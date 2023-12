NESTOROVIĆ PRELOMIO! Evo koju je opciju za Beograd najtraženija izborna lista POTPUNO ODBACILA: Pavić razrešio dilemu

Mi smo sada od pokojnika do pukovnika, rekao je na početku razgovora za Kurir Aleksandar Pavić, jedan od osnivača trenutno najtraženije liste "Mi - glas iz naroda", čiji je nosilac dr Branimir Nestorović.

On je razrešio još jednu dilemu i potpuno eliminisao jedan od tri moguća scenarija za komponovanje većine u Beogradu, rekavši da s listom "Srbija protiv nasilja" Dragana Đilasa i Marinike Tepić, kako tvrdi, nikada, ni pod razno, neće u koaliciju. Ostaju, kako kaže, još dve opcije - saradnja s listom "Srbija ne sme da stane" ili novi izbori ukoliko niko ne može da obezbedi većinu.

Pavić kaže i da fascinantan rezultat njihove liste na republičkom i gradskom nivou za njih nije bio iznenađenje.

- Najiskrenije, mi smo ovo očekivali i verovali smo, inače se nikad ne bismo se upustili u to, ovo je bila ogromna avantura. Otprilike, kockali smo se i kladili se na sebe. Krenuli smo ni iz čega pre oko 40 dana, ali verovali smo u to da ljudi žele da čuju baš nešto što je autentično, što nije namešteno, ispeglano. Za nas ovo zaista nije iznenađenje i lako nam je da se nosimo s tim jer nismo ni imali nekakva očekivanja u smislu da moramo da pobedimo po svaku cenu. A znamo šta hoćemo da uradimo s tim uspehom.

Pa šta hoćete da uradite? Čuli smo i dr Nestorovića u izbornoj noći, da mora da razočara i jedne i druge, ali šta to sad znači? Vi se apriori odričete vlasti? Kako ćete išta onda da sprovedete od svojih ciljeva?

- Mi nismo ulazili u ovo da budemo na vlasti po svaku cenu. Imamo viziju kako treba da izgleda država i vođenje države. To ne znači da ne možemo da sarađujemo s nekim po nekim ključnim pitanjima za državu, da nećemo glasati i podržati ono što smatramo da je državotvorno, ali o koalicijama uopšte nismo razmišljali. Mi smo svi mogli da budemo ili na jednoj ili na drugoj listi i da s njima sarađujemo na razne načine. Tajna našeg uspeha je upravo u tome što nismo, i sada ćemo prvo da vidimo, još nisu proglašeni konačni rezultati. U Beogradu se možda sprema neki pokušaj novog Majdana, mi smo tu vrlo jasni - apsolutno nećemo da učestvujemo u tome i spremni smo da branimo državu od svakog pokušaja promene vlasti na ulici.

Kako sad to javnost da tumači? Videli smo i one scene ispred RIK. Vi kažete da niste za to.

- Apsolutno smo protiv toga i svako ko priziva Majdan neće dobiti našu podršku! Vrlo smo upoznati s tim tehnikama promene vlasti na ulici i apsolutno ćemo biti na strani države, šta god mi mislili o vlasti. Nećemo da učestvujemo u scenarijima rušenja vlasti na ulici! Mi poštujemo legalno izabrane predstavnike naroda i one koji drže zvanične funkcije. Znači, imamo predsednika, vladu, imamo institucije i mi, šta god mislili o ljudima koji su u njima ili strankama koje tu imaju većinu, uvek ćemo biti na strani vlasti i protiv uličnog obaranja. Tu smo potpuno načisto i to je tvrdo ko kamen. Ko god bi među nama slučajno pomislio da razbije naše redove, taj će biti politički mrtav.

Znači li to da imate sumnju da bi neko s vaše liste mogao da "preleti"? Ili ste tu potpuno jedinstveni?

- Što se tiče naše republičke liste, apsolutno nemam nikakve sumnje.

A što se tiče grada, gde se sada sve i lomi?

