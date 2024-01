MINISTAR DAČIĆ NA SASTANKU NESVRSTANIH U UGANDI: Posvećenost i spremnost da pitanje KiM rešavamo mirnim putem odraz je naše snage

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić učestvovao je na Ministarskom sastanku 19. Samita Pokreta nesvrstanih u Ugandi i tom prilikom se obratio prisutnima.

Ministar se najpre zahvalio domaćinima na gostoprimstvu.

- Želeo bih da uvaženom predsedniku Republike Ugande, gospodinu Joveriju Museveniju, zahvalim na pozivu za učešće na Samitu Pokreta nesvrstanih zemalja. Za mene je posebna čast, ali i svojevrsna tradicija da vam se, i ove godine, obratim u ime Republike Srbije. Posebno nas raduje što će, u naredom periodu, Pokretom nesvrstanih predsedavati jedna zemlja Afrike - naš prijatelj Republika Uganda kojoj, i ovom prilikom, čestitamo na preuzimanju ove odgovorne uloge. Uvereni smo da će Republika Uganda, uprkos kompleksnoj situaciji u svetu, zajedno sa ostalim državama Pokreta, uspešno raditi na prevazilaženju svih izazova i postizanju naših zajedničkih ciljeva. Istovremeno, želeo bih da čestitam i Republici Azerbejdžan koja je, u nimalo lakim uslovima, uspešno predsedavala Pokretom tokom prethodnih godina. Uveren sam da će i Samit u Kampali potvrditi da je svet u kojem vlada razumevanje, saradnja i solidarnost – i dalje moguć i dostižan - rekao je Dačić.

Srbija se ponosi svojim statusom evropske države, ali i države koja je jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih.

- Srbija je oduvek težila stvaranju pravednijeg i boljeg sveta. O tome, između ostalog, svedoči i činjenica da je tadašnja Jugoslavija, čija je Republika Srbija jedna od naslednica, bila među osnivačima Pokreta nesvrstanih zemalja – pokreta koji je značajno uticao na stvaranje međunarodnih odnosa zasnovanih na poštovanju univerzalnih principa međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija. Za poštovanje ovih principa Republika Srbija se, i danas, dosledno i čvrsto zalaže. Ponosimo se pripadnošću evropskoj porodici naroda, ali i činjenicom da smo deo, kako istorije, tako i sadašnjosti Pokreta nesvrstanih. Nastavićemo da, kao i do sada, vodimo samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku, zasnovanu pre svega na očuvanju nacionalnih i državnih interesa, ali uvek uz poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava. Bez obzira da li se to nekome dopada ili ne, kao i na sve pritiske kojima smo zbog toga neretko izloženi, Srbija nije i nikada neće okrenuti leđa svojim prijateljima. Dobro znamo da su iskrena prijateljstva retka. Zato se trudimo da takva prijateljstva, utemeljena na nesalomljivom slobodarskom duhu, čuvamo i negujemo. Upravo su ovakvi događaji dobra prilika da se iznova podsetimo svih spona koje čine da naše zemlje uvek budu siguran oslonac jedna drugoj. Prijateljstvo i međusobno uvažavanje o kojem govorim su mnogi od vas, ovde prisutnih, dokazali i ukazivanjem poverenja i pružanjem podrške Republici Srbiji prilikom izbora za domaćina Specijalizovane svetske izložbe EXPO 2027. Biće nam velika čast i zadovoljstvo da vas sve ugostimo u Beogradu 2027. godine, kada ćete imati priliku da osetite gostoprimstvo, svojstveno srpskom narodu, i pravi duh naše zemlje - dodao je.

Istakao je da vojna neutralnost ima veliki značaj za Srbiju.

- Republika Srbija je vojno neutralna zemlja, posvećena svom strateškom opredeljenju – punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, jačamo naša tradicionalna i čvrsta prijateljstava sa afričkim, latino-američkim i azijsko-pacifičkim državama, i u okviru Pokreta nesvrstanih. Zbog toga sam izuzetno ponosan što je moja zemlja, pre nešto više od dve godine, bila domaćin komemorativnog skupa povodom 60. godišnjice Prve Konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja održane u Beogradu davne 1961. godine. Iz Beograda su se, još jednom, čule poruke mira i solidarnosti, kao i opredeljenje i poziv za izgradnju zajedničke budućnosti - utemeljene na saradnji, toleranciji i međusobnom uvažavanju - kazao je Dačić.

Izjavio je žaljenje i saučešće zbog tragičnih događaja u Ukrajini i Bliskom istoku.

- Nažalost, svedočimo tragičnim sukobima i razaranjima, uz ogromnu ljudsku patnju i žrtve. Republika Srbija i srpski narod duboko saosećaju i dele bol za svim izgubljenim životima u sukobima koji se dešavaju širom sveta, uključujući tragične događaje na Bliskom istoku i u Ukrajini. Uvereni smo da samo konstruktivni dijalog i diplomatska rešenja mogu dovesti do mira. Svi sukobi se rešavaju za pregovaračkim stolom i za to ne postoji alternativa. Upravo aktuelna geopolitička dešavanja ukazuju na nedostatak efikasnog multilateralizma i potvrđuju štetnost jednostranog delovanja i duplih standarda - obratio se Dačić prisutnima.

