POSLANIK BUNDESTAGA JOSIP JURATOVIĆ OPET UDARIO NA SRBIJU! VUČEVIĆ: Dokle god nas takvi napadaju, znam da smo na pravom putu

Poslanik Bundestaga Josip Juratović, naveliko poznat po ostrašćenosti i kritičkom odnosu prema Srbiji, nastavio je u svom maniru i ponovo udario na našu državu, pre svega napadajući vlast. On se drznuo i da govori u ime zvaničnog Berlina, te zapretio da Nemačka neće da sarađuje sa aktuelnom vlašću u Srbiji! Sagovornici Kurira poručuju da je, kad se ima u vidu ko upućuje kritike na račun naše zemlje, njegov stav potpuno nebitan, te da mu se ovakav ispad i otrovne strelice koje ispaljuje ne dešavaju prvi put.

Bez ikakvih dokaza

Juratović je naime, između ostalog, u intervjuu za Novu rekao da je sa ovakvom političkom postavom u Srbiji nemoguće sarađivati, kako na nivou Evrope, tako i sveta. Izneo je i potpuno paušalne ocene i optužbe u vezi sa izbornim procesom u našoj zemlji od 17. decembra.

Aktuelni potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević ukazao je za Kurir da nije prvi put da Juratović napada državu Srbiju u svojim izjavama, dok, kako je rekao, vlast SNS kleveće i pokušava da predstavi kao autokratsku i totalitarnu bez ikakvih dokaza.

- Naravno, pravi motivi za ovakve napade kriju se u činjenici da je gospodin Juratović svoje bavljenje politikom sveo na lobiranje za interese određenih vlada na Balkanu kojima snažna, razvijena i suverena država Srbija nikako ne odgovara. Dokle god nas takvi poput Juratovića napadaju, ja sam zadovoljan, jer znam da smo na pravom putu. I neka se niko ne nada da će nas ovakvim delovanjem primorati da menjamo svoju politiku - naglasio je Vučević.

foto: Instagram/milosvucevic

Istog je mišljenja i prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

foto: Printscreen Pink Tv

- Važno je i ko kaže, a ne samo šta se kaže! Juratović je naš stari znanac, nije prvi put da se drzne da ovako napadne Srbiju. Pa, bilo bi čudno da i ovu priliku nije iskoristio da sramno udari na našu zemlju i verujte da on i takvi poput njega ne rade to za džabe, već iz debelih interesa. I ko je, uostalom, on da tvrdi kako će nemačka vlada da postupa?! Zato ponavljam, važno je ko nešto kaže i čija reč ima kakvu težinu - naglasio je Dačić.

Stari znanac Tražio i da nam se „zavrnu slavine“ Inače, Juratović je naveliko poznat kao veliki kritičar svega što se dešava u Srbiji, kao i po napadima na vlast, pa je tako jula ove godine podržao proteste. - U Srbiji moraju da se organizuju i vide kako da se oslobode vlade koja ih tlači i vodi u srednji vek - rekao je. I u avgustu ove godine nije propustio priliku da udari po Srbiji. - Ja sam mišljenja da Srbiji treba zavrnuti slavine, ne sme se podržavati finansijski! Zašto bi mi finansirali autokratski režim? I to nije moja ideja, isto to nam govore demokrate iz Srbije - kazao je on tada.

Mržnja

Vladimir Orlić, aktuelni šef parlamenta, kaže za Kurir da su o izborima u Srbiji našli da pametuju političari bez ikakvog značaja, ljubitelji Kurtija i „nezavisnog Kosova“, partijski pajtaši tajkuna koji sa njima oduvek dele istovetne, najodvratnije optužbe i uvrede na račun našeg naroda i države, baš kao što sa njima dele i istovetnu mržnju prema predsedniku Vučiću i Srbiji koju on vodi.

- Kad kažu „nisu videli ovakve izborne neregularnosti“, tačno je - oni nisu videli ništa neregularno jer toga nije ni bilo. Što ih očigledno ne sprečava da lažima i uvredama bez ikakvih dokaza pomažu svoje favorite iz ovdašnjeg bivšeg režima, kao i uvek. Ako misle da će time uspeti da ukradu narodnu volju u Srbiji - neće. Nije Srbija nečija privatna firma, ni njihova partija, da joj takvi kroje kapu. Srbija je suverena država u kojoj samo njen narod odlučuje - dopalo se to ili ne Šideru, Senehu, Juratoviću i ostalim Violama - kazao je Orlić.

Ivana Žigić