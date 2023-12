REŠEN DECENIJSKI PROBLEM! Šapić za Kurir TV: 10 lokacija u Novom Beogradu dobija 510 novih parking mesta (VIDEO)

BEOGRAD - Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostuje ovog jutra uživo na Kurir televiziji, u jutarnjem programu Redakcija.

On govori o svim važnim pitanjima za Beograd ali i o velikim planovima za razvoj glavnog grada...

O parking mestima

- Novih 510 parking mesta promeniće mnogo situaciju. Parking mesta nikad nije dovoljno ni u ostatku sveta, posebno što je sada prosek dva automobila po porodici, posebno u tom delu Novog Beograda - od 61. do 64. bloka... Postoje površine a nisu zelene koje nisu ni pošumljene, neupotrebljive... i ako nam zima dozvoli to će biti urađeno i to će da rastereti svakodnevni život i kad me ljudi zovu da pitaju, samo me pitaju za parking... I ako neko drugi dođe na vlast, bilo bi dobro da to završe, ako ne znaju kako, neka me zovu da pitaju... - kaže Šapić koji veli da iz opozicije ne mogu očima da vide pa lome table po Beogradu koje smo postavili da ljudi vide šta radimo i koje nas obavezuju... Kad ostavite tablu, bilbord, materijalni dokaz pa ljudi i za 6 meseci mogu da pitaju šta radite, dokle ste stigli...

foto: Kurir televizija

- Pa mogu i tri ludaka da dođu da sruše tablu, pa mene su došli da zaustave za pešački most - kaže Šapić koji je pomenuo i gradnju garaže podno Skupštine Srbije koju su zasad zaustavila arheološka istraživanja.

On dodaje i da ne može niko da ga ubedi da ljudima u Bloku 61 i drugima ne trebaju parking mesta ili pešačko-biciklistički most za ljude iz Zemuna i Novog Beograda da odu do Ade Ciganlije...

1 / 13 Foto: Kurir televizija

- Pa ko je vama dao za pravo, 5-6 ludaka, da zaustavite radove - dodao je Šapić govoreći o anarhiji neoliberala i sličnih koji lome i umetnička dela po svetu, leže po putevima a to polako dolazi i kod nas... Pa videli smo i kod nas, njih 50 izađe na auto-put i zaustavi saobraćaj.... Tako je bilo i sa Savskim nasipom gde izađe 5-6 ludaka i viče kako će Sava da poplavi... - dodaje Šapić.

06:59 ŠAPIĆ NA KURIR TV: Novih 510 parking mnogo će promeniti situaciju u blokovima, sad je prosek dva automobila po porodici

O kritikama - Znate ko se ne kritikuje, onaj ko je nevidljiv, glavne zamerke meni su da nisam legalizovao kuću, pa podnesite krivičnu prijavu, pa da nisam prijavio kuću u Trstu što je notorna laž, pa podnesite krivičnu prijavu pa imao sam ja nešto i pre ovoga... pa da sam bahat prema saradnicima a neki rade sa mnom više od 10 godina... Sve što sam najavio ili je urađeno ili je u toku... Zamerke je uporedio i sa kritičarima Ronalda i Mesija - A da li grešim, grešim, svakog dana... Pa još dok sam se bavio sportom, probaš da daš gol, pa promašiš, pa pokušaš ponovo... rekao je Šapić koji je podsetio i na čitav mesec posvećen porodici koji je obećao i koji će biti ostvaren. O zastavi na Skupštini grada - Na Skupštini grada može da se vijori samo zastava Srbije i zastava Grada Beograda, nikakve druge šarene - kaže Šapić odgovarajući na pitanje da li će se na tom mestu vijoriti i zastava duginih boja. Komunalno-bezbednosna stanica u Jurija Gagarina Pored Belih koji će patrolirati oko škola i zgrada, biće u blokovima u Jurija Gagarina i komunalno-bezbednosna stanica koja će biti tu da se pojača bezbednost i biće spojena nadzornim sistemom sa školama, vrtićima...

Kako je prethodno najavio, čak 510 novih parking-mesta biće uređeno na deset lokacija u novobeogradskim blokovima, čime će biti rešen decenijski problem nedostajućih parking-mesta u tri novobeogradska bloka. Sa radovima bi, kako je ranije naveo Šapić, trebalo da se krene već tokom zime, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, pa se završtak radova očekuje najviše za godinu dana. Najavljenih 510 parking mesta planirano je na prostoru od „Imo centra” do Mesne zajednice „Kozara”.

foto: Kurir televizija

Grad Beograd ulaže i u prigradske opštine. Atletski stadion u Obrenovcu, nacionalni stadion i sajam u Surčinu, novi vrtić u Umčarima - samo su neke od značajnih investicija u prigradska naselja.

Kada je reč o radovima u Obrenovcu, atletski stadion s hotelom, zatvorenim i otvorenim bazenom, kao i akva-parkom, trebalo bi da bude gotov već na proleće.

U Obrenovcu se gradi i zelena pijaca, koja će se protezati na skoro deset hiljada kvadratnih metara, projektovana je kao zatvoreni objekat, a završetak radova najavljen je za jesen 2024. godine. I to je sve ono što Beograd tek čeka u skorijoj budućnosti, a šta je sve urađeno do sada, odnosno u prethodnih godinu i po dana tokom mandata prvog čoveka glavnog grada.

Jedna od najvažnijih tema jesu i radovi na izgradnji nove Glavne autobuske stanice.

Koliko je važno da prvi čovek srpske prestonice bude neko ko drži do nacionalnog ponosa, stavova, ko se toga neće odreći?

Kurir.rs