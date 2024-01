KATASTROFA! SRAMNA ODLUKA PRIŠTINE: Od 1. februara i zvanično ukidaju dinar! Analitičari: To je institucionalni TEROR nad Srbima!

Priština je i zvanično donela sramnu odluku da ukine dinar na teritoriji južne srpske pokrajine! Centralna banka takozvane Republike Kosovo je, naime, preksinoć potvrdila da će od 1. februara jedina valuta plaćanja biti evro. Stručnjaci ističu da je ovo institucionalni teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i upozoravaju da preti humanitarna katastrofa.

foto: screenshot Video Plus

Posledice

Kako je objavljeno u najnovijoj uredbi Centralne banke Kosova, jedina valuta dozvoljena za obavljanje gotovinskih platnih transakcija u gotovinskom platnom sistemu na Kosovu je evro, takođe, jedina valuta prema članu 11 Ustava Kosova i članovima 16, 17 i 18 Zakona br.03/l-209 o Centralnoj banci Kosova. Navodi se i da one valute koje nisu evri na Kosovu mogu da se koriste "samo kao dragocenosti za skladištenje u fizičkom obliku" ili na bankovnim računima u valutama koje nisu evri. Takođe, druge valute mogu da se koriste i za međunarodno plaćanje ili za devizne aktivnosti.

foto: Kurir televizija

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović kazao je da odluka CBK o platnom prometu predstavlja nastavak onoga što kosovski premijer Aljbin Kurti radi godinama, odnosno da je to sprovođenje institucionalnog terora nad Srbima na Kosovu.

- Posledice odluke banke samoproglašene države odraziće se na hiljade porodica koje plate i penzije primaju u zdravstvu, prosveti i mnogim drugim oblastima, a koji nisu samo Srbi već i Albanci i Goranci. Na ovaj način Kurti to obesmišljava i ukida - istakao je Odalović i ukazao da Kurti i na ovaj način nastavlja da podiže tenzije na KiM.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun naglasio je da bi ukidanje platnog prometa bio fatalni udarac za opstanak srpskog naroda na severu Kosova. On je u intervjuu za Insajder istakao da bi ta mera predstavljala fatalan udarac i za dijalog Beograda i Prištine.

foto: Kurir televizija

- Kako će ti ljudi da žive ako ne primaju plate i socijalna davanja iz budžeta Republike Srbije - upitao je Drecun.

Osnovni cilj

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ocenio je za Kosovo onlajn da postoji velika opasnost za privredu i građane ako Kosovo ukine platni promet u dinarima, te istakao da bi takav potez bio katastrofalan za ekonomiju.

- Privreda neće moći da funkcioniše na normalan način. To je nešto što za ekonomiju ima katastrofalne posledice - naglasio je on i dodao:

- Osnovni cilj je da nema Srbije i da nema srpskog naroda na Kosovu. To je suštinska stvar. Ako se ukine platni promet, to će tek biti katastrofa. Ako ostane platni promet, pa na primer ukinu dinar, to će takođe izazvati velike probleme. Rekao bih u ekonomskom funkcionisanju, a ništa manje važna nije ni činjenica da je to dodatni pritisak na Srbe da razmišljaju da li više ima mesta za život na Kosovu.

Predsednik Asocijacije srpskih privrednika iz Gračanice Saša Sekulić smatra da bi zbog ukidanja platnog prometa sa Srbijom i zabrane dinara na Kosovu nastala humanitarna katastrofa.

- Pomenuću najstarije građane koji primaju penzije, biće humanitarna katastrofa, jer mnogi primaju penzije tako što im ih poštari donose na kućne adrese. Šta će se desiti s tim, gde će oni primati svoje penzije? A imamo i još jednu stvar, mnogi Albanci primaju penzije iz Republike Srbije, gde će ih oni primati? Ceo sistem prosvete i zdravstva prima platu u dinarima, čak i mnogi privrednici koji rade u srpskom sistemu trguju međusobno dinarima - naveo je Sekulić.

foto: Printskrin

Nebojša Čović je ocenio da je reč o još jednoj od provokativnih mera i mera pritiska koje se vrše na srpsku nacionalnu zajednicu. Smatra da će to dodatno napraviti pritisak u cilju iseljavanja Srba sa KiM.

Građani Gračanice revoltirani Svaka muka zadesi nas ovde Građani Gračanice revoltirani su najnovijim potezom Prištine i poručuju da ne znaju kako će funkcionisati kada ne budu mogli da plaćaju u dinarima. - To je nešto najopasnije što je moglo da se desi narodu na Kosovu. Svaka muka zadesi nas ovde. Mi planiramo ovde da živimo. Ne može nešto da se zatvara, nego da se otvara i da živi narod - kazala je Verica Mladenović za Kosovo onlajn. Ljubomir Maksimović kaže da zbog ovih najava država Srbija mora brzo da reaguje. - Biće katastrofa ako se to desi. Država Srbija mora brzo da reaguje inače nema opstanka srpskog naroda, jer nas je svakoga dana sve manje i narod se iseljava. To ne sme da se dozvoli - kazao je on, dok Jovica Živić ukazuje da će sada morati u centralnu Srbiju da podignu plate, penzije, socijalna primanja i dečji dodatak, što nikako nije dobro.

Nova pretnja Priština nabavlja novo oružje Ministar odbrane tzv. Republike Kosovo Ejup Maćedonci kazao je za ATV da Kosovo, pored SAD, o kupovini naoružanja razgovara i sa drugim zemljama i da ga nabavlja od zemalja NATO kao što su Nemačka, Italija, Hrvatska i Turska. - Ubrzanje poslednje kupovine bilo je zahvaljujući budžetu koji smo dobili od vlade Kosova. Postoji i ubrzana obuka. Ne radimo ništa van plana razvoja kosovskih snaga. Nisu svi poznati javnosti jer u svakoj vojsci postoji poverljivost - rekao je on.