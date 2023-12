"SUŠTINA SVEGA JE VUČIĆEVA GLAVA, BORIĆU SE ŽIVOTOM ZA SVAKI GLAS" Grgur: Išao bih do kraja, prekinuo sam štrajk zbog predsednika

Uglješa Grgur, narodni poslanik na listi "Srbija ne sme da stane" i privatni detetektiv gostovao je u emisiji "Puls Srbije" u razgovoru o tome zbog čega je započeo štrajk glađu i žeđu, pa na molbu predsednika države prekinuo.

To je bila, kako kaže, njegova samostalna želja, kao potreba "za vazduhom i vodom" kojom bi on stao na "stranu istine i pravde".

- Ja sam u petak u 16 sati uzeo hranu i od subote ujutru sam zvanično započeo štrajk glađu i žeđu. Na izričitu molbu predsednika sam prekinuo, a ne bih prekinuo, išao bih do kraja, da me nije predsednik zaustavio. Znači, u startu sam se iznervirao. Kada je reč o izborima, oni nikada regularniji nisu bili, to kažu i oni nesretnici koji su na ulicama. Parlament je imao vlast još tri godine. Dobro se sećam, da je on njima rekao "daću vam izbore, nemojte kad izgubite da tražite nove - rekao je Grgur.

Prokomentarisao je navode da su izbori bili nelegalni i "pokradeni" i da su građani BiH prijavljivani u Beogradu neposredno pred i samo radi glasanja .

- Ja iz Novog Sada prijavim se u Beogradu i naravno da za lokalne izbore imam prava da glasam tu. Otkud vam to da je neko glasao na dva mesta? Njihov je glas isto kao i vaš, glasali su koji su imali prebivalište - rekao je.

Nakon tenzije izazvane, Grugorovim negodovanjem na formulaciju pitanja voditelja i voditeljke MIloša Anđelkovića i Milice Marković, Grgur se vratio, da ponovo pojasni motiv koji ga je pokrenuo da započne pomenuti štrajk.

- To je bio moj lični čin. Izrazio sam gandijevski protest. Želeo sam da izrazim svoje nezadovoljstvo protiv ljudi koji su izdajnici. Suština svega je Vučićeva glava...Stotine hiljada ljudi je od srca dobrovoljno dalo glas, ja znam da je sve bilo čisto i regularno. Njima je da izmisle ogromne laži - istakao je.

09:36 ZNAČI, U STARTU SAM SE IZNERVIRAO! Uglješa Grgur svim silama u ODBRANI OTADŽBINE: Prekinuo sam SVE, SAMO ZBOG PREDSEDNIKA!

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića kako onda ostali da brane svoju volju, posebno oni koji su glasali za druge liste, i na protestima ne spadaju u opoziciju nego izražavaju svoje nezadovoljstvo, Grgur ističe da je "svaki protest nasilan".

- Oni se služe nasiljem i prete, i verujem da će ipak svest građana da preovlada. Setimo se samo oni su svaki momenat u Srbiji pred izbore, sve su koristili, svaki moguću tragediju, da bi uzeli politički poen. Ovo je Srbija koja voli časne i poštene ljude.Borićemo se za svaki glas, ja ću život da dam za svaki glas, i tako ja tako svi sa liste, boriću se za svaki glas - ponovio je.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:58 AKO SE PONOVE IZBORI U BEOGRADU, SRBIJA PROTIV NASILJA NEĆE IZAĆI NA NJIH! Aleksandar Šapić za Kurir TV o najvažnijim temama