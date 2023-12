SAVEZ VEČITIH PROFITERA: Trio koji svakog iskoristi ili potčini - SAMO NJIHOV INTERES JE VAŽAN! Nek' se pazi ko s njima ima posla

U terminima policijske istrage Dragan Šolak, Dragan Đilas i Dragan Bjelogrlić su "povezana lica“. Ali policijske istrage još nema, ili bar javnost ne zna za nju. Stvari su, razumećete, škakljive: počneš da češljaš Đilasovo poslovanje, a ono odmah hor: "pritisak zbog političkog delovanja“; u Bjelogrlićevom slučaju: "napad na cvet srpskog društva, na glumce" iako se on obogatio kao producent; a kad je Šolak u pitanju, on jednostavno "nije odavde“, njegov je biznis na sigurnom, u Luksemburgu.

Šta povezuje ova tri Dragana, koji događaji?

Možda je bolje reći da su oni povezali događaje koji su obeležili političku godinu koja je za nama…

U prošlu, 2023. godinu je Dragan Šolak ušao kao pojedinačni vlasnik najvećeg broja novina i portala, i televizijama kojima nedostaju nacionalne frekvencije da bi ostvarivale veći profit. Dragan Đilas, sa svoje strane, preneo je neostvarenu ambiciju da bude vlast. Producent je prosto hteo još para.

Ali, ostvarenju njihovih želja isprečila se realnost. U Srbiji je raspodela frekvencija regulisana zakonom, Đilasova ambicija, zbog loših ljudskih i političkih osobina, bila je bez pokrića, a pare za filmove i serije dele se na konkursima i ne može sve u "Bjelin" džep.

Prvo su se smuvali Šolak i Đilas: ako su zakoni problem, onda će da obore zakone, ako je Đilasov loš rejting kod naroda problem na izborima, zaobići će izbore. Tako smo dobili letošnje šetnje od kojih se svake nedelje očekivalo da prerastu u nemire nakon kojih će Vučić pasti. Nije, kao što znamo, išlo po njihovom planu: govornici su bili neubedljivi, blokade iritantne, poruke nemaštovite… Iako je Šolak u ispomoć slao najveće zvezde svojih televizijskih programa. Ali, klovna gledaš i smeješ mu se, na kraju i aplaudiraš, nećeš za njim na policijski kordon.

Probaš ovog, probaš onog, i na kraju dođeš do Bjelogrlića jer "svi znaju za njega". Toliko su bili bez ozbiljnije ideje… Ali, glumci rade za honorar, a ovaj je producent, on barata ozblijnim sumama. Ne znamo za koliko, uvali im je ideju Proglasa, grupe navodnih nestranačkih istaknutih javnih ličnosti koji će voditi izbornu kampanju za Dragana Đilasa, kako on ni njegovi saradnici ne bi morali da se sreću sa građanima i svojim pojavom i nesuvislim nastupima ih iritiraju i odbijaju. Kažemo da detalje ovog poslovnog aranžmana ne znamo, ali da je postojao – to je izvesno. Sam Bjelogrlić potvrdio je u intervju na Hrvatskoj(!) televiziji da će ubuduće sarađivati sa Šolakom. Đilasu su rekli, kao u onom vicu: "Ti samo nahrani svinje i ništa ne diraj!"

Elem, tako smo dobili – prvi put u istoriji – izbornu kampanju u kojoj se političari nisu pojavljivali, a njih su predstavljali glumci, lekari, profesori i jedan sudija. Stvari, naravno, nisu funkcionisale po njihovom planu. Đilas i njegovi propali su na izborima, ali je igranka nastavljena po već viđenom scenariju: aktivirane su grupe i grupice "aktivista" i "studenata" zbog navodne krađe, oglasio se i Proglas, ali ovog puta, po svemu sudeći, po inerciji. Izgleda da je poslovni aranžman s Bjelogrlićem istekao na dan izbora, jer on se posle glasanja nije oglašavao. Umesto da učestvuje na Proglasovom mitingu na Terazijama, otišao je u Njujork, da razgovara o novom projektu – u koji će uložiti zarađene pare.

A Šolak i Đilas?

Gde su bili - nigde! Šta su uradili – ništa!

Nema sumnje da će dvojac nastaviti sa pokušajima da zadovolje svoje ambicije.

Ako to zahteva i rušenje zgrada u Srbiji, tim gore po zgrade.

Građanski nemiri? I nemiri! Malo krvi na ulicama, pa šta?

Pomoć iz inostranstva a da podržite nezavisnost Kosova i Metohije? Reci čoveku nek' se javi!

A možda Bjela bude imao novu ideju…

Napomena: tekst čitati uz Balaševićev "Bluz mutne vode".

"Svašta se rodi u mutnoj vodi lukava mrena i glupavi smuđ karas i bandar, lopov i žandar i ribe sto žive na račun tuđ“.