Podsetio je i na probleme sa kojima se Srbija suočava kada je u pitanju nezavisnost tzv. Kosova.

- Na slučaju Republike Srbije, najgrublje je pogaženo međunarodno pravo i poredak u kome je suverenost država nedodirljiva, a granice nepromenljive. Ovakvi presedani dovode do obesmišljavanja ovih principa oko kojih smo se svi odavno – ne samo dogovorili, već i obavezali na njihovo poštovanje. Zato Republika Srbija neće odustati od zalaganja za univerzalno važenje temeljnih principa Povelje Ujedinjenih nacija, bez obzira na to što i sami, još uvek, trpimo posledice njihove selektivne primene. Ohrabruje što, u naših nastojanjima, nismo usamljeni. Naprotiv, za većinu država članica Ujedinjenih nacija, kao i Pokreta nesvrstanih - dupli standardi ipak ne postoje. Koristim i ovu priliku da izrazim zahvalnost svima vama koji podržavate napore Republike Srbije za očuvanjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ne priznajući jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Svesni smo da nije lako onima koji danas stoje uz našu zemlju u njenoj pravednoj borbi za očuvanje teritorijalne celovitosti, kao što ni nama nije bilo lako da stanemo uz mnoge od vas onda kada je to bilo potrebno - u vašoj borbi za nacionalno oslobođenje. Uzdamo se u vas - naše prijatelje i saborce u zajedničkoj borbi protiv unilateralnog i prinudnog prekrajanja granica međunarodno priznatih država. I ovog puta ću ponoviti da nećemo priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, niti ćemo dozvoliti da takozvano Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija. Isto tako ću ponoviti i da je Republika Srbija opredeljena za mir. Naša posvećenost i spremnost da pitanje Kosova i Metohije rešavamo mirnim putem - odraz je naše snage a ne slabosti, kako neki to pokušavaju da predstave. Odgovorno i konstruktivno pristupamo Dijalogu, dok Priština, uz kontinuirane i destabilizujuće jednostrane poteze, uporno odbija da ispuni svoje davno preuzete obaveze već duže od deceniju. I godina je previše, a 11 godina je nedopustivo. U ovoj teškoj borbi, naš ključni prioritet ostaje - bezuslovno obezbeđivanje opstanka i sigurnosti Srba u našoj južnoj Pokrajini. Srpski narod je vekovima živeo i živeće na Kosovu i Metohiji - rekao je Dačić.

Osvrnuo se i na ostale globalne probleme sa kojima se suočava i Srbija.

- Svi izazovi sa kojima se svet i dalje suočava - od osnovnih egzistencijalnih problema, poput siromaštva, gladi i nejednakosti, do energetske bezbednosti i finansijske nestabilnosti, nedvosmisleno ukazuju na neophodnost veće saradnje i solidarnosti naših naroda. Ponosan sam što je Republika Srbija svoju solidarnost pokazala onda kada je to bilo najpotrebnije, a kada se svet, pod udarom pandemije, našao pred velikim ispitom vrednosti na kojima je utemeljen. Bili smo među prvima koji su kupovali vakcine svih proizvođača, sa Istoka i Zapada, bez politizacije pitanja javnog zdravlja. Obezbedivši dovoljan broj vakcina za svoje stanovništvo, Republika Srbija je vakcine protiv virusa Kovid - 19 upućivala svojim susedima na Balkanu, ali i našim prijateljima, posebno u Africi. I tokom 2022. godine, kada smo se svi suočili sa izazovom poremećaja snabdevanja hranom, Republika Srbija je i tada, u duhu solidarnosti, uputila zemljama Afrike i Azije više od 300.000 tona hrane. Takođe, želeo bih da naglasim da i kroz program „Svet u Srbiji“, kojim se godišnje stipendira oko dve stotine studenata iz zemalja u razvoju širom sveta, beležimo izuzetne rezultate i demonstriramo naše trajno opredeljenje da negujemo i razvijamo saradnju sa zemaljama iz svih regiona. Ispit međunarodne solidarnosti još uvek traje, a da bismo ga položili moraćemo da, i u predstojećem periodu, pokažemo veće jedinstvo i brigu jedni o drugima. Verujem da, upravo na ovim temeljima, Pokret nesvrstanih zemalja može da doprinese zajedničkom rešavanju postojećih svetskih izazova. Današnji svet nije isti kao onaj u kojem je Pokret nesvrstanih nastao. Ni sam Pokret više nije isti, ali aktuelnost principa suverene jednakosti država i solidarnosti, na kojima su izgrađeni temelji Pokreta, ne smeju biti dovedeni u pitanje sa promenama na međunarodnom planu koje je doneo 21. vek. U zaštiti ovih principa uvek možete da računate na bezrezervnu podršku i partnerstvo Republike Srbije - zaključio je Dačić.

Kurir.rs/A.Ć.