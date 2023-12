VUČIĆ U DNEVNIKU RTS: Građani jasno pokazali da žele stabilnost i sigurnost, NASTAVIĆEMO DA PODIŽEMO SRBIJU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Dnevniku RTS večeras, dan posle izbora u Srbiji.

- Osvojili smo malo manje od dva miliona glasova. Besmisleno mi je da bilo šta govorim, ali je čudno da ima mnogo više vesti o svima drugima, nego o onima koji su dobili poverenje naroda - kaže predsednik.

Ljudima hoću da kažem da ne brinu zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, kaže Vučić.

- Srbija je ozbiljna zemlja, vladaće mir, red i zakoni. Imali smo poštene izbore, i oni su rezultat i kampanje i prethodnog rada. Kada vi ovde pustite čoveka koji kaže da je protiv njega vođena kampanja, a on emituje spotove u kojima protivnika naziva izdajnicima, pa posle ima skrupula da govori o negativnoj kampanji - kaže on.

Predsednik ističe da ljudi iz Srpske imaju pravo da glasaju u Srbiji, i to po zakonima koje je donela prethodna vlast.

- A onda idu u hajku protiv našeg naroda zbog njihovog političkog opredeljenja. Da objasnim, da biste dobili narodno poverenje, morate da pokažete odgovornost i ozbiljnost u radu. Posle teških 11 godina, sa mnogim krizama, povećali smo broj zaposlenih i uspeli da razvijemo zemlju - kaže Vučić.

On kaže da politički protivnici nemaju politiku, i da su građani to prepoznali.

- Ovo je veliki odziv i za evropske prilike, i hvala građanima. Mi smo već danas krenuli da radimo, obilazićemo narednih dana infrastrukturne projekte, da vide građani ono što nije deo kampanje - rekao je predsednik.

Nastavićemo da podižemo Srbiju, dodaje Vučić, i podseća da od 1. januara stiže povećanja plata i penzija.

- Biće mnogo muka oko KiM, ali to je ono što ljudi znaju. Borićemo se i čuvaćemo naše interese. Neće biti laka svaka odluka, ali rekli smo koje su naše crvene linije - istakao je predsednik.

On se posebno izvinio svim Srbima koji imaju pravo da glasaju, a vređani su.

- Na 98 odsto mesta koji su izbrojani, lista Srbija ne sme da stane je na svim mestima dobila veći broj glasova. Dakle nije bilo džakova, već je viđen jasan rast liste Srbija ne sme da stane - rekao je Vučić.

Kaže da su građani jasno pokazali da žele sigurnost i stabilnost, i da će to i imati.

- Želim da ukažem na nešto gde imamo jedan problem. Ja sam svakako neko ko je veteran u politici, i SNS ima novo rukovodstvo, ali morate da pogledate nekim činjenicama u oči. Lista Srbija ne sme da stane, ja sam danas analizirao deo rezultata, i nastaviću to da radim u narednom periodu, kada vidite određene gradove, videćete da je lokalna lista dobila po 5 ili 6 indeksnih poena manje nego republička lista - ističe on.

Vučić kaže da to spušta nivo parlamentarne liste, i da bi maksimum glasova u ovom trenutku bio 100 hiljada veći da nije bilo lokalnih izbora.

- U Beogradu dovode u pitanje rezultat oni koji izgube svaki put. Ja to razumem, ali političari moraju da budu malo odgovorniji. Ja sam i tokom kampanje rekao da se dogodila promena, i da SNS vodi u Beogradu. Ljudi ne možete da kritikujete Zimsku bajku i Beograd na vodi, kada to ljudi vole - kaže predsednik.

On ističe da je on rođen u ovom gradu, i da to nije prednost u odnosu na identitet Piroćanca ili Kruševljanina.

- Oni su imali prednost, a vidite da smo mi imali jedini ozbiljna istraživanja. Došlo je do promene, i mi smo pred izbore videli da pobeđujemo sa pet odsto glasova, i to je tačno - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da lista Srbija ne sme da stane sa listom SPS ima 54 mandata u Beogradu, i da jedan nedostaje za pata karte.

- Ako Nestorović ne podrži nikoga, imaćete ponovljene izbore. Ako on neće da glasa za bilo koga, imaćete ponovljene izbore, samo se plašim da neki pogrešno procenjuju kakve će rezultate imati. Danas smo čuli od Ponoša da su oni ljudi iz Rogatice njegovi statisti - dodaje on.

Istakao je da bi 40.000 ljudi dovedenih sa strane značilo 1.000 autobusa, što je nemoguće sakriti.

- I mogu da glasaju samo oni građani koji imaju biračko pravo. Mi svuda imamo konstantan rast, između 8, 9 i 12 odsto. Na svakom biračkom mestu u Beogradu. Pa šta su na svako mesto dolazili ljudi sa strane? Njima je neko uvek drugi kriv - kaže predsednik.

Vučić je rekao da nasilje i okupljanje 2.000 ljudi neće ništa promeniti, i da moramo da se vratimo poslu i redovnom životu.

- Nadležni organi će doneti odluku da li će negde biti ponavljanja izbora. Na nivou republike čekamo da se završi ceo proces, i svakako će biti mesta na kojima će biti ponavljanja izbora - rekao je on.

Dodaje da on kao predsednik republike mora da sasluša parlamentarnu većinu pre formiranja vlade.

- Bilo je manje neregularnosti nego u zemljama zapadne Evrope. Glavni razlog zašto su ovakvi rezultati je uloga predsednika, to su rekli strani posmatrači. Nisu pitali za tu ulogu kada su Tadić ili Koštunica bili predsednici. Ja sam ponosan na tu ulogu, pošto su neki ljudi hteli da sruše sve što je stvarano - kaže Vučić.

On je dodao da je kampanju obeležila prljava igra opozicije i vređanje porodice.

- Pitali su me strani posmatrači da li priznajem da sam učestvovao u kampanji. Ja to ne negiram uopšte. Boriću se još jače i snažnije, to sam im i rekao pre izbora. Govorili su za mene da sam ubica ili kriminalac, pa zar nije najlakše takvog pobediti - zapitao je predsednik.

Vučić ističe da je lista Srbija ne sme da stane vodila potpuno čistu kampanju, i da nije bilo nikakvih napada.

- Ad hominem napada nije bilo, i ljudi to umeju da cene. Pred nama je ne laka godina, u političkom smislu pre svega zbog KiM, ali i godina strahovito ubrzanog razvoja Srbije. Mi moramo dočekati spremni 1. decembar 2026. kada predajemo ključeve EKSPO-a - kaže on.

Dodaje da su pred nama ogromne promene i ogromni projekti, i da drugi ljudi moraju shvatiti da kampanja ne može da se bazira samo na mržnji.

- Ljudi su pred izbore razumeli šta se dešava i kakva nam opasnost preti. Verujem da će se neki politički protivnici uozbiljiti. Ja hoću da se zahvalim građanima, i da mi mnogo znači sve to što su ljudi uradili. Dobiti 46 odsto, koliko svi drugi zajedno na nivou Srbije, to je impozantno posle 11 godina na vlasti - kazao je on.

Kaže da smatra da je teret odgovornosti još veći na njegovim leđima, i da je danas imao sastanke sa investitorima koji su hteli da napuste zemlju.

- Hoćemo da guramo zemlju napred, i beskrajno hvala ljudima, mnogo im hvala za podršku, to je ogromna obaveza. A ja obećavam da ćemo radimo naporno, a SNS će morati sebe da menja, i da skloni iz svojih redova bahate tipove - zaključio je Vučić.

