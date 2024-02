"KOSOVO NEZAKONITO KORISTI EVRO, ONI SU ŠVERCERI VALUTE!" Eksperti: Ovo je nastavak uništavanja i proterivanja svega što je srpsko

Jedina i zvanična valuta na samoproglašenom Kosovu od danas je evro!

Novom uredbom tzv. Centralne banke Kosova dinar je ukinut za platni sistem. To znači da Srbi iz južne pokrajine ne mogu da podižu svoj novac u dinarima.

Ni dinare koje već imaju, ili one koje budu podizali na najbližem mogućem mestu koje će biti u Raškoj, neće moći da koriste na Kosovu i Metohiji – ni za plaćanje računa, ni u trgovini, ni za bilo koji drugi promet. Zato su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tražile od prištinskih vlasti da se ova primena suspenduje, ali to se nije desilo.

Umesto toga, nova uredba je stupila na snagu, ali se pominje period tranzicije radi navikavanja u kom navodno, kako su rekli, „neće biti kažnjavanja prestupnika“.

O ovoj temi govorili su Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose, prof. Predrag Marković, istoričar, i dr Rajko Petrović, politikolog, u emisiji Usijanje.

- To je nastavak uništavanja i proterivanja svega onoga što ima srpski predznak, svega što ima veze sa državom Srbijom i Srbima, sa prostora naše južne pokrajine. Tu nema nikakve dileme i ono što je svakako glavni utisak, bar za mene, je činjenica da smo ponovo imali, kao i u nekim prethodnim slučajevima u proteklih godina, da SAD i EU pozivaju Aljbina Kurtija da to ne čini, ali on to ipak čini - rekao je Petrović.

foto: Kurir televizija

Marković smatra da je ovo nezakonito uvođenje evra.

- Mene čudi jedan previd koji su svi uradili. Prvo, Kosovo potpuno nezakonito koristi evro. Sećate li se koliko su se Hrvati mučili da uvedu evro? Ali ne postoji ni jedan zakonski akt kojim je dozvoljeno Prištini da koristi evro. Ne postoji zvanična uredba u EU po kojoj oni smeju da koriste evro. Oni su zapravo šverceri valute.To se toleriše u Crnoj Gori, ali Crna Gora je manji problem. Znači, ne postoji nikakav zakonski osnov. Setimo se, sve zemlje koje su uvele evro su prošle kroz proces veoma ozbiljne kontrole i provere itd. EU je toliko glupa, kao i obično. Argument je kao to je mala količina, ali svejedno, nije velika, nije pitanje količine, pitanje je zakonitosti. Kosovo od 1999. godine prvo koristi marku posle evro bez ikakve zakonske osnove - rekao je Marković.

foto: Kurir televizija

Voditeljka Silvija Slamnig se potom osvrnula na izjavu predsednice tzv. Kosova Vjose Osmani koja je rekla da se poziva na član 11 ustava i kaže da su oni sve ovo vreme bili u prekršaju zato što nisu ovo uradili i navodi da izražava žaljenje što se to ranije nije desilo, a ne sada.

- Evro se ne uvodi na osnovu lokalnog ustava. Evro se uvodi na osnovu strogih pravila evropske Centralne banke u Frankfurtu. Tako da oni mogu ustavu da napišu šta god hoće, ali mi ne možemo da uvedemo euro - rekao je Marković.

Janjić se složio sa Markovićem.

- To je najčudnija odluka koja je doneta 2003. godine gde je tadašnja vlada Kosova, ona je donela zaključak na osnovu preporuke četvrtog pilara EU da se, pošto je u prometu su bile tri valute, albanski lek, dinar i evro. I oni su pod pritiskom Kušnera definisali evro. Ali samo u zatučku, nema ni uredbe, nema ništa. Čak ima jedna izjava jednog člana albanske vlade koji je sad veliki biznismen i on o tome govore u politici, kaže nas su naterali na evro. E sada obrazloženje je tad bilo što se tiče dinara, ono ostaje jer je bilo veliki broj banaka, novca. I zbog toga EU za razliku od Crne Gore, koja je napravila onaj transfer sa menjačkim poslovima sa Slovenijom, ali je takođe trebala da dobije i dobila je Slovenija saglasnost, pošto je malo tržište. Ovde, EU i glavni argument im je bio mi dajemo najviše para, zadužili smo se za privatizaciju i sad beže od te odgovornosti. Jer je veliko tržište. Ja ne znam preko koje banke snabdevaju, koja je to banka, neko mora biti kao što je bila Slovenija u slučaju Crne Gore - rekao je Janjić.

09:16 KOSOVO NEZAKONITO KORISTI EVRO, ONI SU ŠVERCERI VALUTE! Eksperti: Ovo je nastavak uništavanja i proterivanja svega što je srpsko

- Kako stiže evro na Kosovo? Znači, neka vrsta prekršaja isto. Mora nekako da dođu evro u nekom kamionu, avionu, nečemu, da se transportuju. Znači, po toj logici mi bismo mogli da ga uvedemo sutra - dodao je Petrović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:15 AKO TI ALBANCI ODUZMU IMOVINU I TI SE POBUNIŠ, BIĆEŠ OPTUŽEN ZA RATNE ZLOČINE! Drecun o strašnom životu Srba na severu KiM-a