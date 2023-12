"NAROD HOĆE DA ČUVA SVOJU DRŽAVU" Vučić: Ne možete da osvajate vlast na silu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je rekao da je još prve večeri rekao da nema Majdana, tokom napada na skupštinu, i objasnio zašto.

- Nije problem ako jedna nevladina organizacija iznosti fluorescentne prsluke i rance, niti šatorska krila. Sve to piše u priručnicima obojenih revolucijama. Nije problem šta ćete da kažete policiji ako vas uhvate u sprovođenju nasilja. Toga ima u priručnicima. Nešto ste zaboravili. Da bi se revolucija provodila, to nije dovoljno, to nije tehnika ili matematika, politika je suština i život, legitmitet. Ne možete sa tako malim procentom podrške da osvajate vlast na silu. Današnji rezultati su otpor običnog naroda rušenju države! Narod hoće da čuva svoju državu - kazao je Vučić koji se obratio građanima iz izbornog štaba SNS-a u Beogradu povodom ponovljenih izbora na pojedinim biračkim mestima.

(Kurir.rs)