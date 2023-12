ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Izgradnjom atletskog stadiona i bazena život u Obrenovcu postaje kvalitetniji nego u urbanim delovima prestonice

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na izgradnji atletskog stadiona u Obrenovcu i poručio da će se nastaviti sa ulaganjem u ovu opštinu u kojoj se uveliko gradi što će poboljšati kvalitet života njenih građana, ali i podstaći druge da se ovde dosele.

- Pozicija na kojoj se nalazi atletski stadion sa hotelom, zatvorenim i otvorenim bazenom kao i akva parkom, koji će biti gotov već na proleće, je izuzetna jer se već na ulasku u ovu opštinu vidi koliko se ovde gradi i koliko se Obrenovac menja. Mislim da će, sa ovim atletskim stadionom kao i prirodnjačkim parkom koji se nalazi preko puta ulice, ovo zaista da bude jadan od najlepših delova, ne samo Obrenovca, nego čitavog Beograda - rekao je Šapić.

On je izjavio da je vrednost radova na izgradnji atletskog stadiona oko 500 miliona dinara, a da je Grad do sada prebacio sredstva u iznosu od 150 miliona dinara za izgradnju.

- Obećavam da ćemo za dve godine da završimo to što je planirano i da nastavimo sa uređenjem. U međuvremenu će se završiti i akva park, a sledeće godine u septembru otvorićemo i pijacu - istakao je Šapić.

Šapić je istakao da ukoliko budu napravljena infrastruktura i druge stvari u mestu budu uređene, život u Obrenovcu, Lazarevcu i Barajevu može objektivno da bude kvalitetniji nego u urbanim naseljenim sredinama.

Prema njegovim rečima prednosti ovih mesta su velike, kao što su smanjena saobraćajna gužva, manje tenzije i lepša priroda.

- Moja ideja je da u naredne dve godine na teritoriji čitavog grada, i u prigradskim opštinama i u najudaljenijim selim, a procena je da ima oko pet hiljada stajališta, postavimo pored informativnih tabli i nadstrešnice i đubrijere kakve imaju i na Terazijama. Ne kisnu samo ljudi na Starom gradu već i ljudi u Obrenovcu. Ranije su govorili da je skupo postavljati, a nije bilo skupo na Novom Beogradu. Koliko god da košta napravićemo standardizaciju kakva je i u centru grada. Za dve godine hoću da na svakom stajalištu imamo isti standard, pa i u najdaljem gradskom selu Dudovici koje je udaljeno skoro 100 kilometara od centra grada. To je civilizacijska normalna stvar - rekao je on.

Kako je istakao Šapić Grad će pomagati koliko god može prigradske opštine jer su Obrenovac, Mladenovac i Lazarevac gradovi za sebe.

- Voleo bih da sve njihove potrebe zadovoljimo i da imamo jednake standarde svuda. Nije sve to lako zadovoljiti, ali svako treba da se bori za svoju opštinu jer je to pokazatelj da nam je stalo do rešavanja problema građana - rekao je Šapić.

Predsednik opštine Obrenovac Miloš Stanojević zahvalio je Aleksandru Šapiću na poseti Obrenovcu i što se bori da Obrenovčani dobiju atletski stadion kakav zaslužuju. Prema njegovim rečima ovaj stadion je potreba ne samo Obrenovca već i samog Beograda i zaista je važno da Grad ima ovakav jedan objekat kako bi sportisti mogli da se pripremaju za svoja takmičenja.

Direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković je istakao da je da je Opština Obrenovac iznedrila mnoge talente koji su postigli značajne rezultate u atletici i da su građani ove opštine zaslužili da dobiju jedan ovakav stadion.

