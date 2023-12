BIO JE SAM PROTIV SVIH! Analitičar: Dik Marti je jedini političar sa zapada koji se borio za istinu o mafijaškoj hobotnici OVK!

Kako se u takozvanoj demokratskoj državi privode građani koji mirno protestuju i pišu im se novčane kazne u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji.

Šljivančanin je ocenio da je na Kosovu i Metohiji ostao herojski deo srpskog stanovništva kao i da je na delu licemerje međunarodne zajednice.

foto: Kurir televizija

- Svetski moćnici su odavno imali plan da nam otmu deo teritorije, da razbiju Jugoslaviju i da rasparčaju to što se može rasparčati. Verujem da je na Kosovu i Metohiji ostao pravi herojski srpski narod koji je uprkos teroru ostao na svojim ognjištima - rekao je Šljivančanin i dodao:

- Oni rade sve da bi ih zaplašili. Vidite da ih ostavljaju bez hrane, lekova i svega. Takav narod nije ustrašen. Nije se bojao ni NATO bombi. Na delu je licemerje tih međunarodnih institucija koje su navodno želele i žele da stvore uslove za miran život na Kosovu i Metohiji, a rade sasvim suprotno. Nisu ništa učinili osim što su podstrekavali da se ubijaju Srbi kad žanju, kad plivaju kad seku Badnjake.

foto: Kurir televizija

Povodom smrti jedne od najzaslužnijih osoba zbog procesuiranja članova OVK u Hagu, Nenad Vuković je rekao da je otišao političar i pravnik sa integritetom:

- Dik Marti je bio pravnik i političar sa integritetom koji je praktično jedini izašao sa podacima do kojih je došao kao izvestilac Saveta Evrope. To je odjeknulo kao bomba uz sve napore svih mentora i lobista i prova koji fundiraju prokjekat kosovske nezavisnosti da ne bude tako. Nezavisno Kosovo je najskuplji projekat zapada od devedesetih do danas.

01:43 DIK MARTI JE RASKRINKAO MAFIJAŠKU HOBOTNICU OVK! Vuković: Zahvaljujući tom čoveku od integriteta albanski teroristi su u HAGU

- On je na osnovu svojih otrića - da ne zaboravimo - reč je o žutoj kući i trgovinI organima - raskrinkao terorističku mafijašku hobotnicu. Njegov rad je bio izuzetan i mi nažalost na to nismo navikli. Kad je reč o Srbima uvek se suočavamo sa politikom dvostrukih aršina. To možemo videti i po najnovijim dešavanjima o kojima govorimo da Srbi nemaju ni hranu ni vodu ni lekove.

