"SVE SU TO TERORISTI, SAMO SU MENJALI UNIFORMU" Odalović o genezi albanskog terorizma na KiM: Obučavali su ih OZBILJNI INSTRUKTORI

Sud u Prištini doneo je odluku da proglasi krivim četiri Albanca zbog terorizma.

Prema obimnoj optužnici Specijalnog tužilaštva koja se proteže na 45 stranica, optuženi su pokušali da stvore organizacionu strukturu za izvršenje terorističkih akata na Kosmetu, u periodu od marta 2021. do 10. oktobra iste godine.

"Prostor Kosova i Metohije je izuzetno pogodno tlo. Jer teroristi su tamo stvarani sa drugim nekim fazama, ciljevima, planovima", smatra predsednik komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović, koji je za Kurir ispričao kako je od terorističkih jedinica nastala regularna vojska.

- Obučavali su ih ozbiljni instruktori sa Zapada i kada smo mi govorili da se u Albaniji, u nekim centrima, teroristi obučavaju u toj fazi za nešto što je bio da upadnu na prostore Kosova i Metohije, da napadaju vojsku, policiju, da civile... To je jedna baza koja se zapatila. Znači, svi su to isti ljudi, samo su menjali uniforme. Sada imate njih koji bi trebali da se suprostave i one s kojima su bili i zajedno učestvovali u terorističkim napadima. Jer ne možete drugačije tretirati ni jedno ubistvo policajca, vojnika ili civila... Kad napadete policajca na dužnosti iz zasede i ubijete, to ne može da bude ništa drugo nego terorizam. Ovde su problem oni koji su ih istvorili, zapravo - rekao je i dodao:

- Puni zatvori ilegalno pritvorenih Srba! Umesto da ih tada - dokazano nevine puste, oni su ih kamionima vodili u žute kuće! Albanci su o tome svedočili! A onda se ceo svet zapadni okrene protiv Hamasa da podržava Izrael! Znači sva prava su obesmišljena! Najveća nemoć i prevara su se desile upravo na Kosovu i Metohiji sa rezolucijom 1244! Zbog toga je došlo 50.000 NATO vojnika na te prostore, a šta smo dobili? Prostor na kome će se Srbi osećati nebezbedno...Tamo je trgovina narkotika i naoružanja, a ova četvorica se terete za ozbiljno oružje... Ako je borba protiv terorizma, onda... - rekao je.

"Američka moć je tu velika, ali kada jednom terorističko zlo pohranjujete i kažete "to su borci za slobodu" i "sve im je dozvoljeno", onda taj kome je dozvoljeno ne zna gde je kraj", nadovezao se nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije i sagovornik u "Redakciji" Nikola Šainović.

- Borba protiv našeg naroda 1998. godine i kidnapovanje Srba, otimanje radi ubistva i stvaranja užasa i zastrašivanja stanovništva... Našli smo otete, ubijene i bačene na ulicu! To je bio cilj, taoce uzimaš radi razmene... Nastavak prema ISIS-u je prirodna posledica... Treba da jačamo svoju državu i da jačamo borbu za srpski narod tamo - rekao je Šainović.

