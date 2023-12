KARIJERNI POPULISTI I FORMALNO PREUZELI PROGLAS: Kleli se da su nestranački, a završili na ulici sa Marinikom, Aleksićem, Ćutom

Nije da nisu znali, svi su odavde gde se kaže: „Ko sa đavolom ore, dupetom drlja…“

Članovi Proglasa – istaknuti članovi SANU, lekar, pesnik jedan od najboljih u srpskoj istoriji.. pa rektorka Univerziteta, profesori, pojavili su se zajedno prvog dana izborne kampanje s tvrdnjom da će njihovo delovanje biti izvan i iznad stranačkih podela, da je cilj njihovog okupljanja da „osveste narod“ i podstaknu ga da iskoristi svoje glasačko pravo – a završili su agitujući na ulici za Ćutu! Vreme i njihovi memoari pokazaće jednom kako se i zašto desio takav sunovrat jedne u načelu dobre ideje, ali mi koji stojimo sa strane i manje smo naivni znamo da drugačije i nije moglo da bude i da će ih Dragan Đilas bezočno zloupotrebiti!

Što se i desilo!

Danas je na Terazijama održan miting Proglasa iako je na snazi zakonom propisana izborna tišina!

Sigurni smo da ni bivši predsednik SANU, ni nacionalni pesnik ni bivša rektorka u životu nisu pomisli da prekrše zakon. Danas su se, međutim, pojavili na bini pred građanima koji su se odazvali pozivu lidera sa Đilasove liste što je skup de fakto pretvorilo u stranački. I kao takav zabranjen na dan izbora.

Zašto? Zato što je tako naložio Dragan Đilas!

Ovaj političar predstavlja fenomen: čovek ima višedecenijski politički staž i ni jedan – ni jedan jedini – uspešan politički potez! Obično stranke menjaju svoje lidere koji potom odlaze u penziju i zaborav, ali je kod Đilasa drugačije: posle njega Demokratska stranka je nestala, a on je nastavio sa novom partijom. Ispitivanja javnog mnjenja pokazuju da ima najniži rejting među političarima, ali i dalje slovi za lidera opozicije. Taj njegov nizak rejting zapravo je i razlog što je napravio Proglas – svestan da građani ne žele ni da ga vide ni da ga čuju, okupio je ugledne javne radnike da svesno ili nesvesno, kako koji, agituju za njega pod maskom zalaganja za osnovne principe demokratije.

Ali, kao i sva druga Đilasova lukavstva i ovo je bilo kratkog daha i providno. Vrlo brzo svima je postalo jasno da Proglas radi za Dragana Đilasa, i za njegove političke ciljeve.

Kad je zakazan miting na Terazijama u vreme predizborne tišine, bilo je po onoj narodnoj: Dala baba dinar da uđe u kolo, dva da izađe… Jer Đilasova režija – pošto je pravi organizator mitinga bio on – predviđala je stranačke govore, i protestnu šetnju čiji je cilj bio da se pokaže podrška njegovoj izbornoj listi.

Vrlo je ilustrativan detalj da je formalno prvi među osnivačima Proglasa Dragan Bejlogrlić uoči terazijskog skupa otišao u Njujork, zaboravivši sva ona zaklinjanja o neodustajnaju i važnosti promena. A Rade Šerbedžija svoj-toliko reklamiran dolazk na miting odložio je u poslednji čas – stari lisac koji je preko glave preturio razne režime i borbe shvatio je o čemu se radi…

I šta sada?

Ništa, osim da je Dragan Đilas upropastio i Proglas kao i sve ostalo što je dotakao do sada. Treba li žaliti one njegove članove koji su zlopupotrebljeni? Ne, jer nisu deca i jer se u trećem razredu osnovne uči bajka ili je naravoučenije ono o oranju sa đavolom. Ako su zbog nečega na gubitku to je njihova stvar.

Na mnogo većem gubitku je celo naše društvo, jer je Dragan Đilas sa svojim potčinjenim saradnicima neopravdano zauzeo prostor koji pripada pravoj opoziciji, neophodnoj u životu i razvoju svakog demokratskog društva.

On ničemu nije alternativa, i ni za šta nije rešenje.

On je samo problem u političkom životu Srbje.