EVO ŠTA STOJI IZA UPADA U RAJSKU BANJU: Gosti u Kuriru o divljačkom prepadu na srpski posed - Ovo što gledamo je DRASTIČAN UDAR

Samo tri dana nakon uzurpacije kompleksa Rajska banja u mestu Banjska od strane prištinskih vlasti, tzv. kosovska policija juče je upala i u market i u magacin u Leposaviću, koji pripadaju srpskom privredniku iz tog mesta.

A povodom otimanja srpske imovine na Kosmetu, juče se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Urednik na portalu Kosovo online Miloš Garić i politički analitičar Vladimir Dobrosavljević razgovarali su o ovim dešavanjima na KiM.

"Čak ni u Briselu ne spominju Briselski sporazum, a Kurti pokušava da obesmisli Zajednicu Srpskih opština", započeo je razgovor Garić ističući u jutarnjem programu Redakcija da je to način na koji on pritiska Srbe da se povuku:

- Veliki komad zemljišta je oduzet na prostoru severa Kosova i Metohije, za navodne baze policije, a ovo je baš drastičan udar i van svake bilo kakve logike, da otimate Rajsku banju koju je Srbija podigla, gde rade Srbi... Sada je unutra upala naoružana policija sa namerom da ga drži i da od njega napravi policijsku bazu, a znamo da Kurti neće tu stati, a Srbe najviše plaši udar na Kliničko-bolnički centar i na obrazovne ustanove u Kosovskoj Mitrovici..

Sada, istakao je ovo je drastičan teror.

Vladimir Dobrosavljević dao je svoje mišljenje.

- Na Kosovu i Metohiji su uvek imali prećutnu podršku onih bez kojih ne bi ni nastalo "Kosovo". Dakle, oni kao uslovno rečeno nezavisna država, to su zapadni saveznici. E sad, naravno, od 1999. do danas, ili 2000. godine, promenilo se dosta toga. Položaj Srbije u međunarodnoj zajednici je bitno drugačiji nego što je bio nekada. Ali to još uvek ne znači da međunarodna zajednica, odnosno zapadni saveznici, žele tako lako da se odreknu privilegovanog položaja svog razmaženog deteta u međunarodnoj politici. To mislim, pre svega, na privremenu instituciju u Prištini. Njima se kao i svakom razmaženom detetu, toleriše apsolutno sve što uradi, dok drugoj strani, odnosno Srbije, koja ima tu stigmu krivice iz 90-ih godina, otprilike, i dalje se meri svaki potisk koji uredi, svaki potisk koji povuče u zaštiti naših sunarodnika na teritoriji Kosova i Metohije - rekao je i istakao:

- Suština priče je da u međunarodnoj zajednici postoje određena vrsta diferencijacija. Dakle, nije isto, ne gledaju na događaje na Kosovu i Metohiji, isto, recimo, Priština, odnosno Berlin i Vašington. Ko hoće da gleda, jako dobro to može da uoči. Jasno je da potezi Aljbina Kurtija imaju jednu vrstu prećutne, neću reći, podrške, ali tolerancije od strane jednog dela evropskih zapadnih partnera. Dakle, pre svega mislim na Berlin. Cilj privremenih institucija u Prištini, na čelu sa njihovim političkim elitama, jeste da se život našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji učini toliko nepodnošljivim, da oni sami odluče, da se povuku. To je tihi egzodus - rekao je Dobrosavljević.

