"PREDSEDNIK UGANDE JE NA SAMITU PRIČAO O BEOGRADU" Ivica Dačić o Samitu nesvrstanih: Bili smo u ulozi posmatrača ZBOG OVOGA

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić vratio se sa 19. Samita Pokreta nesvrstanih koji je održan u Ugandi.

Srbija ima status posmatrača, ali uvažava uticaj pokreta među kojima su mnoge zemlje koje nisu priznale takozvano Kosovo.

Srbiju čekaju veliki poslovi i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Konstituisanje skupštine, formiranje nove Vlade, tu je i neizvesnot u vezi sa ponavljanjem izbora u Beogradu.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

A više o položaju Srbije i porukama iz Ugande, rekao je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

- Mi više nismo članovi Pokreta nesvrtsanih jer, iskreno rečeno, naše vlasti posle petog oktobra nisu bile previše pozitivno orijentisano prema tome. Smatrali su da su to države maltene nekog drugog reda i da bi trebalo da se manemo naše prošlosti. Pogledajte, od 19 samita, dva su održana kod nas i to prvi. Tito je bio jedan od osnivača, a danas kada govorite o tome, nema lidera u svetu koji to ne spomene. Čak je i predsednik Ugande govorio o prvom samitu koji je bio u Beogradu. Za nas je veoma bitno da budemo prisutni. Mi smo našli formu da bude tamo kao posmatrači. Ne možete da budete članovi npr. EU jer vam nedozvoljavaju da budete i članovi Pokreta nesvrstanih, to je bio Kipar recimo, pa je morao da napusti, odnosno da bude posmatrač sada kako bi ušao u EU.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

05:17 ŽAO IM JE ŠTO NAS POSLE PETOG OKTOBRA NISU POBILI! IVICA DAČIĆ ZA KURIR TV: Ovi izbori su drugi krug onih od 24. septembra 2000!