"MATERIJALNA ŠTETA NA SKUPŠTINI GRADA VEĆ PRELAZI STOTINE HILJADA EVRA!" Boža Spasić: Nastavlja se privođenje, svi su snimljeni

Mirno je jutro isped gradske skupštine, ali tragovi sinoćnjeg divljanja su i te kako vidljivi.

Boža Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, uključio se u jutarnji program Kurir televizije ispred Skupštine grada gde je govorio o sinoćnim nemilim događajima.

- Mi smo imali podatke, naša država i odeljenje za bezbednost, da će to već pre tri dana biti plan. Da bi se zavarao taj plan da će napasti ovu divnu zgradu oni su od zahteva da se ponove izbori u Beogradu, proširili na sve izbore, pa se tako nije znalo šta će oni napasti. Dakle, plan je bio da se napadne Skupština grada Beograda, kasnije da se napadne i Skupština Srbije preko puta. Ovo što se dogodilo predstavlja direktan jedan napad na ustavni poredak zemlje, tako da jednostavno to su stvari koje zapravo veoma brinu naše građane, jer nasilno ulazak u ovakve objekte je narušavanje ustavnog poretka zemlje - rekao je Spasić i dodao:

- Ovo je organizovana, planirana akcija i definitivno skinute su sve maske da pokret "Srbija protiv nasilja", zapravo glasi pokret "Srbija sa nasiljem" i to su građani prepoznali. Inače, oni koji su doveli te navodno demonstrante, koji su ih nagovarali, oni su se neposredno pre akcije policije izgubili sa ovog terena. To je dokaz kako to izgleda kada vas oni uvuku u igru. Načinjena je velika materijalna šteta na objektu ove predivne zgrade u Beogradu, ona se već računa u stotinama hiljada evra, to će neko morati da plati. Nekih 40 ljudi od sinoć je privedeno, danas će se nastaviti. Svi su oni snimljeni, oni to znaju. Tako da svako ko je uzeo kamen u ruke ili onaj štap kojim je povredio naše policajce, jednostavno će biti priveden pravdi. Da li prekršajno ili krivično delo, to je već stvar sad institucija.

