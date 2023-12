FABRIKA LAŽI ŠOLAKOVIH MEDIJA! Žmurili na divljaštvo Đilasovih huligana potkrepljeno slikom i rečju, izmislili policijsko nasilje

Mediji Junajted grupe Dragana Šolaka imali su sinoć specijalni zadatak koji nije podrazumevao da se građani objektivno informišu, već da se nasilje koalicije "Srbija protiv nasilja" upakuje u što lepši celofan, a policija proglasi za izazivača nasilja.

01:00 Đilasova i Šolakova fabrika laži

Zadatak koji im je dao vlasnik liste "Srbija protiv nasilja" Dragan Đilas nije bio nimalo jednostavan ni za reportere na ulici niti za Danicu Vučinić koja je iz studija N1 pratila uživo događaje ispred Skupštine grada Beograda, jer su se nasilne scene demonstranata samo nizale, kamenice letele ka zgradi Starog dvora, razularena masa je svim silama gurala da razvali unutra, pa se u programu uživo čuo čak i povik "Daj sad dinamit". U tom trenutku lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović uzeo na sebe ulogu predvodnika protesta i sa grupom najagresivnijih demonstranata je pokušao da upadne u Skupštinu grada. Scena u kojoj Zelenović besno viče na Miroslava Aleksića "Miki, poguraj jače", koju je N1 emitovao, za Šolakove medije nije bio poziv na nasilan upad u državnu instituciju.

foto: Zorana Jevtić

Ove večeri laži N1 i Nove S nisu bile povremene i pojedinačne, već celovečernji program. Sve se pretvorilo u fabriku laži kako bi se očigledna istina o divljaštvu, potkrepljena slikom i rečju, stavila pod tepih i sve proglasilo policijskom brutalnošću. Tokom večeri uporno se podmetala teza da su policajci provocirali građane i bacali na njih suzavac, a ignorisalo se to što je neskrivena namera ovog dela opozicije bila da upadnu u Skupštinu grada. Sredstvo za to je bilo nasilje bez ikakve sumnje. Nemile scene su i počele organizovanim napadom na Skupštinu grada koji su predvodili Đilasovi nasilnici, dok je on bio na bezbednoj udaljenosti.

foto: Nemanja Nikolić

Policija je reagovala možda i blaže nego što smo to mogli da gledamo u sličnim situacijama širom Evrope. Srpska policija je štitila imovinu i građane i morala je da spreči upad u instituciju koju po zakonu mora da štiti.

Kurir.rs