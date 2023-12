VUČIĆ: Na ponovljenim izborima u subotu SNS bi mogao dobiti mandat više u Skupštini ali da se rezultati bitno promene - ne mogu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori na nekoliko biračkih mesta biti ponovljeni u subotu, 30. decembra, ali da na njima ne može gotovo ništa da se promeni, osim da lista okupljena oko Srpske napredne stranke (SNS) dobije još jedan mandat više u Skupštini Srbije.

"Niko drugi ne može ni da dobije, ni da izgubi. A nama, da li ćemo imati 129 ili 130 mandata, pravo da vam kažem...", rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska saobraćajnice Bački Breg - Srpska Crnja.

Upitan o izjavama nosioca liste "Mi - Glas iz naroda" Branimira Nestorovića da taj pokret neće učestvovati u koalicijama kako bi bila formirana gradska vlast u Beogradu, Vučić je kazao da ga izjave političara ne zanimaju, već da samo želi da se izborni proces okonča.

"A onda, ako nema većine - nema većine, idemo na izbore. Ako ima većine - ima većine. Što bih ja nagađao", rekao je Vučić.

Govoreći o protestima ispred Skupštine grada Beograd, on kaže da su simpatizeri opozicije "tri sata rušili zgradu i lupali prozore", a potom izjavili da su to radili "ubačeni elementi".

"Onda smo shvatili da su ubačeni elementi Zelenović, Aleksić i Novaković koji su kidisali ka zgradi. Onda smo shvatili da su ubačeni elementi oni njihovi saborci, koje su sinoć išli da oslobode", naveo je on.

Prema njegovim rečima, predsednik jedne od stranaka sa liste "Srbija protiv nasilja" se pozvao na evropske konvencije kako bi mogao da poseti pritvorene. "Po kojim to tačno (konvencijama)? Gde to ima da predsednik stranke posećuje pritvorenike, kad mu padne na pamet? Zna se kako se podnosi uredan zahtev, zna se od koga se dobija takvo odobrenje", kazao je Vučić.

On je još dodao i da ta opoziciona lista traži pregovore oko puštanje pritvorenih nakon protesta. "Sa kim da pregovarate? Sa tužiocem? Pa to je nedozvoljeno, to je protivzakonito. Sa sudijama? I to je nedozvoljeno", dodao je on.

Upitan o izjavi američkog ambasadora Kristofera Hila da "policija mora da zaštiti dostojanstvo građana i građanska prava", Vučić je kazao da u SAD odgovaraju svi koji su svojevremeno upadali u Kapitol hil.

"Samo kod nas misle da imaju pravo da rade šta hoće. Ali dobro, mi moramo da budemo mnogo demokratskiji nego drugi", rekao je Vučić.

Upitan o zahtevu za međunarodnu istragu o nepravilnostima na izborima, kazao je da Srbija nema problem sa tim, ali da "oni (stranci) ne znaju šta da traže".

"Znaju svi da je to (izbori) bilo veoma pošteno. Oni (stranci) to traže da bi ostvarili svoje geopolitičke interese, da bi mogli da izvrše pritisak na jednu suverenu, nezavisnu, slobodnu zemlju u sklopu svojih širih geopolitičkih interesa", zaključio je Vučić.

Kurir.rs/Beta