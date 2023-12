ISTINU ODNEO U GROB: Tačija i zločince OVK smrt Dika Martija bi mogla da spase?!

Bivši izvestilac Saveta Evrope Dik Marti, koji je bio autor izveštaja o trgovini organima na Kosovu, u koje je bio uključen teroristički OVK, zbog čega su i osnovana Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo u Hagu, umro je u četvrtak, u 79. godini. Sagovornici Kurira ukazuju da bi njegova smrt mogla da dovede do toga da se zahteva revizija njegovih izveštaja, te da oni ne dobiju sudski epilog, što apsolutno odgovara Hašimu Tačiju i ostalim optuženim vođama zločinačkog OVK.

Kvalitetan izveštaj

Marti je, da podsetimo, svojevremeno obelodanio izveštaj o sumnjama o umešanosti visokorangiranih pripadnika OVK u otmice, ubistva i trgovinu organima na Kosovu i u „žutoj kući“ u Albaniji. Nalazi iz izveštaja korišćeni su za podizanje optužnice protiv bivšeg predsednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija, kome se trenutno sudi u Hagu. Marti je bio viđen i za mogućeg svedoka u Hagu uprkos tome što optužnicom protiv lidera OVK nije obuhvaćena i trgovina organima.

Stručnjaci sumnjaju da bi Tačijeva odbrana mogla sada da iskoristi smrt Dika Martija da ospori njegove nalaze.

- Biće verovatno zahteva za reviziju nalaza koje je uradio, ali bez Martijevog direktnog izjašnjenja po tom pitanju, to što je objavio ostaće jedna istorijska, nažalost, ne i pravosudna činjenica - kazao je za Kurir advokat Goran Petronijević.

Ukazao je i da u Hagu niko od albanskih terorista nije tužen za trgovinu organima iako je, ističe, po svemu sudeći nalaz Martija bio jedan od osnovnih inicijalnih stvari koja je pokrenula formiranje tog suda i opšte postavljanje pitanja odgovornosti UČK.

- No, glavna linija rada te međunarodne kriminalne grupe koja se bavila trgovinom organima sudski nije dotaknuta - kazao je Petronijević.

Napomenuo je i da je Martijev izveštaj jedan od najboljih izveštaja koji je neko predstavio međunarodnoj javnosti o trgovini organima.

- Njegov izveštaj je bio toliko kvalitetan da Savet Evrope nije mogao da ga ignoriše, pored svih pritisaka iz NATO koje je trpeo. Najveći problem je bio u planerima, podržavaocima i izvršiocima tog zločina, jer su planeri bili jedan deo NATO, podržavaoci su bili iz nevladinih organizacija, kao što su Lekari bez granica, a neposredni izvršioci na terenu su bili pripadnici OVK zajedno sa albanskim bezbednosnim strukturama. Dakle, svi oni zajedno su činili tu međunarodnu organizovanu kriminalnu grupu koja se time bavila i Marti je to znao - naveo je Petronijević.

Ubistva, progon, mučenje... Hašim Tači, bivši predsednik i premijer Kosova, optužen je sa još trojicom visokorangiranih pripadnika OVK i visokih političkih zvaničnika Kosova za zločine tokom i neposredno nakon sukoba na Kosovu 1998-99, uključujući i one počinjene u severnoj Albaniji Tači je podneo ostavku na mesto predsednika nakon podizanja optužnice u novembru 2020. i odmah je prebačen u Hag Optuženi se terete po četiri tačke za ratne zločine i šest tačaka za zločine protiv čovečnosti, uključujući ubistvo, prisilne nestanke, progon i mučenje Tužilac je naveo da su Tači, Kadri Veselji, bivši šef obaveštajne službe OVK, Redžep Selimi, šef operativne direkcije OVK, i Jakup Krasnići, član političke uprave OVK, bili deo udruženog zločinačkog poduhvata u cilju kontrole nad Kosovom tako što su sprovodili „protivzakonito zastrašivanje, zlostavljanje, vršenje nasilja i uklanjanje onih koji su smatrani protivnicima“ Žrtve zločina bili su Srbi, Romi i etnički Albanci koji su smatrani saradnicima srpskih snaga ili političkim protivnicima OVK

Odjeknulo kao bomba

Prisetio se i jednog razgovara sa Martijem.

- Kada sam mu pomenuo da je moj zaključak da u vreme kada se to događalo, nakon dolaska NATO na KiM, da se sigurno nije moglo raditi bez saradnje sa NATO, on je samo klimao glavom i rekao: „Da, ali to je veliki problem.“ To je, barem meni, značilo upravo da će u budućem dokazivanju veliki problem biti zataškavanje koje su te strukture činile zarad sebe, da se njihovi tragovi ne bi videli - kazao je.

Da je Dik Marti praktično jedini izašao u javnost sa ovim podacima do kojih je došao kao izvestilac Saveta Evrope, ocenio je i Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije.

- To je odjeknulo kao bomba uz sve napore svih mentora i lobista koji fundiraju projekat kosovske nezavisnosti da ne bude tako. Nezavisno Kosovo je najskuplji projekat Zapada od devedesetih do danas - konstatovao je Vuković gostujući na TV Kurir.

Podsetimo, Marti, koji nikada nije prihvatio nezavisnost tzv. Kosova i koji je poslednjih godina bio pod posebnom zaštitom zbog pretnji smrću koje je dobijao, izabran je za člana Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1999, a predsedavao je Odborom za pravna pitanja i ljudska prava od 2005. do 2008. U ime odbora istraživao je tajne zatvore CIA u Evropi, a 2006. je objavio izveštaj u kojem je naveo da je 14 zemalja bilo u dosluhu sa SAD u paukovoj mreži kršenja ljudskih prava. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je u januaru 2011. Martijev izveštaj i rezoluciju o trgovini ljudskim organima na KiM, kojim se poziva na međunarodnu istragu ovih optužbi.

Ivana Žigić