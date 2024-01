KURTI ĆE POKUŠATI DA DOKAŽE DA IMA DRŽAVNOST KOJU NEMA! Dačić: Njegova ideja je da započinje s novim eskalacijama!

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, komentarišući poteze Prištine i prištinskog premijera Aljbina Kurtija koji ugrožavaju Srbe na KiM, poput ukidanja srpskog dinara, rekao je da će Kurti imati milion ideja kako bi dokazao da ima nešto što u stvari nema, a to je državnost.

- Kurti će imati milion ideja koje su vezane za to da istakne nešto što nema, a to je državnost. Njegova ideja je da započinje s novim eskalacijama - kazao je Dačić na TV Pink, a prenosi Kosovo Online.

Kako je dodao, baš kao neko kome je potrebno dokazivanje jer svi drugi znaju da je suprotno, tako i Priština svuda hoće da napiše "Republika Kosovo".

- To vam je tako kao da ste na ovoj šolji u studiju napisali naziv emisije, kao da građani ne znaju koja je emisija u pitanju ili niste dovoljno poznati pa treba da napišite, ali to vama nije potrebno. Međutim, neko ko nešto nema, svuda će da napiše upravo da bi dokazao. Oni su i na glasačkim listićima napisali Republika Kosovo samo da bi dokazali da imaju državu. Problem je što međunarodna zajednica to toleriše i kažu da ne mogu da izvrše pritisak na Kurtija. Pa, oni ništa ne mogu - naveo je šef srpske diplomatije.

Ističe da je situacija u vezi KiM turbulentna, kao i da je potrebna državna politika koja će se bazirati na tome da Srbija čuva teritorijalni integritet i suverenitet, ali uz mudru politiku i druge nacionalne interese.

- Potrebna nam je mudra politika koja će se bazirati na tome da nećemo priznati nezavisnost Kosova i dozvoliti članstvo u UN, a da imamo s druge strane mudru politiku da sve to ostvarujemo ne narušavajući nacionalne interese i mislim da je to politika kojom će se rukovoditi i naredna vlada - kazao je Dačić.

Komentarišući kritike na račun sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejmsom O'Brajenom, Dačić kaže da je on u pogledu regiona kojim se bavi za Srbiju bitna adresa.

- Valjda bi svi trebalo da budu zadovoljni što se Vučić sastao sa njim jer rezultat tog sastanka je saopštenje Stejt departmenta koje makar pokazuje razumevanje za probleme sa kojima se Srbi na Kosovu suočavaju, a koji su svi kršenje Rezolucije 1244 - kazao je Dačić podsećajući na saopštenje Stejt departmenta u kojem se traži da Kosovo preispita odluku o Uredbi kojom se ukida dinar.

Govoreći o pritiscima koje Srbija ima sa Zapada, Dačić kaže da se oni "ne libe da otvoreno kažu da treba to i to da uradimo, može ovo, ne može ono".

- Kažu nije ništa lično i kažu treba da uradite do ulaska u EU. Mi kažemo: dobro, kada je ulazak, ali niko nam to ne kaže, već kažu uradite, pa ćemo da vidimo kada je ulazak - kaže Dačić i napominje da je ipak cilj Srbije priključenje u EU jer nam to sleduje i geostrateški.

Osvrnuo se i na svoju posetu Ugandi gde je prisustvovao samitu Pokreta nesvrstanih.

- Briselu se ne sviđa što sam bio u Ugandi, oni misle da mi ne treba da se bakćemo sa tim zemljama, kažu ako hoćete u EU ne možete u Pokret nesvrstanih. Dobro, mi nismo više član iako smo i osnivači, ali pomažemo tom pokretu - kaže.

Dačić naglašava da je Pokret nesvrstanih objektivno politički na našoj strani po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta i u tom smislu ukazuje da veliki broj zemalja članica tog pokreta nije priznao Kosovo.

- Moramo aktivno da učestvujemo, teško bismo uspeli da sa svim tim zemljama imamo bilateralne susrete - ističe i kao primer potrebe za kontaktom sa tim zemljama i navodi da je, kako kaže, "nekome posle 5. oktobra 2000. godine palo na pamet da zatvori ambasadu u Tanzaniji", koja je nakon nekog vremena priznala Kosovo.

- Mi moramo da tražimo partnere i prijatelje, oni nas malo bolje razumeju nego ovi sa Zapada jer su imali slične probleme. Nastavićemo dobre odnose sa tim zemljama - kazao je Dačić.

Kurir.rs/TV Pink/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.

