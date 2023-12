NEMA NIŠTA VAŽNIJE OD NAUKE I OBRAZOVANJA: Vučić na svečanosti početka izgradnje BIO4 kampusa, najavio povećanje plata naučnicima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje večeras svečanosti povodom početka izgradnje BIO4 kampusa - novog Bioekonomskog centra u Evropi. Svečanost počinje u 18 časova u Palati Srbija.

18.42 - Početak radova obeležen sečenjem torte

Premijerka Ana Brnabić i ministarka Jelena Begović su potom presekle torte, u obliku zgrada BIO4 kampusa, čime zvanično počinju radovi na ovom projektu.

18.32 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je podržao ideju o kojoj ništa nije znao, ali je razumeo da je to dobro za Srbiju.

- Videli ste koliko ne znam i kroz izjave koje su mi na silu izvlačili. Nije sramota reći da nešto ne znate, sramota je da ne pokušavate da naučite više. Ja danas razumem značaj BIO4 kampusa, iako sve merim u kilometrima auto-puteva. Verujem da će ova investicija koštati i više od 450 miliona evra, ići će to i na 600 miliona evra. Ali vredno je toga - kaže on.

Vučić je rekao da će ovaj kampus doneti mnogo celom regionu, a ne samo Srbiji.

- Ono što znam su činjenice. Osim 7 fakulteta, i 9 naučnih instituta, kao i 1000 doktora nauka... Nisam znao ni značaj Data centra u Kragujevcu, a danas vidim da najveće kompanije sveta čuvaju podatke u Kragujevcu, i potreban nam je još jedan superkompjuter. I to će biti velika prednost našeg celog regiona - istakao je predsednik.

Rekao je da će ovaj kampus biti jedan od 10 najuspešnijih na celom svetu.

- Uložićemo ogroman novac u nauku i obrazovanje. Pored povećanja plata u celom javnom sektoru, sredinom godine ćemo videti da dodatno povećamo plate naučnicima. Gledaćemo da obrazovanje dodatno unapredimo. Nema ništa važnije od ulaganja u obrazovanje i znanje naše dece - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da želi da se mladi ljudi vrate u Srbiju, i kaže da je siguran kako ovaj projekat i cela naša zemlja ima veliku budućnost.

- Hoću da se zahvalim na velikom trudu gospođi Begović i premijerki Brnabić. Da ste videli njihovu sreću danas, kada kreću radovi, to je nešto neverovatno. Kao da se snovi ljudi konačno ostvaruju. Srećan sam zbog toga, verujem da ćete izgurati do kraja. Sve što mogu da pomognem, da pozovem Sinišu ako ga ikada nađem između Kopaonika i inostranstva, nateraću ga da nema problema u finansiranju. Dobro, opet ga kritikujem - rekao je on kroz smeh.

Vučić kaže da ovo finansira država Srbija, ali se zahvalio i partnerima iz EU koji su pomogli projekat.

- Hvala građanima koji su ovo omogućili. Čestitam i vašem timu koji se vredno i marljivo borio da današnji dan postane realnost. Ja ću dati sve od sebe da savladam materiju i naučim još više o ovome. Hvala vam mnogo, Srbija ne sme da stane - zaključio je predsednik.

18.26 - Obraćanje dr Jelene Begović

Ministarka nauke dr Jelena Begović, koja je bila među glavnim inicijatorima izgradnje BIO4 kampusa, rekla je da joj je izuzetno zadovoljstvo i da je ponosna zbog današnje ceremonije.

- Obeležavamo početak radova na izgradnji BIO4 kampusa. U momentu suočavanja čovečanstva sa izazovima, mi imamo jasnu viziju - da se okrenemo nauci i novim tehnologijama - kaže ona.

Dr Begović kaže da su već obezbeđena sredstva u vrednosti od 200.000.000 evra za početnu izgradnju.

- Tu će biti sedam fakulteta, devet instituta, sedišta međunarodnih kompanija, sportski centri, multimedijalni muzej, sve to govori da jedino kroz saradnju i zajednički rad možemo postići rezultate - kaže ministarka nauke.

Dodala je da su naša najveća vrednost ljudi, i da na tom polju ne krećemo od nule.

- Tu će raditi više od 1.000 doktora nauka, i da će se tu školovati preko 4.000 studenata. Biotehnologija čuva životnu sredinu, i želim da ostavimo novim generacijama planetu u mnogo boljem stanju nego što smo je mi dobili. Ovo je način da se ljudi vraćaju u Srbiju, ovako se sprečava odlazak ljud, i privlači se svet da dođe u Srbiju - kaže ona.

Posebno se zahvalila predsedniku Vučiću i premijerki Brnabić, na ogromnom zalaganju za ovaj projekat.

- Čeka nas veliki rad i puno izazova, i ovaj projekat zavređuje svaki atom naše energije. Srbija ulazi u 24 godinu sa temom nauke, i hoću da vam poželim srećnu naučnu 2024. godinu - zaključila je ministarka Begović.

18.23 - Početak svečanosti

Na početku svečanosti prikazan je snimak kojim se objašnjava značaj BIO4 kampusa, i njegove važnosti za razvoj Srbije.

- Postaćemo sila u Evropi na tom polju, i to će da generiše naš dalji napredak - čuje se na snimku ranija izjava predsednika Vučića.

