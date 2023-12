"NIKO NE MOŽE DA UKRADE NARODNU VOLJU, TO JE SVETINJA" Vučić govorio o protestima i izborima, postavio pitanje šefu ODIHR-a

Predsednik Aleksandar Vučić se danas, posle ceremonije početka izgradnje BIO4 kampusa, obratio za TV Pink.

- Važno je da završimo ovaj projekat. Nastavićemo da radimo i na naučno-tehnološkim parkovima. Hoćemo da idemo u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta - rekao je on.

Predsednik je otkrio da će od januara biti deljeni vaučeri za odmor od 10.000 dinara, a ne kao ranije od 5.000.

- Zaboravio sam to da kažem. Velika je vest, i za naše penzionere, i za nezaposlene... Povećavamo vrednost vaučera na 10.000 dinara, biće ih 100.000. Ne smanjujemo broj, samo povećavamo njihovu vrednost. To je veoma važno za naše ljude, neka iskoriste to za banje u našoj zemlji, na Zlatiboru, i svim ostalim divnim mestima - rekao je on.

Vučić je prokomentarisao istraživanje Kurira, da je on bio najnapadanija ličnost u kampanji. Govorio je i o negativnom izveštavanju RTS.

foto: Printscreen/Pink

- To traje duže vreme, samo se neki prave da to ne vide. Čak su se uplašili kada su mislili da će masa zauzeti RTS, pa su ih puštali pet puta. Danas su na kajronu imali da je Beograd danas 27. najzagađeniji grad na svetu. Kakva je to vest da je nešto 27. na svetu. To samo pokazuje da hoće da naprave negativnu vest. Ali, to je njihova uređivačka politika, i ja ne želim da utičem na njihov rad - kazao je on.

O izveštavanju opozicionih medija, kaže da ne razume kako uopšte može da hoda ulicom posle tolike mržnje.

- To je 207 sati programa samo protiv mene. U poslednjih mesec dana! A 17 sekundi o Draganu Đilasu. I onda govore o diktaturi i medijskim slobodama. Ali ja mislim da ljudi to sve razumeju - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da izbori nisu završeni, biće ponovljeni na nekim mestima 30. decembra, i da veruje da će potvrditi pobedu.

- Postoji mogućnost da osvojimo još jedan mandat. Sve ostalo je sasvim poznato svima - istakao je on.

Predsednik o najavi Srbije protiv nasilja da neće učestvovati na eventualnim ponovljenim izborima kaže da je to zato što znaju kako bi prošli.

foto: Printscreen/Pink

On kaže da su demonstranti dali sebi za pravo da maltretiraju zaposlene u ministarstvima, i da država to ne sme da dozvoli.

- Ovi ljudi koje su šikanirali su nečije sestre, braća i majke. Kada izgubite po ko zna koji put, i nemate opravdanje, onda pronalazite objašnjenje u krivici nekog drugog. Ja imam suštinsko pitanje, za šefa ODIHR-a Alberta Jonsona: Zašto nije obavestio javnost o tome šta je čuo od Dragana Đilasa nekoliko dana pre izbora. To je ključna stvar, zašto je to sakriveno, jer neće moći da bude sakriveno. On je obavestio druge da mu je Đilas rekao da neće priznati izbore ni na koji način, i da su se spremali za proteste - otkrio je Vučić.

Kaže da je tada otkriven plan opozicije za nerede, i kaže da ima dokaze za sve što govori.

- Zašto ćutite, i ko vam je naredio da ćutite? Sve je unapred bilo pripremljeno, zato što su znali da će izbori biti čisti kao suza. Hteli su haos, da omalovaže Srbiju, i ja neću odustati od ovoga nikada. Sve su ovo znali. Taj posmatrač koji je došao, Šenah, na dva mesta je potpisao da nema nepravilnosti. A Šider, koji je opljačkao sopstvenu partiju, on na sastanku sa mnom kaže, pa ja sam video listiće, a misli na pozive, nema pojma šta su listići. Kaže video je hrpu nevažećih listića. A video je onih 487 listića koje su dostavili RIK, a svi su bili ispravni - istakao je on.

foto: Printscreen/Pink

Još jednom je ponovio da nikome neće dati da ukrade narodnu volju.

- Sveta je narodna volja, glas naroda je glas boga. Nećemo im dati da ukradu ništa. 30 se završavaju izbori, potom idemo polako na konstituisanje skupštine i stvaranje vlade, i to je to - kazao je Vučić.

On je zatim govorio i o napadu na gradsku kuću u Beogradu, i ulozi opozicionih političara.

- Mnogo je tu kontradikcija kod njih. Vi na snimku vidite admirala Zelenovića koji komanduje Miki poguraj, a Miki je missing in action, izgubio se negde. Spremali su to ranije, država ima dokaze. Meni je tu žao jednog ili dvojice momaka, iz dobre kuće, navučen od strane njihovih medija, da misli da učestvuje u nečemu važnom. Što ste tom dečaku obeležili život? Vi ste se posakrivali, a njima komandovali da upadaju u Skupštinu - kaže predsednik.

Vučić kaže da se nada da će država pronaći način da tim mladim ljudima olakša koliko može.

- Neću da se mešam u rad tužilaštva, ali vidim da su neki pušteni u kućni pritvor. Ali je toliko neodgovorno da se poigravate tuđim životima da se dočepate fotelje, to je takva neodgovornost da ja nemam reči. Nadam se da sada ima mnogo više pameti, i da ljudi razumeju ko ih je u takvu poziciju doveo - rekao je on.

Posle Ponoševih pretnji da će završiti u provaliji, kaže da to sluša svaki dan.

- Ja njih razumem. Njegoš je rekao: Boj se onog ko je svikao, bez golemog jada mrijet. Nemaju čime da mi prete, ja sam to veče došao u predsedništvo. Svaki put sam u predsedništvu, i kada su ga opkoljavali. Pa pričaju da sam prošao tajnim prolazom. On postoji, ali ja ga nikada nisam video - ističe predsednik.

foto: Printscreen/Pink

Vučić kaže da se ne krije od naroda nikada, čak ni kada je donosio teške odluke.

- Njihov je problem u tome što se njihovih pretnji ne plašim, od RTS do N1 i Nove S. Ne plašim se ni tih 207 sati, ni o laži o mojoj porodici. To govori o njima. Zato sve frustracije usmeravaju ka meni. Ja sam prepreka koja će ostati čvrsta kao stena. A to kakva će moja sudbina biti ne odlučuje ni Ponoš, ni onaj što tuče Gagu Antonijevića, već istorija i građani Srbije - rekao je on.

On je čestitao početak izgradnje BIO4 kampusa, i dodao da Srbija ne sme da stane.

Kurir.rs