- Tu ima ljudi koje ne poznajemo dovoljno dobro. Gradska lista je bila nešto što možda nismo ni planirali, pa smo u to ušli naknadno. Tu ne mogu da kažem sto posto. Recimo, upoznali smo se sa (Aleksandar, bivši poslanik koalicije NADA, prim. aut.) Jerkovićem tek skoro, bila nam je preporuka to što je on bio kod generala Božidara Delića. Samo kažem, njega smo svi slabije poznavali pre ovoga.

Šta hoćete da kažete kad pominjete Jerkovića? Imate li sumnju da bi on mogao da bude preletač?

- Ja to iskreno ne očekujem. Bilo bi mi teško da poverujem da bi neko ko je bio s generalom Delićem tako nešto uradio, nešto što je protivdržavno. Samo kažem da znam za koga mogu da garantujem jer ga duže poznajem, a za koga ne mogu lično jer ga poznajem slabije.

Pomenuli ste novi Majdan i rekli da nećete da učestvujete u uličnom rušenju vlasti... Da li to znači da odbacujete zahteve liste "Srbija protiv nasilja" da se izbori u Beogradu ponište, jeste li vi za to?

- Prvo, mi nismo ni videli koje su to žalbe, niti se o njima još odlučivalo. Ako neko smatra da je nešto bilo neregularno, neka izvoli, zvanično neka podnese prijavu, žalbu, da vidimo kako će GIK, RIK da reaguju na nju i tek onda ćemo da se odredimo prema tome. Nismo videli čvrste dokaze neke izborne prevare, krađe. Lako je paušalno nekog označiti kao lopova, izdajnika. Samo da vam kažem ovo, mislim da se koalicija oko Marinike i Đilasa unapred spremala za ovakav scenario i da bi našli bilo koji povod da probaju da urade ono što ne mogu da urade preko glasanja.

Sada zvuči kao da ste vi trenutno bliži drugoj opciji, da date eventualno podršku listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u Beogradu?

- Uopšte ne znači nužno da ćemo mi dati njima podršku da formiraju vlast, ali definitivno znači da ćemo, ako počne da se ruši vlast na ulici, a oni su trenutno vlast u gradu, apsolutno učestvovati u zaštiti legalno izabrane vlasti u Beogradu. Postoji drugi scenario, da ne može da se napravi vlast i da se ide na nove izbore. Nismo mi obavezi da idemo u bilo koju koaliciju.

Naravno da niste obavezni, zato je pitanje kojoj ste opciji bliže?

- Puno zavisi od razvoja događaja na ulici. Ako će se ići u pravcu radikalizacije, mi ćemo morati da budemo u funkciji zaštite državnog poretka, jer je sve drugo za nas neprihvatljivo. Nećemo da se desi novi 5. oktobar ili novi Majdan u Beogradu.

Kada da očekujemo vašu odluku o Beogradu?

- Sačekaćemo konačne rezultate i da vidimo kako se odvija ovaj ulični scenario u Beogradu.

Za koji kažete da je unapred pripremljen i koji vam se ne dopada. Ali na stranu to što vam se ne dopada destabilizacija. Šta kažete na stavove lidera "Srbije protiv nasilja" o Kosovu, sankcijama Rusiji, Srebrenici? Ako to uzmemo u obzir, vidite li mogućnost da s njima napravite vlast u Beogradu?

- Ne! Oni su i pre prethodnih izbora govorili da su protiv uvođenja sankcija Rusiji, pa su se posle izbora zalagali za njihovo uvođenje. Uopšte nemamo poverenje u njih! Ne vidimo nikakvu zajedničku tačku za saradnju s njima ni po kom pitanju. Mi smo dva sveta.

Od ova tri scenarija za Beograd koja pominju analitičari, vi ste sad jedan eliminisali - to je da napravite većinu sa listom "Srbija protiv nasilja". Da li ispravno tumačim vaše reči?

- Vidite - nikad! S njima nikad ne bismo napravili koaliciju u Beogradu! Apsolutno!

Jedan smo scenario eliminisali, ostaju ova dva - saradnja s listom "Srbija ne sme da stane" ili novi izbori ukoliko niko ne obezbedi većinu?

- Tako je. To su sad jedine dve opcije koje mogu da budu u igri. S koalicijom "Srbija protiv nasilja" - ni pod razno!

