za Kurir da uvek pozdravlja svaki napor da se uklone sumnje, ali da ovakve inicijative dva dana pred izbore mogu samo da ugroze regularnost izbornog procesa.

- Najbolje za sve učesnike je da se sve održi u fer i demokratskoj atmosferi i da se nakon prebrojavanja glasova pruži ruka pobedniku. Uvek sam za to da sve što utiče na objektivnost i regularnost izbora treba da se ugovori pre izbora. Bilo kakva promena, od izbornih zakona do sitnih proceduralnih stvari, mora da se usaglasi i završi mnogo pre izbora. Kad je reč o ovom konkretnom zahtevu, moram da kažem da se to ne menja dva dana pre izbora. To je neozbiljno i nije baš regularno - smatra Pejić.

Inače, Krivičnim zakonikom je propisana novčana ili zatvorska kazna do šest meseci za osobu koja na izborima ili referendumu povredi tajnost glasanja. Ako isto delo učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem, kazna je novčana ili zatvorska do dve godine.

